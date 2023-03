Parcs Canada veut connaître l'opinion du public sur le mode de prestation des services liés à l'aménagement du territoire dans la ville de Jasper





Faites-nous part de vos idées sur les modes de collaboration possibles pour Parcs Canada et la Municipalité de Jasper.

JASPER, AB, le 6 mars 2023 /CNW/ - Parcs Canada gère les parcs nationaux en fiducie pour le compte du peuple canadien afin de veiller à ce que les générations actuelles et futures puissent profiter pleinement de ces endroits précieux. En collaboration avec des partenaires autochtones, des intervenants et d'autres paliers de gouvernement, l'Agence Parcs Canada demeure résolue à protéger l'intégrité écologique des parcs nationaux tout en offrant des expériences enrichissantes et de grande qualité aux visiteurs.

La Municipalité de Jasper, qui se trouve dans le parc national Jasper, a demandé une expansion des services qu'elle fournit dans les limites de la ville afin que ses responsabilités englobent l'aménagement du territoire. À l'heure actuelle, c'est Parcs Canada qui se charge d'administrer ces services et de les fournir aux résidents et aux entreprises, tout en veillant à ce que le parc national Jasper soit protégé dans l'intérêt des générations actuelles et futures.

Parcs Canada invite la population canadienne à formuler des commentaires sur le partage de responsabilités avec la Municipalité de Jasper pour la prestation des services liés à l'aménagement du territoire ainsi que sur le bien-fondé de l'examen d'un nouveau modèle. L'Agence cherche notamment à déterminer qui devrait exercer quelles responsabilités en matière d'aménagement du territoire dans la ville de Jasper et comment la Municipalité de Jasper et Parcs Canada pourraient travailler ensemble pour fournir ces services.

Du 6 mars au 3 avril 2023, les membres du public qui s'intéressent à ces questions sont invités à participer à la discussion et à transmettre directement leurs commentaires à Parcs Canada. Faites-vous entendre sur ce sujet en transmettant vos commentaires en ligne ou en assistant à l'une des deux séances d'information publiques qui auront lieu à Jasper le jeudi 16 mars 2023. Pendant les séances d'information animées, les participants auront l'occasion d'exprimer leur point de vue sur les conséquences possibles pour la collectivité, y compris la responsabilité de Parcs Canada à l'égard de la gestion de l'aménagement commercial, les moyens de veiller à ce que l'intégrité écologique reste la priorité absolue, l'approbation des plans, la planification communautaire et les moyens de protéger les caractéristiques qui font de Jasper une collectivité unique en son genre. Rendez-vous sur le site Parlons parcs des montagnes pour obtenir plus de détails.

À l'issue des consultations, Parcs Canada produira un rapport « Ce que nous avons entendu ». Ce rapport résumera la rétroaction reçue et présentera les prochaines étapes que suivra Parcs Canada pour répondre à la demande de la Municipalité de Jasper.

Citation

« L'Agence Parcs Canada est déterminée à travailler avec d'autres administrations, des partenaires autochtones et des intervenants pour explorer et proposer des améliorations et des gains d'efficacité dans la prestation de services aux résidents et aux entreprises de Jasper, tout en aidant la population canadienne et les visiteurs de partout dans le monde à profiter pleinement du parc maintenant et dans l'avenir. »

Ron Hallman

Président et directeur général de Parcs Canada

Les faits en bref

Le parc national Jasper occupe une superficie de plus de 11 000 km 2 . Il s'agit du plus grand parc national des Rocheuses canadiennes et de la plus grande réserve de ciel étoilé de la planète. Il s'agit aussi de l'un des sept parcs qui composent le site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui protège le paysage des Rocheuses au Canada .

occupe une superficie de plus de 11 000 km . Il s'agit du plus grand parc national des Rocheuses canadiennes et de la plus grande réserve de ciel étoilé de la planète. Il s'agit aussi de l'un des sept parcs qui composent le site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui protège le paysage des Rocheuses au . Le parc national Jasper accueille environ 2,5 millions de visiteurs par année, ce qui en fait l'une des destinations les plus courues du réseau de Parcs Canada. Il doit sa solide renommée mondiale à ses possibilités de camping et de randonnée emblématiques.

accueille environ 2,5 millions de visiteurs par année, ce qui en fait l'une des destinations les plus courues du réseau de Parcs Canada. Il doit sa solide renommée mondiale à ses possibilités de camping et de randonnée emblématiques. La Municipalité de Jasper a vu le jour en 2001 en vertu d'un accord de création qui lui a conféré divers pouvoirs de prestation de services communautaires, notamment au chapitre de l'infrastructure, des services d'utilité publique, des services sociaux, de la taxation et de l'application des règlements. Parcs Canada conserve les responsabilités rattachées à l'aménagement du territoire, à l'annexion et à l'environnement.

a vu le jour en 2001 en vertu d'un accord de création qui lui a conféré divers pouvoirs de prestation de services communautaires, notamment au chapitre de l'infrastructure, des services d'utilité publique, des services sociaux, de la taxation et de l'application des règlements. Parcs Canada conserve les responsabilités rattachées à l'aménagement du territoire, à l'annexion et à l'environnement. En tant qu'organe de réglementation, Parcs Canada aura toujours un rôle à jouer dans la gestion de l'aménagement pour l'ensemble du parc national. Cette responsabilité comprend la supervision continue de l'aménagement du territoire à l'intérieur des limites de la collectivité dans tout modèle de prestation de services futur. Aucun changement ne sera apporté aux surfaces de plancher commerciales maximales, au zonage commercial et aux limites de la ville, qui sont tous protégés par la Loi sur les parcs nationaux du Canada .

Document connexe

Fiche d'information : Consultations sur l'aménagement du territoire dans la ville de Jasper

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 11:00 et diffusé par :