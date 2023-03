rf IDEAS lance la solution d'identification FIDO2 de bout en bout avec IDmelon





rf IDEAS, l'un des principaux fabricants de lecteurs d'identifiants pour l'authentification et l'accès logique, a le plaisir d'annoncer le lancement de la plateforme sans mot de passe rf IDEAS FIDO2 optimisée par IDmelon. Cette solution de bout en bout apporte une authentification transparente et sans mot de passe aux informations d'identification existantes en les convertissant en clés de sécurité FIDO2.

FIDO2 libère les entreprises de la gestion des mots de passe et des risques

Près de 90 % des violations de données sont dues à des mots de passe volés ou à une erreur humaine. Les solutions sans mot de passe aident à relever ce défi, et la migration vers des informations d'identification plus sécurisées aide à armer votre équipe d'un mécanisme de défense.

« Le partenariat avec rf IDEAS et sa technologie WAVE ID® a été une décision stratégique pour IDmelon ? tirant parti de la confiance et de la fiabilité de ses lecteurs pour mettre sur le marché la plateforme sans mot de passe FIDO2 et nous permettre de proposer conjointement une solution de bout en bout que les entreprises peuvent déployer rapidement et à moindre coût », déclare Bahram Piri, PDG et cofondateur d'IDmelon.

Simple à déployer et facile à utiliser, la plateforme sans mot de passe FIDO2 de rf IDEAS élimine le besoin de mots de passe stockés de manière centralisée qui peuvent être piratés, ainsi que le risque de vol de mot de passe, de phishing et autres cyberattaques visant les utilisateurs. Les entreprises peuvent désormais activer et gérer l'authentification sans mot de passe à travers les types d'identifiants, de dispositifs et de plateformes. Cette norme sectorielle en croissance rapide est prise en charge par Microsoft, Google, Apple et tous les principaux services Web et navigateurs.

Introduction d'une nouvelle norme pour l'authentification

Le secteur du contrôle d'accès logique évolue rapidement pour lutter contre les cybermenaces et les violations de données tout en améliorant l'expérience utilisateur de l'authentification sans compromettre la gouvernance ni la sécurité.

« Chez rf IDEAS, nous avons écouté nos clients et sommes fiers de lancer une solution qui supprime les complexités de la migration des informations d'identification, permettant aux utilisateurs d'atteindre un niveau de sécurité plus élevé, de manière rapide et sécurisée », déclare Raul Cepeda Jr, vice-président des produits et du marketing chez rf IDEAS. « Maintenant, l'accès via des clés de sécurité est possible à l'aide des informations d'identification existantes, des lecteurs WAVE ID et de la plateforme sans mot de passe de Rf IDEAS ? qui évolue de la façon dont nous concevons la migration entre les informations d'identification en tirant parti des badges d'identification et des smartphones pour débloquer le potentiel de méthodes d'authentification plus sécurisées. »

rf IDEAS et IDmelon présenteront leur solution conjointe lors des prochains symposiums Gartner IAM à Londres et au Texas ce mois-ci. Pour la liste complète des événements à venir, visitez notre page consacrée aux événements.

Pour en savoir plus et planifier une consultation individuelle, rendez-vous sur rfIDEAS.com/FIDO2.

À propos de rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. est un chef de file des solutions d'accès logique pour les soins de santé, l'industrie manufacturière, la finance, les administrations, le secteur de l'enseignement et les entreprises. Adoptés par des utilisateurs du monde entier et soutenus par les solides partenariats avec les principaux fournisseurs de gestion des identités et des accès, les lecteurs WAVE ID de rf IDEAS ouvrent la voie à des solutions innovantes pour l'authentification unique, l'impression sécurisée et l'authentification mobile, tout en prenant en charge pratiquement toutes les technologies d'identification dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rfIDEAS.com.

