Un tiers des participants au Sommet sur les risques aux Bermudes viennent de l'étranger





L'Agence des Bermudes pour le développement économique (BDA) a le plaisir d'annoncer que son deuxième Sommet annuel sur les risques aux Bermudes, qui s'est tenu du 6 au 8 mars, a réuni 450 participants, dont plus de 150 étaient des visiteurs d'affaires.

Le Sommet sur les risques aux Bermudes crée un potentiel de croissance à long terme pour le développement économique, en termes d'opportunités d'affaires qui se présentent autour de l'événement, avant une saison de renouvellement extrêmement importante du 1er juin au 1er juillet pour le secteur de la réassurance aux Bermudes. L'impact économique à court terme, notamment en ce qui concerne l'hébergement, le transport, la restauration, la vente au détail et les loisirs, a été estimé à 1,8 million USD et a permis de soutenir 266 emplois. Ce chiffre inclut plus de 100 visiteurs supplémentaires qui se sont rendus aux Bermudes pour des réunions d'affaires ou des événements connexes qui se sont déroulés cette semaine en marge du Sommet sur les risques aux Bermudes. Notre événement inaugural, qui s'est tenu du 14 au 16 mars 2022, a attiré 350 délégués, dont 80 venus de l'étranger, a eu un impact économique d'un million USD et a soutenu environ 200 emplois.

David Hart, PDG de la BDA, a déclaré : « La BDA remercie toutes les entreprises et tous les dirigeants du secteur des solutions de gestion des risques et des assurances des Bermudes, d'importance mondiale, pour leur contribution à notre événement, mais surtout pour leur contribution à l'économie des Bermudes dans son ensemble. Nous tenons tout particulièrement à remercier tous les visiteurs étrangers qui ont fait le déplacement pour assister à notre événement. La BDA se réjouit de continuer à construire et à améliorer le Sommet annuel sur les risques et de vous accueillir à nouveau en 2024. »

La BDA souhaite remercier l'Association des assureurs et réassureurs des Bermudes (ABIR), EY et Gallagher Re, nos sponsors principaux ; Hyperexponential, notre sponsor diamant ; SS&C, notre sponsor or ; AM Best et Kirkland & Ellis, nos sponsors argent ; et Aon, Bermuda Brokers, Demotech, Docosoft, Florida Insurance Council, KPMG, Meenan P.A., MS Reinsurance, et Rein4ce, nos sponsors de soutien. The Insurer est notre partenaire média officiel et Goslings est notre partenaire dans la catégorie des spiritueux.

Le Sommet sur les risques aux Bermudes a débuté par une conversation avec le premier ministre des Bermudes, l'honorable David Burt, JP, MP, suivie d'un panel de PDG animé par Sophie Roberts, directrice de The Insurer TV, avec Peter Bell, président-directeur général d'Everest Re, Stephen Catlin, président exécutif de Convex (ancien président et vice-président de l'ABIR), Christopher Schaper, président-directeur général d'AIG Re (vice-président de l'ABIR) et Megan Thomas, présidente-directrice générale de Hamilton Re. Des hauts responsables de l'autorité monétaire des Bermudes, de l'Association nationale des commissaires d'assurance (NAIC) et de l'autorité de régulation prudentielle rattachée à la Bank of England figuraient également parmi les orateurs.

La BDA attend avec impatience son deuxième Sommet annuel sur le climat aux Bermudes, qui se tiendra également au Hamilton Princess & Beach Club, les 26 et 27 juin 2023. Des informations sur le sponsoring sont disponibles ici, les participants potentiels ont la possibilité de s'inscrire en ligne.

