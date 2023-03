Fonds régions et ruralité - Plus de 1 M$ pour accompagner les nouvelles entreprises mauriciennes





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 6 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une tournée des régions la menant en Mauricie, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, a annoncé qu'une somme de 1 453 255 $ est octroyée, par l'entremise de deux initiatives, à Économie du savoir Mauricie pour accompagner les entreprises dans leur croissance.

Tout d'abord, une somme de 553 255 $ sera consacrée à la formation de cohortes d'entrepreneuses et d'entrepreneurs mauriciens, qui acquerront ainsi de nouvelles compétences. Ils seront regroupés selon le stade de développement de leur entreprise, qu'elle soit en phase de découverte, de démarrage ou de croissance. L'objectif est d'augmenter leurs ventes, de bonifier leur réseau d'affaires et de solidifier leur positionnement.

Ensuite, une aide de 900 000 $ contribuera à la poursuite des activités de l'Espace d'accélération et de croissance de la Mauricie (EACM). Celles-ci visent à stimuler la collaboration entre les acteurs socioéconomiques de la région, de même qu'à mettre en commun les services spécialisés. Les entreprises, principalement celles des secteurs manufacturiers, des technologies de l'information et des services aux entreprises (B2B), reçoivent aussi de l'accompagnement pour propulser leurs innovations technologiques. Cette nouvelle aide à l'EACM s'ajoute au soutien de 400 000 $, pour l'exercice 2022-2023, issu du Programme d'aide à l'entrepreneuriat du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Citations :

« Je suis persuadée que le soutien offert donnera le coup de pouce nécessaire pour propulser nos entrepreneuses et entrepreneurs. Ils seront mieux outillés pour relever les défis qu'ils rencontreront et leur réussite aura des répercussions positives sur l'ensemble de l'économie et du territoire la Mauricie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nos entrepreneuses et entrepreneurs ayant l'ambition de créer des modèles d'affaires à potentiel de croissance recevront de l'accompagnement personnalisé. Ainsi, ils seront en meilleure position pour percer le marché et pour perdurer. C'est toute la Mauricie qui profitera des retombées socioéconomiques générées et je m'en réjouis. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le jumelage des entrepreneuses et entrepreneurs leur permettra de partager de bonnes pratiques en matière de compétences et de stratégies, et de développer un réseau de contacts leur fournissant un soutien sur le plan de l'expansion des affaires. Notre région ne sera que gagnante de ce soutien apporté au développement du plein potentiel des entreprises innovantes! »

Jean-Yves St-Arnaud, président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

