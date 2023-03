L'IEDM annonce la nomination de Daniel Dufort à titre de PDG





MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Institut économique de Montréal a choisi Daniel Dufort, actuel vice-président aux opérations, afin d'occuper le poste de PDG à compter du 5 avril 2023.

« L'IEDM est plus que jamais une voix essentielle dans le débat public au Québec et dans le reste du Canada. Je tiens donc à remercier le conseil d'administration pour cette importante marque de confiance, » a dit M. Dufort. « Ce sera un honneur pour moi de pouvoir diriger l'équipe de l'IEDM à un moment déterminant pour l'avenir économique et social de la province et du pays. »

M. Dufort s'est d'abord joint à l'IEDM à titre de directeur des relations externes, communications et développement. En juillet 2022, il est devenu vice-président aux opérations.

Au cours de sa carrière, il a développé une expertise en relations publiques, en gestion de crise et en positionnement d'entreprises dans le domaine public. Il a aussi une expérience en politiques publiques ainsi qu'en politique active, ayant travaillé au sein des cabinets d'un ancien Premier ministre du Canada ainsi que celui d'un ministre fédéral.

« Le travail acharné de Daniel depuis qu'il est à l'IEDM en a fait un candidat de choix, » a dit Hélène Desmarais, présidente du conseil d'administration de l'IEDM. « Je sais que tous mes collègues siégeant au conseil d'administration sont convaincus, tout comme moi, qu'il saura bâtir sur la réputation d'excellence de l'institut. »

Michel Kelly-Gagnon, PDG sortant de l'IEDM, occupera quant à lui la fonction de président-fondateur à partir du 5 avril prochain. À ce titre, il jouera un rôle d'ambassadeur de l'organisation en plus de continuer à s'occuper de la gestion des projets spéciaux, du développement de notre nouveau bureau à Calgary et, enfin, de la levée de fonds.

« Au cours des quatre dernières années passées à l'IEDM, Daniel a démontré un engagement exceptionnel envers la mission de notre organisation, » a dit M. Kelly-Gagnon. « Sa vive intelligence, combinée à une éthique de travail irréprochable, permettront sans nul doute à l'IEDM d'atteindre de nouveaux sommets.

« Je tiens à l'assurer de mon entière collaboration dans l'atteinte de ses objectifs. »

L'IEDM est un think tank indépendant sur les politiques publiques avec des bureaux à Montréal et Calgary. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

