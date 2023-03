Mary Kay intensifie ses efforts d'innovation numérique pour libérer tout le potentiel des femmes entrepreneures





Voici une déclaration de Deborah Gibbins, responsable de l'exploitation, Mary Kay Inc., à l'occasion de la Journée internationale des femmes 2023.

37 % des femmes dans le monde n'ont pas accès à Internet. Je sais ? j'ai dû lire ça deux fois aussi.1

37 % ! Une proportion stupéfiante, qui semble impossible. Dans notre monde toujours connecté, comment plus d'un tiers de toutes les femmes dans le monde peuvent-elles rester « déconnectées » ? Cette réalité choquante ? et ses implications ? alimente le thème de la Journée internationale des femmes de cette année : « DigitALL : innovation et technologie pour l'égalité entre les hommes et les femmes. »

En tant que responsable de l'exploitation de Mary Kay, je connais le rôle que joue la technologie dans tous les aspects de l'entreprise ? en particulier les affaires entrepreneuriales. Pour maximiser les opportunités offertes par la technologie, les compétences en littératie numérique sont une exigence absolue pour que les femmes entrepreneures participent pleinement à notre économie mondiale. Elles sont également une nécessité pour l'engagement civique et social.

Les fondements de la quatrième révolution industrielle sont numériques et ils sont en train d'être posés en ce moment même. Pour nous toutes, cette révolution offre une formidable opportunité de tirer parti de la technologie et de l'innovation pour faire progresser l'entrepreneuriat et l'égalité des femmes. Le moment est venu de faire en sorte que les femmes profitent des avantages de cette transformation numérique.

L'économie numérique n'attendra pas que quiconque rattrape son retard. L'exclusion des femmes du monde numérique a effacé un trillion USD du produit intérieur brut des pays à revenu faible et intermédiaire au cours de la dernière décennie.2 Une fois de plus, le changement ne se produit pas assez rapidement pour les femmes.

On peut changer cette situation. Nous devons changer cette situation.

Pour atteindre leur plein potentiel, les dirigeantes d'entreprise du monde entier doivent non seulement avoir accès aux outils numériques que nous tenons pour acquis, mais elles doivent également avoir les compétences et la formation appropriées pour les utiliser efficacement.

C'est pourquoi combler l'écart numérique entre les sexes nous tient tellement à coeur chez Mary Kay, une entreprise fondée par une femme pour les femmes.

Notre fondatrice, Mary Kay Ash, avait l'ambition d'offrir aux femmes des opportunités entrepreneuriales inégalées pour l'avancement et la réussite personnelle. Cela signifie quelque chose de différent aujourd'hui par rapport aux années 1960, mais le même esprit perdure. En tant qu'entreprise de développement de l'entrepreneuriat, notre objectif est d'autonomiser les femmes entrepreneures et de s'attaquer aux obstacles auxquels elles sont confrontées pour créer ou développer leur activité. Les disparités en matière de numérisation est un de ces obstacles.

Chez Mary Kay, nous sommes déterminés à placer les femmes entrepreneures au centre de la transformation numérique.

Nous avons intensifié nos efforts d'innovation numérique ? cela comprend la révolution de la capacité des consultantes indépendantes en soins de beauté de Mary Kay pour libérer tout leur potentiel grâce au perfectionnement numérique, au développement et au déploiement d'outils numériques innovants, allant d'applications primées dotées de réalité augmentée à la connexion plus efficace et transparente des consultantes indépendantes en soins de beauté avec leurs clientes. Nous optimisons non seulement l'expérience pour la force de vente indépendante, mais aussi pour les clientes du monde entier.

Voici quelques-uns des derniers exemples de notre engagement à permettre à la force de vente indépendante de Mary Kay d'exploiter la puissance du numérique :

En Europe, notre plateforme primée « Link & Learn » est une plateforme d'éducation intégrée comprenant un solide programme d'apprentissage auquel les consultantes indépendantes en soins de beauté peuvent accéder à tout moment et en tout lieu. Ce système d'apprentissage interactif et dynamique aide les consultantes à concrétiser leurs rêves en fournissant un programme axé sur les compétences avec un contenu pertinent dirigé par des spécialistes, tout en les connectant à une communauté de consultantes partageant les mêmes idées. Il comprend des contenus axés sur les domaines clés de compétence qui sont essentiels à la réussite à chaque étape du cheminement de carrière. Avec ce contenu, les consultantes se concentrent stratégiquement sur des sujets clés et acquièrent des compétences de vente, des compétences commerciales, la connaissance des produits et la compréhension de la philosophie Mary Kay. Mary Kay a reçu de nombreux prix pour cette plateforme éducative, y compris un classement en or convoité dans la catégorie Éducation aux Spring Omni Awards 2019. En 2021, Mary Kay Pologne a reçu le prix « Innovative Company » pour le programme du magazine Home & Market, et a reçu en 2018 un « Technology Excellence Award » du Brandon Hall Group.

» est une plateforme d'éducation intégrée comprenant un solide programme d'apprentissage auquel les consultantes indépendantes en soins de beauté peuvent accéder à tout moment et en tout lieu. Ce système d'apprentissage interactif et dynamique aide les consultantes à concrétiser leurs rêves en fournissant un programme axé sur les compétences avec un contenu pertinent dirigé par des spécialistes, tout en les connectant à une communauté de consultantes partageant les mêmes idées. Il comprend des contenus axés sur les domaines clés de compétence qui sont essentiels à la réussite à chaque étape du cheminement de carrière. Avec ce contenu, les consultantes se concentrent stratégiquement sur des sujets clés et acquièrent des compétences de vente, des compétences commerciales, la connaissance des produits et la compréhension de la philosophie Mary Kay. Mary Kay a reçu de nombreux prix pour cette plateforme éducative, y compris un classement en or convoité dans la catégorie Éducation aux Spring Omni Awards 2019. En 2021, Mary Kay Pologne a reçu le prix « Innovative Company » pour le programme du magazine Home & Market, et a reçu en 2018 un « Technology Excellence Award » du Brandon Hall Group. La plateforme InTouch® est une plateforme mobile à guichet unique qui offre à des millions de consultantes indépendantes en soins de beauté à travers le monde un accès 24h/24 à l'information, et des services pour gérer efficacement leur activité Mary Kay. Elle comprend de nombreuses fonctionnalités pour améliorer leurs connaissances du secteur de la beauté grâce à la formation sur les produits, des compétences commerciales de base grâce à des outils de marketing et de vente, et un réseau professionnel. Avec cette application, les consultantes indépendantes peuvent accéder aux informations et aux documents sur les ingrédients des produits à partager avec leurs clientes ou à titre de référence rapide.

est une plateforme mobile à guichet unique qui offre à des millions de consultantes indépendantes en soins de beauté à travers le monde un accès 24h/24 à l'information, et des services pour gérer efficacement leur activité Mary Kay. Elle comprend de nombreuses fonctionnalités pour améliorer leurs connaissances du secteur de la beauté grâce à la formation sur les produits, des compétences commerciales de base grâce à des outils de marketing et de vente, et un réseau professionnel. Avec cette application, les consultantes indépendantes peuvent accéder aux informations et aux documents sur les ingrédients des produits à partager avec leurs clientes ou à titre de référence rapide. La plateforme Salesforce.com a également été récemment déployée sur nos marchés Mary Kay via le site Mary Kay InTouch, permettant une utilisation plus transparente de la technologie numérique dans les opérations quotidiennes, y compris la passation de commandes. Les consultantes indépendantes bénéficient d'un soutien 24/7 de leurs équipes Mary Kay locales et gagnent du temps pour se concentrer sur des tâches qui ajoutent plus de valeur à leur activité.

a également été récemment déployée sur nos marchés Mary Kay via le site Mary Kay InTouch, permettant une utilisation plus transparente de la technologie numérique dans les opérations quotidiennes, y compris la passation de commandes. Les consultantes indépendantes bénéficient d'un soutien 24/7 de leurs équipes Mary Kay locales et gagnent du temps pour se concentrer sur des tâches qui ajoutent plus de valeur à leur activité. Mary Kay Mirror Metm est notre application de relooking en temps réel utilisant la réalité augmentée pour appliquer les tendances de maquillage et les produits cosmétiques pour une application concrète. Après avoir trouvé leur look parfait, les clientes peuvent ajouter des produits à leur panier et se connecter à une consultante indépendante. Mirror Metm est disponible dans les régions d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Amérique latine.

est notre application de relooking en temps réel utilisant la réalité augmentée pour appliquer les tendances de maquillage et les produits cosmétiques pour une application concrète. Après avoir trouvé leur look parfait, les clientes peuvent ajouter des produits à leur panier et se connecter à une consultante indépendante. est disponible dans les régions d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Amérique latine. Mary Kay® Skin Analyzer est un outil qui place les soins cutanés et la technologie à portée de main. Disponible en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, cette solution aide les clientes à comprendre les caractéristiques uniques de leur peau et à créer une routine de soins personnalisée.

est un outil qui place les soins cutanés et la technologie à portée de main. Disponible en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, cette solution aide les clientes à comprendre les caractéristiques uniques de leur peau et à créer une routine de soins personnalisée. Enfin, le nouveau Catalogue interactif Mary Kay donne vie aux catalogues Mary Kay avec une commande facile des produits, des GIF, des vidéos, des listes d'envies partageables, des relookings instantanés en réalité augmentée et plus encore. Le catalogue est disponible dans les régions d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Amérique latine.

Nous croyons également aux collaborations numériques pour aider les femmes entrepreneures à exploiter la puissance du numérique aux quatre coins du globe. À cette fin, nous avons uni nos forces avec :

Et on ne fait que commencer. La révolution numérique est en cours. Ne manquons pas cette occasion en or de permettre aux femmes et aux filles de s'imposer dans l'entrepreneuriat à l'ère numérique !

En tant que société de développement entrepreneurial, Mary Kay s'engage à soutenir les femmes dans leurs parcours vers l'indépendance financière, via diverses initiatives de formation, mentorat, mobilisation, mise en réseau, et innovation. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels, et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay est déterminée à enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable, en s'associant avec des organisations du monde entier, axées sur la promotion de l'excellence dans les affaires, le soutien à la recherche contre le cancer, la défense de l'égalité des sexes, la protection des survivantes de violences conjugales, l'embellissement de nos communautés, et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves.

