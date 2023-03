LTIMindtree renforce sa présence européenne avec un nouveau centre de livraison en Pologne





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques, annonce aujourd'hui l'inauguration d'un nouveau centre de livraison à Cracovie, en Pologne, dans le cadre de sa stratégie d'élargir sa présence en Europe de l'Est. Le nouveau centre de livraison a été inauguré par Jerzy Muzyk, maire-adjoint de la municipalité de Cracovie, Przemyslaw Roth, vice-président, ASPIRE (Cracovie), Peter Mitchell, vice-président de l'Association des responsables des services commerciaux (ABSL- Cracovie), Rao Maddukuri, président du Conseil commercial pour la Pologne et l'Inde et Nachiket Deshpande, responsable de l'exploitation et membre exécutif du conseil de LTIMindtree.

Ce centre dernier cri de 500 places à l'Ocean Office Park - Cracovie, sera soutenu par les capacités de la société dans la région et rapprochera les services de classe mondiale de LTIMindtree de ses clients dans les secteurs du voyage, du transport et de l'hôtellerie. Ce nouveau centre vient compléter l'actuel centre de livraison de LTIMindtree à Varsovie.

« La Pologne, et Cracovie en particulier, est un hub technologique européenne de renom bénéficiant d'un impressionnant pool de talents. La ville fait partie intégrante du réseau technologique mondial. Nous sommes ravis que des leaders sectoriels tels que LTIMindtree continuent d'investir dans la région et dans la ville pour soutenir l'innovation et permettre une transformation numérique pour des entreprises mondiales dans un large éventail de secteurs », déclare Jerzy Muzyk , maire-adjoint de la municipalité de Cracovie.

Nachiket Deshpande, responsable de l'exploitation et membre exécutif du conseil, LTIMindtree : « Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture de notre nouveau centre de livraison en Pologne. Ce site aux capacités avancées nous permettra de mieux comprendre les besoins de nos clients et de rapprocher nos services de nos clients internationaux et européens, afin de leur fournir des expériences de prochaine génération. Cette décision s'aligne sur notre stratégie d'élargir notre rayonnement international et de renforcer notre présence dans des marchés clés. Notre modèle de livraison nearshore a démontré son efficacité, et cette expansion consolidera encore nos géo-capacités, nous rendant ainsi plus agiles et réactifs pour répondre aux besoins de nos clients. »

« Nous félicitons LTIMindtree pour l'ouverture de son nouveau centre de livraison à Cracovie, en Pologne. Cette incursion en Europe de l'Est est une initiative stratégique qui permettra de rationaliser plus en détail l'accès de son portefeuille de solutions numériques aux entreprises. Nous sommes convaincus que l'investissement de LTIMindtree dans la région contribuera énormément à la croissance globale et au développement de l'industrie technologique polonaise. Nous adressions à LTIMindtree tous nos voeux de réussite pour continuer à étendre sa présence et à établir un rayonnement mondial », déclare Przemyslaw Roth, vice-président, ASPIRE (Cracovie).

Le site de Cracovie est le dernier ajout aux activités croissantes de LTIMindtree à travers l'Europe, où la société dessert plus de 75 clients. Avec vingt-trois bureaux et neuf centres de livraison dans la région, LTIMindtree offre des solutions et des services technologiques innovants qui offrent aux clients un avantage concurrentiel sur leur marché.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie et s'efforce de promouvoir une différenciation concurrentielle, des expériences client et des résultats commerciaux de qualité supérieure dans un monde convergeant. Comptant sur le talent de près de 90 000 professionnels dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société du groupe Larsen & Toubro, allie les capacités reconnues dans le secteur des anciennes sociétés Larsen and Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de réaliser des transformations à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 12:40 et diffusé par :