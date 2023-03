Les tests de Loop Energy et Fraunhofer ISE montrent le potentiel de la conception innovante de champ d'écoulement eFlowtm qui permet d'augmenter la production d'hydrogène dans les électrolyseurs





Loop Energytm (TSX : LPEN), concepteur et fabricant de solutions de piles à hydrogène, a terminé la validation par un tiers de l'utilisation de sa technologie brevetée eFlowtm pour les électrolyseurs PEM. En partenariat avec Fraunhofer USA, les tests menés par l'Institut Fraunhofer allemand des systèmes d'énergie solaire ISE ont montré qu'une architecture de pile à combustible avec une conception de champ d'écoulement trapézoïdal peut améliorer l'uniformité de la température. Lorsqu'elle est incorporée dans des cellules d'électrolyse PEM classiques, cette architecture à plaques bipolaires montre qu'elle peut augmenter la production d'hydrogène. Loop Energy recherche maintenant des partenaires industriels pour développer un prototype d'électrolyseur à grande échelle et obtenir une validation commerciale.

Les résultats montrent que l'architecture eFlow crée un environnement de fonctionnement plus stable et plus uniforme dans les cellules de test d'électrolyse PEM de l'eau par rapport aux champs d'écoulement conventionnels à canaux parallèles, ce qui permet une plus grande production d'hydrogène et une meilleure efficacité. Les tests montrent également qu'un environnement de fonctionnement uniforme amélioré devrait avoir un impact positif sur la durabilité.

« Les résultats du processus de validation montrent que la nouvelle technologie de champ d'écoulement est capable de dépasser les niveaux habituels de production d'hydrogène que l'on voit dans l'industrie aujourd'hui et qu'elle peut soutenir la production d'hydrogène vert qui deviendra de plus en plus économiquement viable », a déclaré le Dr Tom Smolinka, chef du département Stockage de l'énergie chimique du Fraunhofer ISE. « La différence que nous avons constatée par rapport aux performances actuelles de l'électrolyseur avec un champ d'écoulement parallèle conventionnel réside dans le fait que la conception adaptée semble créer une distribution plus uniforme de la température ; ceci pourrait la transformer en une technologie habilitante pour certains des matériaux avancés nécessaires et permettre d'augmenter véritablement la rentabilité des électrolyseurs et de l'hydrogène vert ».

Encouragés par ces résultats, Loop Energy et Fraunhofer ISE invitent les partenaires industriels potentiels à manifester leur intérêt. Les parties intéressées s'associeront aux deux entreprises pour concevoir et fabriquer un prototype d'électrolyseur afin de vérifier les avantages de l'eFlow dans la production d'hydrogène à l'échelle commerciale. Toute manifestation d'intérêt peut être adressée au directeur commercial de Loop Energy, George Rubin.

« L'achèvement de la validation par un tiers est une étape importante pour Loop Energy alors que nous cherchons à savoir comment eFlow peut transformer le secteur de la production d'hydrogène », a déclaré le président-directeur général de Loop Energy, Ben Nyland. « Nous sommes particulièrement heureux de nous associer à Fraunhofer ISE et profiter ainsi de leur longue expérience dans le domaine de la conception de cellules et de piles pour l'électrolyse PEM de l'eau. Les résultats sont prometteurs, et nous nous réjouissons d'initier la recherche de partenaires stratégiques qui pourront soutenir notre technologie innovante d'électrolyseurs ».

Actuellement, la technologie exclusive eFlow de Loop Energy est appliquée à ses produits de piles à combustible, ce qui lui permet d'offrir une efficacité énergétique incomparable. La conception de ses canaux fuselés permet à eFlow de fournir une densité accrue de courant uniforme et d'augmenter la vitesse du gaz, ce qui assure une meilleure gestion de la chaleur et de l'eau. Le fait d'avoir découvert la capacité d'eFlow à améliorer l'efficacité de la production d'hydrogène élargit le potentiel d'utilisation de la technologie brevetée dans le secteur vertical de l'hydrogène.

La demande mondiale de production d'hydrogène devrait augmenter à hauteur de plus de 1 000 milliards de dollars d'ici 20501. Les producteurs d'hydrogène, qu'ils soient nouveaux ou existants, recherchent donc désormais un avantage concurrentiel pour répondre à la demande croissante.

Ben Nyland fera part des informations concernant ce développement à la CERAWeek les 6 et 7 mars aux côtés de Thomas Schuelke, président de Fraunhofer USA, et également partenaire du projet. En outre, le Dr Tom Smolinka et le responsable scientifique de Loop Energy, le Dr Sean Mackinnon, présenteront les résultats techniques au Hannover Messe, le 17 avril. Les prises de rendez-vous lors de l'un des deux événements peuvent être planifiées en contactant Ethan Hugh.

L'équipe de direction de Loop Energy communiquera plus d'informations lors de sa conférence téléphonique sur les résultats financiers de fin d'année, le 30 mars. Les coordonnées de la conférence sont disponibles sur le site Web de Loop Energy.

À propos de Fraunhofer ISE

La Fraunhofer-Gesellschaft, située en Allemagne, est la première organisation mondiale de recherche orientée vers l'application. Axée sur les technologies essentielles de l'avenir et sur l'exploitation des résultats en entreprise et dans le secteur industriel, celle-ci joue un rôle central dans le processus d'innovation. Son rôle de guide et de stimulant pour les développements innovants et l'excellence scientifique, contribue à façonner notre société et notre avenir. Fondée en 1949, l'organisation gère actuellement 76 instituts et installations de recherche en Allemagne. Plus de 30 000 employés, pour la plupart formés en sciences naturelles ou en ingénierie, produisent un montant de recherche annuel de 2,9 milliards d'euros dont 2,5 milliards d'euros sont consacrés à la recherche contractuelle. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.ise.fraunhofer.de/en

À propos de Fraunhofer USA

Fraunhofer USA, Inc., une filiale américaine juridiquement indépendante fondée par Fraunhofer-Gesellschaft, est une organisation de R&D qui collabore avec l'industrie, les universités, le gouvernement d'État et les gouvernements fédéraux sur des projets de R&D sous contrat. Fraunhofer s'attaque à la résolution de problèmes de haute technologie et fait appel à une expertise scientifique et d'ingénierie de niveau international pour participer à des projets de R&D complexes qui s'inscrivent dans plusieurs disciplines différentes. Par l'intermédiaire de Fraunhofer USA, les clients américains peuvent prendre contact avec les 79 unités de recherche réparties aux États-Unis et en Allemagne, qui emploient plus de 30 000 personnes, principalement des scientifiques et des ingénieurs. www.fraunhofer.org

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est l'un des principaux concepteurs et fabricants de systèmes de piles à combustible à hydrogène servant à électrifier les véhicules commerciaux, notamment les véhicules commerciaux légers, les bus urbains et les camions de poids moyen et lourd. Les produits de Loop Energy sont dotés de la technologie brevetée eFlowtm dans les plaques de pile à combustible bipolaires. eFlow est conçue pour permettre aux clients commerciaux de maximiser les performances et de minimiser les coûts. Loop Energy travaille avec les équipementiers et les principaux fournisseurs de sous-systèmes automobiles qui produisent des véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène. Pour obtenir plus d'informations sur la contribution de Loop Energy pour un avenir sans émissions, rendez-vous sur le site www.loopenergy.com.

