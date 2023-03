AriBio Co. Ltd et Fujirebio Diagnostics Inc. s'associent pour faire avancer le développement des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer et de la neurodégénérescence





Fujirebio Holdings Inc., sa filiale à 100% Fujirebio Diagnostics Inc. et AriBio Co. Ltd ont annoncé avoir formé un partenariat stratégique pour faire avancer le développement des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. L'accord permet à Fujirebio d'accéder aux échantillons cliniques et aux données collectées dans le cadre de l'étude de phase 3 en cours sur la maladie d'Alzheimer lancée en décembre 2022 par AriBio.

AriBio a achevé en 2021 une étude de phase 2 menée chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'intensité légère à modérée et portant sur son composé phare AR1001, un inhibiteur de la PDE5 ayant une efficacité préclinique démontrée pour inhiber l'apoptose des neurones, favoriser la neurogenèse, augmenter la neuroplasticité et stimuler l'activité d'autophagie pour éliminer les protéines toxiques. L'étude de phase 3 chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer au stade précoce, appelée AR1001-ADP3-US01, a été lancée aux États-Unis et il est prévu de l'étendre à d'autres pays en 2023.

La société Fujirebio, partenaire de confiance pour les solutions de test IVD de haute qualité et pionnière du diagnostic des maladies neurodégénératives, est déterminée à accélérer le développement des biomarqueurs pour améliorer le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Fujirebio a été la première entreprise à développer et à commercialiser des biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien (LCR) pour les tests de la maladie d'Alzheimer et la première à recevoir l'autorisation de la FDA en 2022 pour son test Lumipulse® G ?-Amyloid Ratio (1-42/ 1-40). Fujirebio continue à progresser dans ce domaine pour fournir des tests sanguins entièrement automatisés pour la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurologiques.

«AriBio a à coeur de faire progresser non seulement les options de traitement au bénéfice des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de leurs familles, mais aussi d'améliorer les solutions de diagnostic et la caractérisation de cette maladie dévastatrice. Ce partenariat initial avec Fujirebio est le premier de plusieurs autres collaborations que nous prévoyons de lancer dans les prochaines années, dans le contexte de l'extension de nos programmes cliniques à d'autres domaines de la neurodégénérescence. Pour nous, Fujirebio est un partenaire idéal et cet accord reflète notre engagement à avancer de manière décisive dans ce domaine. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Fujirebio pour améliorer la détection de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives grâce leurs tests pionniers», a commenté James Rock, président du bureau américain d'AriBio Co. Ltd.

«Fujirebio continue d'être à l'avant-garde du secteur en termes de développement de tests fonctionnels de haute qualité qui améliorent la capacité des cliniciens à détecter et à diagnostiquer divers états neurodégénératifs. Nous sommes en permanence à la recherche d'associations avec des entreprises et des experts cliniques du monde entier afin de développer de nouvelles pistes de traitements plus précoces et de nouveaux outils de diagnostic des états neurodégénératifs plus simples et plus complets», a déclaré Monte Wiltse, PDG de Fujirebio Diagnostics Inc.

À propos de l'AR1001-ADP3-US01

L'AR1001-ADP3-US01 (NCT05531526) est un essai multicentrique de phase 3 en double aveugle, randomisé et contrôlé par placebo visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'AR1001 sur 52 semaines chez des participants atteints de la maladie d'Alzheimer au stade précoce. L'étude a pour but d'évaluer, au moyen de diverses évaluations cognitives et fonctionnelles, l'efficacité et l'innocuité de l'AR1001 pour ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Les détails de l'essai clinique sont disponibles à l'adresse ClinicalTrials.gov.

À propos d'AriBio

AriBio Co., Ltd. est une société biopharmaceutique basée en Corée du Sud et disposant de bureaux aux États-Unis. La Société se consacre au développement de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer. Aribio multiplie les partenariats pour accélérer le développement des meilleures options de traitement et enregistrer de nouvelles avancées dans le domaine médical.

À propos de Fujirebio

Fujirebio Diagnostics Inc., filiale à 100% de H.U. Group Holdings, Inc. et de Fujirebio Holdings Inc., est un spécialiste des diagnostics et un leader du secteur des tests de biomarqueurs du cancer. Fujirebio Diagnostics est spécialisée dans le développement et la fabrication sous contrat pour les leaders du secteur du diagnostic et le développement du marché des nouveaux produits de diagnostic in vitro pour la gestion des pathologies humaines. Pour plus d'informations sur Fujirebio Diagnostics, appelez le +1 610-240-3800 ou rendez-vous à l'adresse www.fujirebio.com. HU Group Holdings, Inc. (anciennement dénommée Miraca Holdings Inc.) est une société cotée à la Bourse de Tokyo ? TYO: 4544.

