SEMODU AG envisage de créer des fonds institutionnels





SEMODU AG ("SEMODU"), Munich, une société de développement de projets axée sur la technologie et la construction modulaire, envisage de pénétrer le secteur des fonds pour les investisseurs institutionnels.

Dans le cadre de « SEMODU Institutional », SEMODU souhaite introduire prochainement des fonds immobiliers résidentiels destinés aux investisseurs semi-professionnels et/ou professionnels. À cet effet, « SEMODU Institutional » ne se limitera pas seulement à un rôle de sparring partner d'affaires, mais agira également en tant que gestionnaire d'investissements et d'actifs immobiliers. Grâce à un accès direct à ses propres promotions de projets, SEMODU sera en mesure d'offrir aux investisseurs actuels et futurs l'opportunité d'accéder à des promotions trimestrielles à haut rendement et conformes à l'ESG, ainsi que de suivre les projets depuis le début et tout au long de la chaîne de valeur. L'objectif est de garantir une création de valeur à long terme pour les investisseurs institutionnels dans la région DACH.

À l'avenir, SEMODU AG envisage de structurer ses propres promotions de projets sous la forme de FIA spéciaux de type ouvert conformément au KAGB. L'introduction de FIA spéciaux immobiliers de type ouvert et gérés par SEMODU permettra aux investisseurs institutionnels d'investir dans des portefeuilles d'actifs immobiliers mixtes. Le fonds sera lancé en coopération avec un service KVG et ciblera initialement des promotions de projets propriétaires dans le sud de l'Allemagne.

Les responsabilités de Benedict Heidbüchel, LL.M., désormais directeur des relations avec les investisseurs et de la gestion d'actifs, s'étendront au développement de ce segment du marché. Le jeune homme de 29 ans agit en tant que directeur des relations avec les investisseurs depuis les débuts de SEMODU en mars 2022. L'entreprise est cotée sur le segment général de gré à gré de la Bourse de Munich. « La conception modulaire combine un degré de sécurité des coûts supérieur à la moyenne avec les normes de qualité les plus élevées. Elle permet ainsi aux investisseurs institutionnels de tirer profit de la valeur et d'obtenir des résultats positifs malgré les défis permanents que posent les conditions de marché et un contexte financier extrêmement restrictif », déclare Heidbüchel.

SEMODU regroupe ainsi une expertise en matière d'actifs et d'investissement, et garantit un pipeline de transactions durable offrant un développement de valeur stable au sein d'un excellent réseau du sud de l'Allemagne. « Depuis sa création, SEMODU AG a réalisé de fortes hausses de valeur. Nous entendons poursuivre ce cap de croissance en 2023 et dans les années à venir », déclare Frank Talmon l'Armée, fondateur et unique PDG de la société. « Nous souhaitons désormais que les investisseurs institutionnels bénéficient de plus en plus de notre expertise immobilière. »

Frank Talmon l'Armée et Benedict Heidbüchel échangeront plus précisément à ce sujet lors du salon MIPIM de Cannes (qui se tiendra du 14 au 17 mars 2023). Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter : [email protected]

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

