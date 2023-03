Fonds régions et ruralité - Plus de 1,5 M$ pour l'agriculture dans la MRC de Rouville





MARIEVILLE, QC, le 6 mars 2023 /CNW/ - La députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, ainsi que le ministre de la Langue française et député de Chambly, M. Jean-François Roberge, annoncent, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 538 376 $ avec la MRC de Rouville pour renforcer son image de territoire gourmand auprès de la population et des visiteuses et visiteurs.

Pour ce faire, une ressource s'est jointe à l'équipe de la MRC. Elle aura comme mandat de consulter les acteurs du milieu agroalimentaire afin de déterminer les projets permettant d'accroître la visibilité et la notoriété des entreprises locales, ainsi que d'améliorer l'accessibilité aux produits cultivés ou transformés dans Rouville. Son rôle consistera aussi à cibler les occasions de commercialisation et de distribution, ainsi qu'à organiser des activités récréotouristiques pour promouvoir la diversité agroalimentaire de la MRC.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 281 980 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Rouville totalise, quant à elle, 256 396 $.

Citations :

« Je me réjouis de cette entente, car elle permettra d'appuyer des projets innovants qui incluent les principes d'économie circulaire, de développement durable ou d'autonomie alimentaire. Ainsi, la MRC se positionnera favorablement sur le plan agricole, autant pour alimenter sa communauté que pour régaler les touristes. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« Je suis ravi de cette entente avec la MRC de Rouville. Elle fera connaître la richesse agroalimentaire de notre territoire, en valorisant les entreprises locales et en permettant à la communauté de profiter d'activités récréotouristiques. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, ministre responsable de la Laïcité et député de Chambly

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura assurément des retombées socioéconomiques positives pour les entreprises de Rouville ainsi que leurs collectivités, et j'en suis fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis enchanté par ce projet qui aidera à accroître la visibilité et la connaissance de nos entreprises du secteur agroalimentaire, à améliorer l'accessibilité aux produits cultivés ou transformés dans la MRC, et à innover dans la création d'événements et de projets agrotouristiques. Dans le cadre de sa planification stratégique 2020-2023, la MRC de Rouville avait d'ailleurs exprimé le désir d'être plus proactive en matière de développement économique et d'innovation. »

Denis Paquin, préfet de la MRC de Rouville

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 13:30 et diffusé par :