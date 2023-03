Tech Mahindra crée une unité commerciale Cisco qui permet aux organisations mondiales de créer les réseaux du futur





Tech Mahindra, l'un des principaux fournisseurs de services et de solutions de transformation numérique, de conseil et de réingénierie des entreprises, a mis en place une unité commerciale (UC) Cisco pour concevoir, développer et mettre sur le marché une gamme complète de capacités de conseil et de services de cycle de vie gérés. L'UC Cisco de Tech Mahindra permettra à la clientèle existante comptant plus de 1 200 entreprises mondiales et fournisseurs de services de télécommunications, de choisir, adopter et améliorer les solutions et technologies Cisco actuelles et nouvelles.

Tech Mahindra, en partenariat avec Cisco, développera et mettra en place une gamme de services permettant de créer et de maintenir des réseaux agiles, sécurisés, collaboratifs et hybrides. La nouvelle UC prendra en charge les solutions Cisco, notamment le réseau élargi défini par logiciel (SD-WAN), le service d'accès sécurisé Edge (SASE), l'observabilité de la pile complète (FSO), les réseaux Wi-Fi gérés, les réseaux optiques routés (RON), les réseaux IP des transporteurs, la 5G pour les entreprises et l'automatisation de l'hyper réseau.

Harshul Asnani, responsable mondial de l'unité commerciale Enterprise Technology, Tech Mahindra, a déclaré : « Alors que l'on met de plus en plus l'accent sur la modernisation des réseaux, les clients ont besoin d'aide pour générer de la valeur commerciale, concernant notamment des cas d'utilisation fonctionnels et contextuels. Grâce à Cisco, nous sommes très heureux de simplifier, moderniser et transformer avec succès l'infrastructure de connectivité qui libère le véritable potentiel de la 5G. À titre d'exemple, nous offrons une expérience exceptionnelle à nos clients comme Three UK. La mise en place de l'UC Cisco de Tech Mahindra renforcera notre partenariat de longue date avec Cisco visant à concevoir, créer et mettre sur le marché la gamme complète de services nécessaires à toutes les phases du cycle de vie de l'engagement client qui seront fournis avec une orientation de services gérés grâce à une gamme de technologies Cisco élargie et dotée des capacités de Tech Mahindra ».

Tech Mahindra investira dans des laboratoires associés, les architectes de solutions dédiés, la vente, la bande passante avant la vente et fera appel aux 7 500 consultants en ingénierie de réseau sur les marchés mondiaux essentiels tels que les Amériques, l'Europe et l'APAC. Cela permettra aux clients d'accélérer leur transformation et de générer de la valeur commerciale grâce à une structure de gouvernance et de gestion unique et unifiée.

Nick Holden, vice-président de Global Strategic Partners et co-sell chez Cisco Systems, a déclaré : « Alors que les entreprises poursuivent la modernisation de leur infrastructure réseau et applicative, elles ont besoin de la bonne stratégie ainsi que de partenaires capables de fournir des solutions et une expertise en architectures transversales. L'UC Cisco de Tech Mahindra, qui s'appuie sur les services de conseil et d'ingénierie d'entreprise de pointe de Tech Mahindra, permettra d'offrir des expériences sécurisées, connectées et automatisées à nos clients communs ».

Iain Milligan, Chief Network Officer chez Three UK, et client de l'UC Cisco de Tech Mahindra, a déclaré : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Tech Mahindra et Cisco pour permettre la connectivité 5G et la modernisation du réseau. Ce partenariat a permis l'élargissement de notre présence 5G et la mise à niveau de notre réseau 4G, et a fait de nous un leader en matière de couverture et de performance 5G auprès de nos clients. Nous avons créé les vitesses de téléchargement les plus rapides à Londres, Birmingham et Manchester, remportant le prix Ookla Speed Award avec l'aide des technologies de nos partenaires. Grâce à notre partenariat avec Tech Mahindra, Cisco et un écosystème de partenaires élargi, des millions de clients du haut débit mobile, professionnel et résidentiel dans plus de la moitié de la population du Royaume-Uni peuvent accéder à nos vitesses ultrarapides. Nous apportons également des services 4G/5G dans le métro de Londres pour que nos clients bénéficient d'une meilleure connectivité ».

