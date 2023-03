DANS LE CADRE DU PROJET DÉLIA, LES MENTORS DE MNP FONT PROGRESSER L'ENTREPRENEURIAT FÉMININ AU CANADA





C'est avec fierté que nous annonçons que la SADCN a scellé, avec le cabinet MNP, un nouveau partenariat stratégique qui va accélérer l'avancement des entreprises appartenant à des femmes partout au Canada. Grâce à cette collaboration, un programme de mentorat est offert aux entrepreneuses sélectionnées ayant obtenu des microcrédits par l'intermédiaire du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat de DÉLIA, un projet rendu possible grâce au soutien d'ISDÉ Canada.

Le cabinet est également un fervent partisan et partenaire de la conférence virtuelle annuelle de la SADCN pour les entrepreneuses : Une coche plus haut Canada. La troisième édition réussie de notre conférence s'est terminée la semaine dernière. Elle avait mis en vedette Mme Michele Romanow (Dragons'Den de CBC, Clearco), ainsi que Mme Bobbie Racette (The Virtual Gurus), Mme Amber Mac et bien d'autres.

Grâce au partenariat avec MNP, les entreprises C3E évolutives, à propriété féminine ou à direction féminine, ayant un fort potentiel de création d'emplois pourront, si elles le désirent, tisser des liens directs avec les conseillers des bureaux de MNP dans leurs régions.

MNP est un cabinet de services professionnels de premier plan qui offre des conseils d'experts dans les domaines de la comptabilité, de la consultation et de la fiscalité, ainsi que des solutions numériques. Ses programmes de soutien aideront les propriétaires d'entreprise à accélérer leurs démarches vers le succès.

En conséquence, les mentors de MNP aideront les entrepreneuses participantes à saisir les occasions de faire croître et d'agrandir leur entreprise, notamment en élargissant leurs partenariats et leurs réseaux, en amplifiant la connectivité de l'industrie et en identifiant de nouvelles occasions et ressources commerciales.

La collaboration entre DÉLIA et MNP contribue à la réussite de toutes les entrepreneuses, que ce soit dans nos régions urbaines ou rurales et éloignées. Depuis le lancement du deuxième fonds DÉLIA, la SADCN découvre peu à peu la diversité, le talent, l'ambition et le dynamisme des femmes d'affaires canadiennes de la relève de toutes les communautés et de tous les milieux. Cette prise de conscience est attribuable au fonds de microcrédit DÉLIA, ainsi qu'à Une coche plus haut Canada (la conférence virtuelle annuelle de la SADCN réunissant des milliers d'entrepreneuses, ainsi que leurs partenaires, bailleurs de fonds et investisseurs de leur écosystème). Grâce à ce conduit, les chefs d'entreprises exceptionnelles et évolutives bénéficient de leur relation de mentorat forgée avec MNP.

« Renforcer le pouvoir d'action des entrepreneuses ne consiste pas seulement à créer des possibilités de croissance, mais aussi à investir dans un avenir plus prometteur pour toutes les entreprises au Canada », a déclaré Mme Diana Render, vice-présidente à la direction de MNP pour le Canada atlantique et l'Ontario, en dehors de la région du Grand Toronto, et porte-drapeau national de l'ÉDI. « En encadrant et en autonomisant les femmes d'affaires, nous favorisons la création d'un écosystème où chaque personne est valorisée pour ses contributions et a la possibilité de s'épanouir. Nous croyons que donner de notre temps, de notre expertise et de notre expérience apporte une différence positive et authentique dans nos communautés. Le partenariat entre MNP et DÉLIA nous permet de fournir ces ressources nécessaires et d'appuyer les idées, les efforts et les réalisations des entrepreneuses partout au pays. »

« De telles collaborations sont rendues possibles grâce à la prévoyance du gouvernement du Canada qui a su poser les jalons en matière d'intervention et de coordination au sein de l'écosystème par l'entremise de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et d'initiatives connexes », a ajouté Mme Wendy Curtis, directrice générale de la SADCN. « Au nom de notre société et de notre conseil d'administration, nous tenons à remercier MNP de faire preuve de leadership à ce moment critique, d'être à l'avant-garde avec son orientation nationale et d'avoir travaillé individuellement avec les propriétaires d'entreprise les plus talentueuses et les plus prometteuses de notre portefeuille DÉLIA. »

De nouvelles relations de mentorat

La cohorte du programme DÉLIA comprend la maison de production et agence littéraire de Toronto, REALLIFE Pictures Inc. La fondatrice Kulbinder Saran Caldwell s'est donnée pour mission de mettre diverses expériences à l'écran, d'amplifier les vécus authentiques d'écrivains des communautés noires, autochtones, de couleur, 2SLGBTQI+ et neuro-diverses.

« Au départ, nous recherchions de nouvelles solutions de crédit », a déclaré Mme Wendy Curtis, directrice générale de la SADCN. « Et maintenant, nous sommes heureux de mettre Mme Caldwell en contact avec MNP pour mettre en oeuvre un plan stratégique. Grâce à un mentorat ciblé et à un soutien en matière de services professionnels, elle pourra atteindre ses objectifs de croissance d'entreprise. »

Parmi les autres entrepreneuses qui bénéficieront du mentorat de MNP, mentionnons Mme Rachel Bartholomew, fondatrice et chef de la direction de Hyivy Health. Cette dernière a communiqué avec MNP à un moment critique. Après avoir terminé les essais cliniques de son innovation en santé pelvienne pour les femmes, son entreprise se prépare à lever des fonds de démarrage et à prendre de l'expansion.

Mmes Brianne Miller et Alison Carr se sont associées pour réaliser leur une vision d'une chaîne d'approvisionnement alimentaire circulaire sans emballage et ont lancé Nada en Colombie-Britannique. La jeune entrepreneuse Jamie Sealy de Cocagne, au Nouveau-Brunswick, fait également partie du programme avec son entreprise, Mile High Travel.

« Le fait d'avoir été sélectionnée pour ce programme de mentorat témoigne de la volonté de DÉLIA et de MNP d'appuyer la création d'entreprises financièrement solides, surtout dans un environnement où bon nombre d'entre elles sont aux prises avec l'inflation, ont de la difficulté à recueillir des fonds et sont financièrement frugales », a déclaré Mme Rachel Bartholomew.

« Pour l'initiative DÉLIA, c'est une période passionnante, car nous voyons tant de figures de proue de notre portefeuille se mettre en contact avec les services consultatifs de MNP. Qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou d'entreprises plus établies qui s'engagent sur une trajectoire de croissance, travailler avec MNP les positionnera pour réussir dans les années à venir », a déclaré Mme Wendy Curtis.

L'avenir

Un volet important de l'élan qui a été généré par une action coordonnée à l'appui des entrepreneuses est la participation de MNP à DÉLIA en tant que mentors exclusifs, ainsi que leur commandite simultanée à Une coche plus haut Canada. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme de 2023, la SADCN et MNP veulent souligner leur enthousiasme à jouer un rôle essentiel dans la croissance et le succès continus des entreprises.

« Le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat a été lancé pour appuyer les entreprises à direction féminine qui ont fait face à des obstacles systémiques à l'atteinte de leurs objectifs d'affaires, tout en tirant parti de leurs compétences et de leurs grands talents », a déclaré l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique. « En offrant aux entrepreneuses cet accès indispensable au financement dont elles ont besoin pour réussir, nous appuyons la croissance économique et favorisons l'excellence pour laquelle les entreprises canadiennes sont reconnues à l'échelle mondiale. Notre gouvernement sait que le rendement de son investissement ne fait pas seulement mettre les entrepreneuses sur un pied d'égalité, car lorsque les femmes réussissent, nous réussissons tous.

Comment postuler?

Toute entrepreneuse devrait postuler au programme DÉLIA sans tarder (en cliquant ici). Si elle peut bénéficier d'un microprêt, elle sera automatiquement prise en considération pour le mentorat de MNP. Certaines clientes de DÉLIA seront sélectionnées pour ce programme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme et ses critères d'admissibilité, consultez le site Web : ncfdc.ca/delia/fr.

À propos de la SADCN

La SADCN est un organisme d'innovation et d'entrepreneuriat situé dans l'immeuble Venture13 à Cobourg, en Ontario. La société se consacre aux initiatives locales, régionales et nationales qui subventionnent, financent et accélèrent le développement d'entreprises contribuant à une prospérité économique inclusive et durable. Grâce au financement opérationnel de base du gouvernement du Canada, la SADCN offre le programme DÉLIA ainsi que la conférence virtuelle pour les entrepreneuses, Une coche plus haut Canada. Informez-vous davantage au : ncfdc.ca/fr et strikeup.ca/fr.

À propos de DÉLIA

DÉLIA est le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat de la SADCN, mis sur pied avec le soutien de FedDev Ontario et de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), avec une capitalisation stratégique axée sur le rendement et le soutien d'ISDÉ Canada. DÉLIA est un fonds de microcrédit renouvelable avec un appel à candidatures ouvert (cliquez ici pour vous renseigner et postulez sans tarder).

À propos de MNP

MNP est l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada, de portée nationale et locale, appuyant des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958. Grâce à l'établissement de relations solides, MNP offre des services, axés sur le client, de comptabilité, de consultation et de fiscalité, ainsi que des solutions numériques. Les clients de MNP bénéficient de stratégies personnalisées avec une perspective locale, permettant d'alimenter le succès à chaque étape. MNP est un commanditaire argent de Une coche plus haut Canada ainsi que le fournisseur exclusif de services, financés par le fonds de microcrédit DÉLIA, de mentorat et de conseils aux entrepreneuses. Consultez le site mnp.ca/fr pour vous renseigner.

