Le ministre Vandal annonce un soutien à Invest Canada North lors du congrès 2023 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC)





L'investissement de CanNor permet de présenter les possibilités d'exploitation minière durable dans le Nord et l'Arctique du Canada

TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le développement des ressources est essentielle au développement d'une économie forte qui profite à tous dans le Nord et l'Arctique. Le gouvernement du Canada poursuit son travail avec ses partenaires autochtones, les entreprises et les communautés pour soutenir l'exploitation minière durable et créer de bons emplois avec les habitants du Nord et les peuples autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé un investissement de près de 100?000 $ pour soutenir Invest Canada North au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC). Au cours de ce congrès de quatre jours, Invest Canada North mettra en contact des exposants, des investisseurs et des experts de l'industrie du secteur des minéraux du Nord du Canada.

Le soutien de la présence d'Invest Canada North à PDAC offre l'occasion de présenter les nombreuses possibilités d'exploitation minière durable et d'investissement dans le Nord et l'Arctique du Canada. Compte tenu de la demande mondiale croissante de minéraux essentiels, une plus grande exposition aux possibilités économiques dans les territoires ouvrira la voie à de nouveaux projets miniers durables et à des activités d'exploration, ce qui contribuera à lancer la croissance économique future dans le Nord et l'Arctique.

Citations

«?Les partenariats et la collaboration doivent être un élément clé de la conduite des affaires dans le Nord et l'Arctique. Le fait de réunir l'industrie, les gouvernements, les partenaires autochtones et d'autres intervenants contribue à promouvoir la région comme un endroit clé pour les investissements commerciaux et à encourager la croissance économique. Le financement annoncé aujourd'hui est un investissement important pour l'avenir, car il promeut l'exploitation minière en tant que secteur économique clé. Alors que la demande mondiale de minéraux essentiels ne cesse de croître, le soutien au développement économique durable à long terme par le biais d'investissements significatifs contribuera à créer des emplois de qualité dans les territoires pour les habitants du Nord et les peuples autochtones. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

«?Alors que l'économie mondiale met de plus en plus l'accent sur l'écologisation, les minéraux cruciaux et les minéraux essentiels au Nord revêtent une importance primordiale. Le Nord du Canada est l'une des plus grandes zones de ressources non exploitées et diversifiées au monde qui satisfait et excède les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et offre des métaux et des minéraux propres au Canada et au monde entier. Invest Canada North est une initiative novatrice menée par l'industrie à l'occasion du plus grand rassemblement annuel du secteur des minéraux au Canada. Grâce à une collaboration et un partenariat pan-territoriaux, nous sensibilisons collectivement les gens aux avantages concurrentiels d'investir dans notre secteur minéral nordique, au profit de tous les Canadiens.?»

- Kenny Ruptash, au nom d'Invest Canada North et de la Chambre des mines des T. N.-O. et du Nunavut

Promoteurs du projet

« Le Nord abrite un réseau d'affaires en pleine croissance et axé sur la collaboration. Les relations de travail constructives entre l'industrie, les gouvernements et les Premières nations sont essentielles pour atteindre l'immense potentiel du secteur minéral du Nord. Grâce à ses impressionnants gisements de minéraux essentiels, à sa gouvernance responsable et à son engagement à développer des infrastructures durables, le Yukon continue de jouer un rôle important dans la croissance économique du pays. Je suis convaincu que la poursuite des investissements dans le Nord canadien se traduira par un avenir plus propre, plus résilient et plus prospère pour les Canadiens. »

- L'honorable Ranj Pillai, premier ministre du Yukon et ministre du Développement économique

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'est engagé à faire croître l'industrie de l'exploitation des ressources, et le travail d'Invest Canada North est essentiel pour faire connaître les possibilités d'investissements significatifs dans notre territoire. Nous sommes à un point tournant dans le secteur minier des T.N.-O., et nous avons besoin de partenaires solides pour tirer parti de notre véritable potentiel économique. »

- Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest

« Les Territoires du Nord-Ouest du Canada possèdent de multiples ressources minérales prêtes à répondre à la demande mondiale croissante. Ces ressources représentent une occasion inégalée de croissance économique qui peut, à son tour, soutenir un changement transformateur dans les communautés des T.N.-O. Invest Canada North constitue une plateforme importante grâce à laquelle les investisseurs d'Amérique du Nord et du monde entier peuvent mieux connaître les T.N.-O. en tant que destination d'investissement unique dotée non seulement d'un potentiel géologique exceptionnel, mais aussi d'un régime de cogestion des terres et des ressources naturelles qui est à l'avant-garde en matière d'ESG et de relations avec les Autochtones. »

- Caroline Wawzonek, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement - Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

CanNor a investi 99?750 $ dans Invest Canada North, un projet d'un an mené par la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut en partenariat avec la Yukon Mining Alliance et la Chambre des mines du Yukon , avec des contributions de services d'exploration minérale et d'approvisionnement minier, ainsi que le parrainage du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement du Yukon . Le coût total du projet s'élève à 191?500 $.

en partenariat avec la Yukon Mining Alliance et la Chambre des mines du , avec des contributions de services d'exploration minérale et d'approvisionnement minier, ainsi que le parrainage du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement du . Le coût total du projet s'élève à 191?500 $. L'investissement de CanNor soutient les activités d'attraction des investissements et de promotion d'Invest Canada North, notamment les événements de réseautage, les publications dans les médias numériques et le marketing, ainsi que les exposés présentés aux investisseurs participant au congrès 2023 de la PDAC.

L'investissement de CanNor, qui provient du programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), soutient le renforcement des capacités et le rayonnement des connaissances, ainsi que le développement du secteur des minéraux par l'intermédiaire d'Invest Canada North.

Les investisseurs et les participants au congrès 2023 de la PDAC peuvent s'inscrire à la réception de réseautage d'Invest Canada North, qui aura lieu le lundi 6 mars 2023 en cliquant ici.

