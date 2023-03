Schneider Electric est récompensé pour la cinquième année consécutive pour son engagement envers la parité hommes-femmes en milieu de travail





À l'occasion de la Journée internationale de la femme, Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a le plaisir d'annoncer qu'il a obtenu la certification de parité de niveau Argent de La Gouvernance au féminin (LGAF) pour ses engagements en faveur de la parité hommes-femmes dans les pratiques au travail.

Sous le thème #EmbrasserL'équité au coeur des discussions dans le cadre de la Journée internationale de la femme, Schneider Electric apporte sa pierre à l'édifice et s'engage à favoriser un environnement de travail plus équitable pour ses collaborateurs. Schneider est ainsi reconnu par LGAF pour ses efforts visant à promouvoir un milieu de travail de plus en plus équitable à travers des politiques et des pratiques visant à mettre en avant ses efforts pour atteindre la parité hommes-femmes.

« Nous sommes heureux de recevoir cette certification qui souligne notre engagement envers l'équité sur le lieu de travail », a déclaré Claire Guichard, vice-présidente, Ressources humaines, Schneider Electric. « Nous vivons dans un monde merveilleusement diversifié avec des niveaux d'innovation et de créativité inédits sur les lieux de travail. L'attention particulière que nous portons à la parité et aux pratiques équitables garantit que les employés sont appréciés à leur juste valeur et qu'ils font partie d'un environnement inclusif qui leur permet de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes ».

Certification de parité de La Gouvernance au Féminin : La Certification de parité de La Gouvernance au Féminin consiste en un examen approfondi de la position d'une organisation sur la parité entre les hommes et les femmes en rapport avec les stratégies, les actions et les résultats qu'elle obtient pour atteindre la parité sur le lieu de travail. Pour obtenir cette certification, les entreprises sont évaluées selon trois principaux facteurs : gouvernance et vision, facilitateurs collectifs, et équité. Ces domaines clés mettent l'accent sur les multiples répercussions de la diversité dans l'avancement professionnel des femmes, attestant d'une représentation équitable des femmes à tous les niveaux de Schneider Electric, y compris au niveau de la promotion, du recrutement et de la rémunération.

Schneider Electric favorise en permanence l'équité sur le lieu de travail par le biais de ses politiques et pratiques, y compris, mais sans s'y limiter :

Reconnu pour son initiative d'équité salariale au niveau mondial : au début de 2023, Schneider Electric a été reconnu par le Forum économique mondial pour sa promotion de l'inclusion et des soins, ainsi que pour ses progrès en matière d'équité salariale sur l'ensemble de ses sites. L'initiative d'équité salariale à l'échelle mondiale de Schneider Electric a été lancée en 2014 avec des projets pilotes dans 12 pays. Depuis lors, elle a été mise en oeuvre dans plus de 100 pays, atteignant 99,6 % de la main-d'oeuvre totale de l'entreprise. Schneider s'est également engagée à atteindre et à maintenir un écart de rémunération inférieur à 1 % pour tous les employés et à atteindre un équilibre entre les sexes de 50:40:30 d'ici 2025 (c.-à-d. que les femmes devraient représenter 50 % de tous les nouveaux employés, 40 % de tous les gestionnaires de première ligne et 30 % des cadres de direction).

Politique mondiale sur le congé familial : cette politique familiale favorise un équilibre sain entre la vie professionnelle et la vie personnelle et permet aux employés de prendre des congés pour les moments de la vie qui comptent le plus. Cette année, Schneider Electric a mis en oeuvre sa Politique mondiale sur le congé familial 2.0 afin de refléter l'évolution de la dynamique des familles, et prévoit une augmentation des congés payés pour les congés parentaux primaires et secondaires et pour les congés maladie.

Schneider Women in Leadership (femmes dans le leadership chez Schneider : un programme mondial de mentorat est disponible pour favoriser le développement du leadership féminin au sein de Schneider Electric. L'entreprise dispose également d'un outil Open Talent, une plateforme de gestion de carrière axée sur l'intelligence artificielle, pour aligner les compétences et les ambitions de tous les employés sur les opportunités de carrière et les projets au sein de l'écosystème de Schneider Electric.

Schneider Electric suit et mesure en permanence son rendement en matière d'équité hommes-femmes et évalue ses politiques pour maintenir des pratiques équitables. En fait, le programme Impact sur la durabilité de Schneider (SSI) comporte des objectifs mondiaux et locaux visant à respecter les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), parmi lesquels figurent les progrès trimestriels concernant les engagements de Schneider Electric en matière d'équité et de parité hommes-femmes. En savoir plus ici. Voir les derniers résultats du SSI.

