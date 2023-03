BLUETTI EP600 Home Battery : ce que vous devez savoir avant d'acheter





En qualité de leader du marché du secteur du stockage d'énergie, BLUETTI vient de dévoiler sa toute dernière innovation : le système de stockage d'énergie EP600, une très attendue solution d'alimentation de secours pour toute la maison. En d'autres termes, le mode de vie en complète autonomie a un bel avenir devant lui. Voici exactement de quoi il retourne.

Qu'est-ce que le BLUETTI EP600 ?

Ce système de batterie modulaire consiste en un générateur solaire, l'EP600, et une (remarque : à supposer qu'il puisse fonctionner avec une seule ?) ou plusieurs batteries à expansion compatibles, la B500. En stockant suffisamment d'énergie dans les batteries, l'EP600 devient une alternative viable aux services de fourniture d'électricité. Cette solution vise à réduire, voire à éliminer la dépendance à un réseau électrique, à rendre l'électricité plus abordable, et à être prêt pour les coupures inattendues, les urgences ou les catastrophes.

Comment l'EP600 fonctionne-t-il ?

Lorsque les panneaux solaires se chargent en énergie solaire, le convertisseur contenu dans le générateur solaire transforme le courant continu (CC) des panneaux solaires en courant alternatif (CA), qui peut alors alimenter le réseau ou les appareils gourmands en électricité de façon directe. En outre, vous êtes en mesure de stocker le surplus d'énergie pour une utilisation ultérieure ou de le revendre à un fournisseur d'électricité afin de réduire votre facture, le cas échéant.

L'EP600 nécessite-il l'installation de panneaux solaires ?

En résumé, NON. Même si l'EP600 donne la priorité à la charge solaire, il peut être rechargé via le réseau ou un générateur CA vert, même sans panneaux solaires raccordés. Charger l'EP600 sur le réseau en heures creuses peut également s'avérer efficace pour modifier la charge énergétique et ainsi diminuer votre facture mensuelle.

Puis-je l'installer moi-même ? Combien le service d'installation sur site de BLUETTI coûte-t-il ?

Il est nécessaire d'avoir recours à un professionnel pour réaliser l'installation. En fonction de votre installation domestique, nous élaborons un plan d'installation initial en amont. Pour votre sécurité, l'installation doit être réalisée par un électricien agréé. Le coût de ce service est généralement compris entre 1 500 et 2 500 ?, et varie en fonction de l'installateur, entre autres facteurs. Si vous voulez un devis fixe, vous pouvez souscrire à l'option d'installation proposée sur le site Internet officiel de Bluetti : pour un coût supplémentaire de 1 500 ? pour un total de 11 499 ?, BLUETTI couvre les installations en Allemagne.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s'efforce de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour les applications intérieures comme extérieures, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle à tous les niveaux, pour nos maisons et pour la planète. BLUETTI est présente dans plus de 70 pays et jouit de la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.bluettipower.eu/

