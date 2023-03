« Dites-le à votre pharmacien(ne) » - L'Ordre des pharmaciens lance une campagne de sensibilisation auprès du public »





MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la reconnaissance de la pharmacie, l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) lance une campagne de sensibilisation auprès de la population. Le message principal : lorsqu'il s'agit de votre santé, il n'y a pas de mauvaise question ou d'information à partager. Parlez avec votre pharmacien ou votre pharmacienne.

Selon une étude de 2015, seuls 10% des patients âgés de 61 à 97 ans peuvent nommer correctement leurs médicaments. Parmi ce groupe, 70% ont déjà commis une erreur médicamenteuse.1 La campagne vise donc essentiellement à rappeler l'importance de s'impliquer activement dans la gestion de sa médication et de ses problèmes de santé et à faire davantage connaître le rôle du pharmacien et ce qu'il peut apporter aux patients.

« Le constat est clair sur le terrain! Pour aider nos pharmaciennes et pharmaciens à mieux vous soigner comme patient, une bonne communication est indispensable. Des questions, des informations sur votre état de santé à partager? Dites-le à votre pharmacien lors d'une consultation, c'est la clé du succès de votre traitement! ».

- Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec

Des publicités sur les médias sociaux

Pour sensibiliser la population à tendre vers ces objectifs, les médias sociaux ont été choisis. Des infographies seront publiées sur Facebook et Instagram à partir du 6 mars, et la campagne s'échelonnera sur plusieurs mois. Ces messages présenteront différentes situations lors desquelles les patients devraient parler avec leur pharmacien ou leur pharmacienne. Une page présentant des conseils à la population sera également proposée. Les personnes de 65 ans et plus, de même que leurs aidants, seront plus particulièrement ciblées.

Pour en savoir plus, consultez notre page d'information.

Une conférence grand public avec le Pharmacoach

Le 28 mars prochain à 14h, une conférence virtuelle destinée au grand public sera présentée par Moses Boachie, pharmacien communautaire, mieux connu sous le nom du Pharmacoach! Accessible à tous, Moses abordera l'importance de prendre sa santé en main, de se renseigner sur ses maladies et traitements, d'oser se poser ses questions et de mieux comprendre le rôle du pharmacien. C'est un rendez-vous virtuel le 28 mars prochain, 14h. Pour plus de détails, consultez notre page dédiée à cet événement.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciens.

