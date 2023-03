Biocytogen annonce un accord de licence pour RenLite® avec Janssen





Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen") (HKEX : 02315), a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence non exclusive avec Janssen Biotech, Inc., l'une des sociétés pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson ("Janssen"). Dans le cadre de l'accord, Biocytogen accorde à Janssen et à ses sociétés affiliées une licence mondiale non exclusive pour l'utilisation de la plateforme RenLite® propriétaire de Biocytogen et de la propriété intellectuelle sous-jacente pour découvrir, explorer, développer, fabriquer et commercialiser des anticorps thérapeutiques entièrement humains avec une chaîne légère commune et d'autres produits thérapeutiques biologiques pour un nombre illimité de cibles et indications médicamenteuses. L'accord a été facilité par Johnson & Johnson Innovation LLC.

RenLite® fait partie de la gamme RenMicetm d'anticorps entièrement humains de Biocytogen. Les souris RenLite® peuvent générer des anticorps candidats entièrement humains avec une spécificité, une affinité et une diversité élevées, ainsi qu'une bonne pharmacopotentialité, avec une chaîne légère commune pour l'assemblage subséquent d'anticorps bispécifiques et multispécifiques avec une faible inadéquation et un taux de réussite élevé. Les anticorps bispécifiques et multispécifiques assemblés après la découverte de RenLite® ont une structure d'anticorps traditionnelle et présentent des propriétés physiochimiques idéales, qui sont avantageuses pour le développement CMC en aval.

Le Dr Yuelei Shen, fondateur, président et chef de la direction de Biocytogen, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Janssen afin d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments à base d'anticorps pour les patients. »

À propos de RenMicetm

Les souris RenMicetm sont les souris génétiquement modifiées exclusives de Biocytogen qui produisent des anticorps avec des domaines variables entièrement humains. Les modèles, qui incluent les plateformes de souris RenMabtm, RenLite® et RenNano®, ainsi que des sous-souches contenant des modifications supplémentaires, ont été développées en utilisant la technologie d'ingénierie chromosomique précise et sans limite de taille (SUPCE) de Biocytogen, qui permet le remplacement in situ des gènes murins d'immunoglobuline par leurs homologues humains. Toutes les plateformes RenMice contiennent la totalité des loci VDJ humains à chaîne lourde, la souris RenMab quant à elle contient la totalité des loci VJ humains à chaîne légère. En revanche, la souris RenLite contient un seul locus VJ humain in situ pour faciliter l'assemblage futur d'anticorps bispécifiques, tandis que la souris RenNano a des régions constantes à chaîne lourde modifiées pour générer des anticorps uniquement à chaînes lourdes (HCAb) fonctionnels.

Les souris RenMice peuvent générer une forte réponse immunitaire et produire des anticorps entièrement humains avec une diversité, une spécificité, une affinité et une pharmacopotentialité excellentes. Le développement des souris RenMice a permis à Biocytogen de lancer 6 plateformes de découverte d'anticorps entièrement humains : un anticorps monoclonal (RenMab), un anticorps bispécifique et conjugué anticorps-médicament bispécifique (RenLite), un nanocorps (RenNano), un anticorps imitant les TCR pour les cibles intracellulaires (HLA/RenMice, c.-à-d. RenMice humanisée exprimant le complexe majeur d'histocompatibilité) et la plateforme d'anticorps HiTS (hyperimmune target specific) RenMice conçue pour les cibles GPCR et d'autres cibles difficiles.

En date du 30 juin 2022, RenMice a été cédé sous licence à 16 entreprises biopharmaceutiques à travers le monde, parmi lesquelles Merck KGaA, Xencor, BeiGene et Innovent.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie qui mène la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. En utilisant ses plateformes de souris RenMabtm/RenLite®/RenNano® exclusives pour le développement d'anticorps monoclonaux, bispécifiques/multispécifiques entièrement humains et de nanocorps, respectivement, Biocytogen a intégré ses plateformes de criblage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa solide expertise du développement clinique pour rationaliser l'ensemble du processus de développement de médicaments. Biocytogen entreprend un projet de grande envergure visant à développer les premiers et/ou meilleurs anticorps thérapeutiques de leur catégorie pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Project Integrum. En date du 30 juin 2022, ce projet avait abouti à 28 accords de co-développement de médicaments et à 16 accords de licence RenMicetm avec des entreprises du monde entier, dont plusieurs partenariats avec des multinationales pharmaceutiques. Le portefeuille interne de Biocytogen comprend 12 produits principaux, dont deux sont en phase II d'essais cliniques multirégionaux et deux en phase I. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des succursales à Haimen (province du Jiangsu), Shanghai, Boston (États-Unis) et Heidelberg (Allemagne). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://en.biocytogen.com.cn.

