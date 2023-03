Lynx Air ajoute Montréal à son réseau





MONTRÉAL, 08 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) a annoncé aujourd'hui l'ajout de Montréal à son réseau, à compter du 5 juin 2023, ce qui porte à quinze le nombre total de destinations nord-américaines desservies par Lynx.



La nouvelle compagnie aérienne ultra-abordable du Canada assurera un service de l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) à destination de l'aéroport international de Calgary (YYC) et de l'aéroport international de St. John's (YYT). La fréquence varie de deux à quatre services par semaine en fonction du marché.

Les billets sont mis en vente dès aujourd'hui et Lynx lance une vente de sièges pour une durée limitée avec jusqu'à 50 % de rabais sur tous les tarifs de base à destination et en provenance de Montréal. Le solde débutera le 8 mars 2023 à 8 h (HAE) et se terminera le 10 mars 2023 à 23 h 59 (HAE), et sera applicable avec le code promo : MONTREAL. Les tarifs en question sont très abordables, à partir de 59 $* pour un aller simple, taxes et frais compris. Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynxUSA.com.





Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09d9974f-ed83-418f-9c2a-5c590823012d/fr

« Nous sommes ravis d'ajouter la ville dynamique de Montréal au réseau de Lynx Air à l'approche de l'été. Bien que Montréal soit une destination très populaire, elle est actuellement mal desservie par les transporteurs à bas prix et Lynx souhaite y remédier », a expliqué Merren McArthur, PDG de Lynx. « Nous sommes heureux d'offrir une option très abordable pour connecter Montréal et Québec au reste du Canada. Que vous voyagiez pour vous promener sur les rues pavées du Vieux-Montréal, pour explorer l'emblématique basilique Notre-Dame ou pour rendre visite à vos proches, Lynx garantit une excellente expérience de vol à un prix extrêmement abordable. »

«?ADM Aéroports de Montréal est très heureuse d'accueillir Lynx Air pour la toute première fois à YUL. L'annonce de ces liaisons directes vers Calgary et St. John's représente d'autant plus une belle contribution au développement de la desserte aérienne domestique à YUL. En effet, ADM cherche constamment à offrir à ses passagers la meilleure offre qui soit, tant pour les voyageurs d'affaires que de loisirs, et Lynx Air vient très certainement bonifier la proposition de vols domestiques au départ de Montréal.?», a déclaré Stéphane Lapierre, vice-président, Exploitation et développement aérien, ADM.

« Nous accueillons avec joie l'expansion du service de Lynx Air à partir de St. John's », a déclaré Lisa Bragg, directrice du développement des affaires et du marketing pour l'Aéroport international de St. John's. « Cette nouvelle liaison aérienne de Lynx couvrant de St. John's à Montréal et vers Calgary augmente les choix pour nos passagers et renforce le partenariat que nous construisons avec Lynx. »

« Ajouter Montréal à l'offre d'itinéraires de Lynx Air en provenance de YYC témoigne du succès de ses opérations à YYC. Nous sommes ravis du succès de notre collaboration au cours de la dernière année et nous nous réjouissons de continuer à appuyer la croissance et l'expansion de Lynx dans les années à venir », a mentionné Carmelle Hunka, Vice-présidente, Affaires externes, ESG, Risque d'entreprise et conseil général pour l'Autorité aéroportuaire de Calgary.

* Disponible pour une durée limitée; des restrictions s'appliquent.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d'Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuf, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l'empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l'un des transporteurs aériens les plus respectueux de l'environnement au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l'expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur FlyLynx.com ou connectez-vous avec Lynx sur Facebook, Twitter ou Instagram.

Contact auprès des médias :

Rose Bolton

Directrice des RP et de la communication

[email protected]

403-648-2800 poste 2110

FlyLynx.com

Communiqué envoyé le 8 mars 2023 à 15:25 et diffusé par :