Carbios rejoint le réseau d'économie circulaire de la Fondation Ellen MacArthur et vise à "faire des déchets et de la pollution plastique un problème du passé"1

Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) (Paris:ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce son adhésion au réseau de la Fondation Ellen MacArthur. Carbios partage l'engagement de la Fondation à accélérer la transition vers une économie circulaire, notamment dans les domaines du plastique et de la mode. En rejoignant le réseau de la Fondation Ellen MacArthur, Carbios sera en contact avec d'autres leaders au sein du réseau d'économie circulaire de la Fondation composé d'entreprises, de décideurs politiques, de chercheurs, d'innovateurs et de leaders d'opinion du monde entier.

« Devenir membre du réseau de la Fondation Ellen MacArthur est une étape importante pour le développement de Carbios, et une étape évidente étant donné notre engagement commun en faveur d'une économie circulaire, » a déclaré Emmanuel LADENT, Directeur Général de Carbios. « Avec l'accès à des idées, des leaders d'opinion et de nouveaux collaborateurs, nous pourrons tirer parti du réseau d'experts de la Fondation pour mener à bien la commercialisation de nos solutions innovantes pour réduire la pollution plastique. »

« Carbios est une entreprise très respectée avec un impact fort et qui emporte l'adhésion à haut niveau d'autres organisations. Nous sommes heureux d'accueillir Carbios en tant que membre du réseau et de soutenir l'entreprise dans son parcours d'économie circulaire, » a déclaré Katie Attrill, responsable du réseau à la Fondation Ellen MacArthur.

Carbios adhère pleinement à la vision de la Fondation Ellen MacArthur pour une économie circulaire du plastique. Ses technologies révolutionnaires de biorecyclage et de biodégradation soutiennent déjà les actions définies par la Fondation :

Éliminer tous les articles en plastique problématiques et inutiles Innover pour faire en sorte que les plastiques dont nous avons besoin soient réutilisables, recyclables ou compostables Rendre circulaire tous les articles en plastique que nous utilisons afin de les garder dans l'économie et hors de l'environnement

Au travers de projets collaboratifs ambitieux, le plastique et la mode sont deux thématiques principales de la Fondation et sont également au coeur des activités de Carbios. Afin de fournir des solutions exploitables et soutenir les engagements ambitieux des marques pour rendre les industries de l'emballage et du textile plus durables, Carbios a fondé deux consortiums : un premier dans l'industrie de l'emballage, initié avec L'Oréal en 2019, rejoint depuis par Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe ; un autre créé en 2022 dans l'industrie textile avec les marques de vêtements et de mode On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon. Ensemble, les membres du consortium développent des solutions favorisant la recyclabilité et la circularité de leurs produits.

En rejoignant le réseau de la Fondation Ellen MacArthur, les actions de Carbios en matière d'économie circulaire vont encore plus loin. Carbios a récemment souligné son engagement en faveur de la circularité et des responsabilités environnementales en publiant son premier rapport de durabilité à la fin de l'année 20222. En 2019, les solutions de biorecyclage et de biodégradabilité de Carbios ont été parmi les premières innovations à être labellisées "Efficient Solution" par la Fondation Solar Impulse3.

À propos de Carbios :

Fondée en 2011 par Truffle Capital, Carbios est une société de biotechnologie développant, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs. Par son approche unique associant la biologie et la plasturgie, Carbios vise à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et aux enjeux de la transition écologique en relevant un défi majeur de notre époque : la pollution plastique et textile. La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET (le polymère dominant dans les flacons, barquettes, textiles en polyester) en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Après avoir démarré avec succès son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand en 2021, Carbios vient de franchir une nouvelle étape clé vers l'industrialisation de son procédé avec le démarrage de la construction d'une première usine en partenariat avec Indorama Ventures.

En 2017, Carbios et L'Oréal ont co-fondé un consortium pour contribuer à l'industrialisation de sa technologie de recyclage. Engagés à développer des solutions innovantes pour le développement durable, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe ont rejoint le Consortium en avril 2019. En 2022, Carbios a signé un accord avec On, Patagonia, PUMA, et Salomon, en vue de développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs produits. PVH Corp. a rejoint ce Consortium en janvier 2023.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usage unique en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables à température ambiante, en intégrant les enzymes au coeur même de ces plastiques.

1 "make plastic waste and pollution a thing of the past": https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/plastics/overview

2 Cf. communiqué de presse du 15 décembre 2022

3 La Fondation Solar Impulse a identifié plus de mille solutions propres et rentables, économiquement viables et pouvant être mises en oeuvre à grande échelle.

