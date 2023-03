BeaglePlay® de BeagleBoard.org® permet de développer des applications sur ordinateur de manière amusante





La Fondation BeagleBoard.org® annonce aujourd'hui la sortie mondiale de BeaglePlay®, la plateforme de performance open source la plus adaptable du marché. Construite sur notre approche Linux open source éprouvée, BeaglePlay® dispose d'un ensemble de fonctionnalités qui inclut la connectivité intégrée avec et sans fil et la capacité de se connecter à une large sélection de capteurs et de systèmes de prototypage offrant des milliers d'options, ainsi que des interfaces et des performances de traitement pour les prendre en charge.

Rendez-vous sur www.beagleplay.org pour plus d'informations.

S'appuyant sur le processeur Texas Instruments AM625 à quatre coeurs Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, des sous-systèmes de microcontrôleurs à faible latence, un microcontrôleur sans fil Texas Instruments SimpleLinktm CC1352P7 sub-1 GHz et 2,4 GHz dédié, et un module Texas Instruments WiLinktm WL1807MOD Wi-Fi®, les utilisateurs débutants et expérimentés peuvent exploiter une grande variété de bibliothèques d'applications et de modèles provenant de Linux, Zephyr, MicroPython et de plusieurs autres infrastructures open source pour ajouter une gamme infinie de capteurs, d'actionneurs, d'indicateurs et de nouvelles options de connectivité.

Le logiciel BeaglePlay® intègre une image Linux Debian BeagleBoard.org® personnalisée avec un bureau déjà installé, ainsi que des fonctionnalités comme les points d'accès Wi-Fi® et la passerelle BeagleConnect®, offrant ainsi des solutions de développement rapides et flexibles.

Créez la plus grande gamme d'applications performantes, y compris :

Interface homme-machine industrielle (IHM)

Automatisation du commerce de détail et des points de vente

Systèmes de nuages de points 3D

Analyse de la vision

Infrastructure pour véhicules et drones

Systèmes d'affichage reconfigurables en 3D

Équipement médical

Bâtiments intelligents et Edge AI

Infrastructure décentralisée web3

L'ensemble des fonctionnalités de BeaglePlay® permet de connecter le plus grand nombre de capteurs et de systèmes de prototypage, ainsi que des interfaces dotées d'une mémoire et d'une capacité de calcul performants, le tout dans une solution peu coûteuse :

Évolutivité

Le connecteur MikroBus permet d'accéder à des centaines de capteurs et d'actionneurs Click existants

Le connecteur Grove, conçu par SEEED Studio, est un écosystème de prototypage riche et standardisé

L'interface SparkFun QWIIC Connect permet d'accéder à des capteurs, des écrans LCD, des relais, et bien plus encore

Mémoire

2 Go (1 Go x16) 1600 MHz 3 200 Mbit/s DDR4

Mémoire flash eMMC de 16 Go avec interface ultrarapide

Emplacement pour carte microSD

Interfaces

Module Wi-Fi® / 2,4G, MIMO/5G, SISO via TI WiLinktm 8 WL1807

Bluetooth® Low-Energy (BLE)/SubG via TI CC1352P7 M4+M0 avec le micrologiciel BeagleConnect

Interface HS-USB Type-C pour l'alimentation électrique et les données

Interface HS-USB Type-A

Gigabit Ethernet avec connecteur RJ45

Ethernet monopaire 10 Mbit (SPE) et alimentation par ligne de données (PoDL) 5V/250 mA avec connecteur RJ11

Connecteurs pour écrans et caméras

HDMI Type-A prenant en charge les résolutions jusqu'à Full-HD/1080P avec un RVB 24 bits

Connecteur de caméra MIPI CSI 22 broches à 4 voies FPC

Interface d'affichage OLDI (LVDS) 40 broches FPC

Interfaces utilisateurs

1* Bouton programmable par l'utilisateur, 1* Bouton de réinitialisation, 1* Bouton d'alimentation

1* Voyant LED de l'alimentation, 5* Voyants LED de l'utilisateur

4* Connecteurs d'antenne U.FL

2* pads JTAG 10 broches TAG-CONNECT pour le débogage des connexions

Circuit d'horloge en temps réel (RTC) avec batterie de secours à pile bouton

Sous-système de processeur AM6254 Quad 64-bit Arm® Cortex®-A53, 1,4 GHz comprenant :

Cluster Cortex-A53® à quatre coeurs avec Cache L2 partagé de 512 Ko Chaque coeur est doté d'un cache L1 DCache de 32 Ko et d'un cache L1 ICache de 32 Ko

Arm® Cortex®-M4F à un seul coeur allant jusqu'à 400 MHz

Arm® Cortex®-R5F à coeur unique

Processeur graphique 3D ; jusqu'à 2048x1080 @60fps, OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2

Sous-système d'unité programmable en temps réel Sous-systèmes d'unité programmable en temps réel à double coeur fonctionnant à 333 MHz Intégration optimale assurant un contrôle à faible latence des broches d'E/S Profitez de BeagleBoard.org et d'autres bibliothèques de logiciels communautaires



«?BeaglePlay® est une nouveauté passionnante de BeagleBoard.org® qui permettra de prototyper des milliers d'applications plus rapidement que jamais?», a déclaré la PDG de la Fondation BeagleBoard.org®, Christine Long. «?Avec un prix aussi compétitif et une utilisation aussi simple, le développement d'applications devient un jeu !?», ajoute-t-elle.

Pour de plus amples informations et des liens vers les sites des distributeurs, rendez-vous sur https://beagleplay.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

