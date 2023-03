Modernisation du régime de santé et de sécurité du travail - La CNESST offre deux formations concernant les mécanismes de participation sur les chantiers de construction





QUÉBEC, le 6 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST), la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) annonce qu'elle rend accessibles gratuitement deux formations qui concernent deux mécanismes de participation pour les divers acteurs du milieu de la construction. Elles permettront de les outiller davantage dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, avant l'entrée en vigueur de l'exigence de formation à ce sujet, prévue le 1er janvier 2024.

Une première formation en auto-apprentissage d'une heure pour le membre d'un comité de chantier (CC) est offerte dès maintenant par la TÉLUQ. Une formation en auto-apprentissage de trois heures, composée de vidéos et de questionnaires interactifs, sera également offerte par la TÉLUQ pour la travailleuse ou le travailleur désigné comme représentant en santé et en sécurité (RSS) à temps partiel. Celle-ci sera mise en ligne dans les prochaines semaines. À noter que le travailleur désigné comme RSS à temps partiel doit suivre ces deux formations s'il y a un CC qui est mis en place. Les divers acteurs du secteur de la construction concernés pourront s'inscrire aux formations via le site Web de la CNESST.

Ces activités de développement de compétences visent à soutenir les acteurs du secteur de la construction dans l'exercice de leurs fonctions et à les aider à se conformer aux dispositions prévues à la LMRSST. En effet, depuis le 1er janvier dernier, de nouvelles mesures concernant l'ajout et la bonification de mécanismes de participation applicables sur les chantiers de construction sont entrées en vigueur. Pour chacun de ces mécanismes de participation, soit le membre du CC, le représentant en santé et en sécurité (RSS) à temps partiel ou à temps plein et la coordonnatrice ou le coordonnateur en santé et en sécurité (CoSS), la LMRSST prévoit une exigence de formation spécifique obligatoire. Cette dernière sera requise dès le 1er janvier 2024, tout comme l'obligation d'obtenir une attestation de formation.

Attestation

Les formations offertes par la CNESST donneront accès à l'attestation prévue à la LMRSST, laquelle sera délivrée en 2024.

Plus tard en 2023, la formation pour le CoSS, d'une durée de 240 heures, et celle pour le RSS à temps plein, d'une durée de 40 heures, seront mises en ligne.

