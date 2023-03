Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'administration de la SCHL





OTTAWA, ON, le 6 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui le renouvellement des mandats d'André Hébert et de Gordon Laing au Conseil d'administration de la SCHL.

M. Hébert est reconduit pour un mandat de deux ans qui prendra fin le 26 février 2025. Il a été nommé au Conseil d'administration de la SCHL en février 2019. Il continuera de présider le Comité de gestion des risques.

M. Laing est reconduit pour un mandat de trois ans qui prendra fin le 2 février 2026. Il a été nommé au Conseil d'administration en décembre 2018. Il continuera de présider le Comité de vérification du Conseil d'administration.

« J'ai le plaisir d'annoncer le renouvellement des mandats d'André Hébert et de Gordon Laing au Conseil d'administration de la SCHL. Leurs expériences, leurs connaissances et leurs dévouements continueront d'être essentiels au travail de notre gouvernement visant à offrir des logements convenables à tout le monde au Canada », a déclaré l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion.

« Je suis très heureux qu'André et Gordon continuent de faire partie de notre Conseil d'administration. Tous deux ont acquis beaucoup d'expérience dans leurs domaines respectifs, ce qui nous aide à aller de l'avant pour nous assurer que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins », a déclaré Derek Ballantyne, président du Conseil d'administration de la SCHL.

Lisez leurs biographies complètes sur le site Web de la SCHL.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier en venant en aide aux Canadiens dans le besoin et en fournissant des résultats de recherches et des conseils à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

