Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal investissent dans un nouveau projet de logement social pour femmes vulnérables





MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, accompagné de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Soraya Martinez Ferrada, et de la responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal, Josefina Blanco, invitent les représentantes et les représentants des médias à une annonce concernant la création de nouveaux logements pour femmes vulnérables dans la métropole.

La directrice générale de l'organisme Chez Doris, Marina Boulos-Winton, sera sur place et prendra la parole lors de cet événement.

Date : Le mardi 7 mars 2023

Heure : 9 h 45

Lieu : 1 437, rue Chomedey, Montréal

(salle d'activité au 3e étage)

