Le Canada investit dans l'énergie solaire dans la région Évangéline de l'Île-du-Prince-Édouard

SUMMERSIDE, PE, le 6 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, Glen McInnis, président de la Commission de récréation Évangeline, et Gary McRae, président du conseil d'administration de l'Association des sports et des loisirs de Tignish, ont annoncé un investissement fédéral de 316 800 $ pour chacun des projets visant à améliorer l'efficacité énergétique de deux arénas communautaires dans l'ouest dans l'Île-du-Prince-Édouard.

Ce financement servira à l'installation de panneaux solaires sur les toits de deux établissements communautaires - le centre récréatif Évangéline, à Abram-Village, et l'aréna Tignish Credit Union. Grâce à cet investissement, le centre récréatif Évangéline et l'aréna Tignish Credit Union réaliseront respectivement des économies d'énergie allant jusqu'à 28 % et 50 % chaque année.

Dans les petites collectivités, les arénas sont au coeur de la communauté. Ces projets réduiront leurs coûts opérationnels, assurant ainsi que ces installations demeureront abordables pour les usagers pour des années à venir.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Cet investissement dans l'infrastructure d'énergie solaire permettra de réduire les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre associés au fonctionnement du Centre récréatif Évangéline et de l'aréna Tignish Credit Union à l'Île-du-Prince-Édouard. Ces espaces très utilisés seront là pour les Insulaires pendant des années à venir, fournissant des services essentiels aux communautés environnantes tout en réduisant considérablement leur empreinte carbone. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à propos de l'annonce d'aujourd'hui pour l'approbation de la production d'énergie solaire à notre installation. Notre installation, en plus d'autres installations dans les zones rurales de l'Î.-P.-É. font partie intégrante des collectivités dans lesquelles nous vivons, et un projet comme celui-ci ne serait pas possible sans le soutien continu de nos gouvernements. L'obtention du soutien du gouvernement pour cette initiative nous aidera à faire la transition de notre installation vers une source d'énergie plus verte. Le projet permettra à notre installation de réduire les coûts opérationnels, de réduire notre empreinte carbone et nous permettra de continuer à desservir les membres de notre collectivité grâce aux activités que nous offrons. »

Glen McInnis, président de la Commission de récréation Évangeline

« Nous sommes heureux de recevoir le soutien du gouvernement pour cette initiative importante pour nous aider à faire la transition de notre installation vers une source d'énergie plus verte. Ce projet permettra à notre aréna de réduire les coûts opérationnels tout en continuant de réduire notre empreinte carbone avec notre Zamboni électrique et maintenant l'installation de panneaux solaires. Les arénas font partie intégrante de nos collectivités rurales et ce projet n'aurait pas été possible sans l'appui du gouvernement. »

Gary McRae, président du conseil d'administration de l'Association des sports et des loisirs de Tignish

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 633 600 $ par l'intermédiaire du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. L'Association des sports et loisirs de Tignish et la Commission de récréation Évangéline contribuent chacune 79 200 $ à leurs propres projets.

investit 633 600 $ par l'intermédiaire du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. L'Association des sports et loisirs de et la Commission de récréation Évangéline contribuent chacune 79 200 $ à leurs propres projets. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de contribution.

Le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada . Il soutient le premier pilier du Plan par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Il prévoit le versement d'une somme de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique.

. Il soutient le premier pilier du Plan par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Il prévoit le versement d'une somme de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique. Au moins 10 % du financement sera alloué à des projets qui répondent aux besoins des collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris des populations autochtones des centres urbains.

Le Programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le Programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici à 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici à 2050. Les demandeurs admissibles du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent déposer une demande de financement jusqu'au 28 mars 2023.

, des Territoires du Nord-Ouest et du peuvent déposer une demande de financement jusqu'au 28 mars 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et des investissements à hauteur de 15 milliards de dollars en faveur d'un environnement sain et d'une économie saine.

comprend 64 nouvelles mesures et des investissements à hauteur de 15 milliards de dollars en faveur d'un environnement sain et d'une économie saine. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

