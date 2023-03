1 Hotel Hanalei Bay, propriété phare de la marque, est désormais ouvert





Le bien-être réinventé comme une extension harmonieuse du monde naturel

KAUAI, Hawaï, le 6 mars 2023 /CNW/ - 1 Hotels, la marque hôtelière de luxe motivée par sa mission fondée par le visionnaire de l'hôtellerie Barry Sternlicht, annonce l'ouverture du 1 Hotel Hanalei Bay, son oasis insulaire phare axée sur le bien-être naturel surplombant une partie légendaire de la côte nord de Kauai. Les invités à la recherche d'apaisement et de sérénité dans ce sanctuaire durable peuvent nager, faire de la plongée avec tuba, du vélo, de la planche à rame, du kayak, profiter du soleil et surfer sur une plage légendaire où les populations autochtones d'Hawaï ont vécu en harmonie avec la nature pendant des générations et où les amateurs de surf peuvent encore vivre leur passion nonchalamment. Les sommets spectaculaires des montagnes Namolokama et Mamalahoa surplombent une vallée verdoyante dont les cascades emblématiques capturent la générosité et la beauté à couper le souffle de la célèbre « île jardin » d'Hawaï.

« Hanalei Bay est l'aboutissement de tout ce que nous avons cherché à réaliser avec la marque 1 Hotels, a déclaré Barry Sternlicht, fondateur et président de 1 Hotels. Ce qui rend l'ouverture de cette propriété si spéciale pour moi, c'est que ma famille et moi avons passé nos vacances pendant des décennies dans la région. Lors de ma première visite, j'ai constaté que l'hôtel actuel ne cadrait pas avec son paysage naturel. J'avais la vision de créer un centre de villégiature extraordinaire qui allierait la magie d'un paysage indigène luxuriant à la riche culture et à l'histoire de la région. Nous avons donné vie à cette vision grâce à une expérience d'accueil unique qui rend hommage à ces merveilleuses traditions locales où la nature est reine, où le bâtiment s'intègre à la beauté infinie de son environnement, et où tous nos invités peuvent faire l'expérience du bien-être, des propriétés thérapeutiques et apaisantes de l'île extraordinaire de Kauai. »

CONCEPTION ET INSPIRATION BIOPHILIQUES

« Si vous ne le trouvez pas dans la nature, vous ne le trouverez pas ici », c'est le principe de conception biophilique qui a inspiré la transformation imaginative à 300 millions de dollars du centre de villégiature, en ligne avec la mission de la marque de connecter les gens, le lieu et la nature. Des vignes et des plantes indigènes endémiques grimpent à travers des structures à faible impact qui se fondent doucement et harmonieusement dans leur environnement, ce qui fait que l'hôtel disparaît virtuellement dans son site en bordure de la falaise. Le plan de conservation pluriannuel a remplacé les espèces non indigènes et envahissantes par une végétation respectueuse de la faune, notamment des hibiscus blancs et nau, indigènes dans les îles hawaïennes. Les techniques de conservation consciente permettent de raconter naturellement l'histoire sacrée du peuple polynésien, en restaurant près d'un tiers du site grâce à une végétation indigène adaptée.

Le hall, la réception et l'entrée en plein air guident les invités pour un voyage au coeur de l'histoire et de la mythologie hawaïennes. Une grande partie du bâtiment original a été enlevée et remplacée par des cours d'eau et des jardins. Les solives en teck récupérées, les murs en pierre de lave puka et les plafonds tissés à la main à partir d'abacá, une fibre de feuilles naturelle récoltée d'un cousin du bananier, sont d'origine locale.

Les 252 chambres aérées et inspirées par la nature de l'oasis, dont 51 suites, évoquent un lieu et un espace sacrés avec des planchers tissés à la main faits de basalte noir local, des meubles de récupération en teck et en abaca et des lits de repos traditionnels punaï. Trois suites emblématiques spectaculaires -- la suite Puu Poa Ocean Loft à deux étages, la suite Napali House et le Makana Penthouse -- offrent une vue majestueuse sur l'océan et les montagnes depuis des terrasses privées. Chaque détail intérieur donne de la texture encadrant les vues panoramiques -- visibles à travers des fenêtres ouvrantes surdimensionnées -- de la baie scintillante en forme de croissant.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

En optant pour la reconstruction plutôt que pour de nouvelles constructions, le centre de villégiature s'est ouvert sur le ciel, embrassant chaleureusement l'environnement naturel étonnant de la propriété tout en détournant les déchets des décharges. En collaboration avec le partenaire local Re-use Hawai'i , le projet a permis de récupérer près de 150 tonnes de mobilier, d'accessoires, d'équipement et d'autres matériaux sur place, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. 1 Hotel Hanalei Bay est en voie de devenir une oasis certifiée 100 % neutre en carbone et VRAIMENT zéro déchet, comme les autres propriétés américaines de la marque.

Les toits verts verdoyants de la structure à ailes larges réduisent et filtrent le ruissellement des eaux pluviales, atténuent les effets d'îlot de chaleur et améliorent la qualité de l'air grâce au stockage du carbone. Les toits, sur lesquels poussent de l'herbe pili, du pohinahina et du nanea, abritent un jardin biologique de chef cuisinier d'où sont récoltés des herbes aromatiques, des légumes et des microlégumes verts frais pour les créations culinaires. Les canopées abritent des bancouliers (kukui) accueillants abeilles et oiseaux, des arbres à pain (ulu) et des bananiers (maia), portant une abondance de fruits frais servis aux invités.

UNE DESTINATION DE BIEN-ÊTRE HOLISTIQUE

Notre approche intégrée est centrée sur un lien sincère avec la nature et la culture consciente de la sérénité. Le vaste centre de bien-être offre un éventail varié de services, de modèles et de méthodes adaptés aux préférences et aux besoins médicaux, physiques et spirituels de l'invité. Des expériences transformatrices sont offertes par le Bamford Wellness Spa, le studio Anatomy et le 1 Hotels' Within Collection, une forme d'accueil personnalisée pour les invités qui recherchent des parcours de bien-être sur plusieurs jours et à la carte.

La fondatrice et pionnière biologique, Carole Bamford, a travaillé avec l'équipe du 1 Hotel pour créer un Bamford Wellness Spa de 18 000 pieds carrés qui offre un cadre ouvert et serein pour des séances de bien-être conçues pour nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Grâce aux soins de thérapeutes experts, des traitements corporels transformateurs inspirés de la culture locale utilisent des produits spécialement conçus à partir de plantes médicinales indigènes d'Hawaï et d'ingrédients biologiques naturels. Les thérapies sans contact permettent aux invités d'atteindre divers objectifs de bien-être au sein d'une même destination. Les services incluent une chambre de cryothérapie, un caisson hyperbare, des saunas infrarouges avec halothérapie, des bains de glace Dreampod, une capsule de méditation Somadome et une capsule de flottaison en eau salée.

Dirigé par l'ancien athlète de la Ligue nationale de football Marc Megna, le centre de conditionnement physique Anatomy de 10 000 pieds carrés offre du matériel de pointe d'entraînement cardio et de la force, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des cours pour travailler en groupe sur l'esprit et le mouvement, une salle de spinning et polyvalente, la performance sportive personnelle et la sculpture corporelle à l'aide des spécialistes d'Anatomy. Le gymnase extérieur de la jungle sur le front de mer est fabriqué à partir de bois d'albizia, une espèce envahissante, provenant d'une forêt préservée locale, pour une séance d'haltérophilie naturelle et en plein air face à l'océan. Les espaces de yoga intérieurs et extérieurs offrent un environnement thérapeutique propice à la détente, au rajeunissement et au ressourcement. Toutes les activités se pratiquent sous diverses formes, en individuel ou en groupe, avec des séances de méditation ouvertes ou dirigées.

Lancé en mai 2023, le spa 1 x VitahealthMedi offre un programme de médecine intégrée à 360 degrés qui favorise la santé de l'intérieur, conduit par une équipe d'experts composée de médecins, d'infirmières autorisées et d'infirmières praticiennes spécialisées dans les consultations et les tests hormonaux précis, pertinents et sécurisés. Notre grande variété de traitements holistiques comprend la thérapie esthétique par peptides (favorise la perte de poids, accélère la guérison, réduit l'inflammation, produit du collagène), la thérapie pour la régulation hormonale (améliore le sommeil, réduit l'anxiété), la thérapie cérébrale (améliore la concentration, la mémoire et la fonctionnement cognitif), le traitement hormonal substitutif, ou THS (restaure l'énergie et la vitalité), les tests et consultations neuro/surrénaliens, les analyses et les tests gastro-intestinaux, nutritionnels et anti-âge.

1 HOTELS' WITHIN COLLECTION ET RETRAITES

1 Hotels' Within Collection, qui compte 22 chambres et suites, offre un sanctuaire distinct pour revigorer, rajeunir et entraîner des changements fondamentaux qui durent toute une vie. Notre approche intégrée du bien-être insuffle un sentiment d'aventure à une guérison à la fois culinaire, physique, émotionnelle et spirituelle. Des pratiques thérapeutiques saines, améliorées par des technologies de bien-être avancées, constituent la base des parcours clients personnalisés. Ces activités allient des activités de plein air comme des randonnées guidées et des séances de consultation animées par des sages du bien-être pour harmoniser l'esprit, le corps, la nature et la spiritualité. Le programme de retraite de la propriété sera lancé en mai 2023 avec la marque de conditionnement physique et de bien-être XPT Life, conçue par le célèbre surfeur et ancien joueur de volleyball professionnel Laird Hamilton ainsi que le porte-parole inspirant de l'athlétisme, Gabby Reece.

LE GOÛT

Les saveurs alléchantes des sept sites de restauration durables de la propriété soutiennent une mission profondément enracinée d'honorer la riche culture locale et les siècles de tradition hawaïenne autochtone. Ils racontent tous des histoires extraordinaires sur la terre et la mer grâce à la cuisine de saison provenant de Kauai et des îles voisines. Tous présentent les ingrédients biologiques les plus frais et délicieux, dont beaucoup sont cultivés dans le jardin de notre chef sur place et proviennent de nos ruchers. Les fermes communautaires, les pêcheurs et les fournisseurs locaux récoltent des ingrédients pour nos chefs à l'écoute de la culture locale.

Les options de restauration comprennent 1 Kitchen, un restaurant ouvert toute la journée; Welina Terrace célébrant le patrimoine multiculturel d'Hawaï grâce à la cuisine japonaise moderne; The Sandbox, un restaurant au bord de la piscine; Kai Maikai, un casse-croûte; Neighbors, et ses collations à tout moment de la journée; Waioli, avec ses desserts glacés; The Juice Bar; et le Lobby Farmstand approvisionné quotidiennement en produits locaux.

EXPÉRIENCES DE VIE IMMERSIVES

Chaque jour est fait d'expériences uniques, qui encouragent nos invités à explorer la nature et la culture abondantes à l'intérieur et à l'extérieur du domaine. Les programmes comprennent des cours avec des artistes en résidence, l'observation d'oiseaux, les , le tir à l'arc, les bains aux sons de la nature, le surf, le kayak de rivière, les randonnées panoramiques et le vélo de montagne offrant des vues qui restent avec vous longtemps après votre départ.

1 Hotel Hanalei Bay offrira un éventail d'expériences profondément captivantes et des moments de détente en pleine conscience conçus pour envelopper nos invités dans la beauté et le style de vie de Kauai. Chaque moment de chaque invité, du lever au coucher du soleil et tout ce qui se passe entre les deux, est rehaussé par des morceaux de musique soigneusement sélectionnés pour créer une expérience sonore vraiment transcendante.

Le centre de villégiature offre une vaste gamme d'activités sportives traditionnelles, du tennis au pickleball en passant par le golf au club de golf Princeville Makai, de renommée mondiale, conçu par Robert Trent Jones Jr. Régulièrement classé parmi les meilleurs parcours au pays par Golf Digest, Golf Week et National Geographic Traveler, le club a récemment annoncé l'ouverture du parcours Mauka de disque-golf de 18 trous conçu par les directeurs d'Innova Disc Golf, inventeurs du sport en 1983.

L'atout naturel le plus extraordinaire du 1 Hotel Hanalei Bay est la baie elle-même. Cette destination de surf de classe internationale accueille de façon unique les surfeurs, des novices aux champions du monde, avec ses vagues sur fond de sable près du rivage pour les débutants, et des bancs de sable et des déferlantes plus difficiles pour les surfeurs confirmés. Tout au long de l'année, les conditions dans la baie sont spectaculaires pour les surfeurs de tous les niveaux.

Au 1 Hotel Hanalei Bay, les invités peuvent profiter d'une occasion unique de surfer avec Bill Hamilton, le célèbre surfeur et artisan façonneur Kauai, qui fabriquera votre planche de surf personnelle sur mesure, collaborera avec vous à sa conception et l'adaptera à votre style de comportement dans les vagues. Les invités peuvent organiser une séance avec Hamilton, suivie d'un déjeuner ou d'un dîner privé avec la légende vivante.

Nagez en profitant du soleil dans l'une des trois piscines salines; la piscine principale se trouve à quelques pas du sable. Jouez avec vos jeunes pousses dans notre piscine lagune, conçue avec des affleurements rocheux naturels. Pour les adultes seulement, une superbe piscine et un jacuzzi à débordement créent un sentiment de flottement sur les vagues, avec des cabanes privées à service complet.

Chez Seedlings, nos plus jeunes invités apprennent les merveilles des créatures marines de Kauai, les plaisirs du jardinage, comment transformer les débris marins en oeuvres d'art, et le vrai sens d'aloha. Ils découvrent d'anciens contes hawaïens ou moolelo, participent à un concours de châteaux de sable et absorbent la magie des traditions et des légendes de l'île à travers la découverte, le jeu, l'exploration et la joie pure de l'un des plaisirs les plus simples de la vie : s'amuser au soleil.

Dans le cadre du partenariat en cours entre 1 Hotels, les véhicules Audi e-tron entièrement électriques serviront de véhicule électrique officiel au 1 Hotel Hanalei Bay. Les invités peuvent faire l'expérience du véhicule Audi e-tron tout en profitant du service chauffeur de la maison ou lors d'un essai de conduite pendant leur séjour. Des vélos et des vélos électriques sont mis à la disposition des invités pour leur permettre d'explorer l'environnement époustouflant, y compris Hanalei, une ville de surf décontractée par excellence, bohème, rustique et intacte.

Pour s'assurer que tous les invités ont accès à la vaste gamme d'expériences offertes, et pour plus de clarté et une planification de voyage sans stress, la tarification de la propriété ne comprend pas de frais cachés. Au-delà des nombreuses expériences incluses, les membres de l'équipe organiseront avec plaisir des voyages sur l'île sur mesure. Au 1 Hotel Hanalei Bay, nous pratiquons un tourisme authentique ressourçant grâce à notre engagement conscient à restaurer et à revitaliser notre environnement naturel aussi intentionnellement que nous nous concentrons sur la restauration de nos invités. Les membres dévoués de notre équipe soutiennent cet engagement en collaborant avec les propriétaires locaux, des agriculteurs, des pêcheurs, des artistes et des porte-parole de la culture pour amener notre équipe et nos invités à donner en retour grâce à des expériences significatives qui non seulement enrichissent la vie de chacun, mais contribuent aussi aux initiatives et aux objectifs de conservation de l'île.

Tout ce que nous faisons, de jour comme de nuit, vise à la fois à calmer et à relier, à transcender et à transporter, et à laisser tous ceux qui voyagent vers notre sanctuaire insulaire à jamais transformés.

Bienvenue au 1 Hotel Hanalei Bay.

À PROPOS DE SH HOTELS & RESORTS

SH Hotels & Resorts, filiale de la société d'investissement privée mondiale Starwood Capital Group, est une entreprise de gestion durable de marque hôtelière qui exploite 1 Hotels, une marque de mode de vie axé sur la nature qui a été lancée en 2015 avec des propriétés à South Beach et Manhattan et qui comprend maintenant Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (Chine), Toronto, San Francisco, Nashville, ainsi que la propriété phare récemment ouverte de Hanalei Bay, et a des projets en cours de développement à Londres (Mayfair), Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyad et Melbourne. De plus, elle possède Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, avec des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Dubai, Riyad et Rome, ainsi que Treehouse Hotels, qui a fait sa première apparition à Londres en 2019 et avec des projets en cours de développement à Manchester, Sunnyvale, Brickell (Miami) et Riyad. Tirant parti de son expertise en marketing, en conception, en exploitation et en technologie, SH Hotels & Resorts est la force derrière certaines des marques hôtelières les plus révolutionnaires et les plus dynamiques au monde.

À PROPOS DE 1 HOTELS

En tant que marque hôtelière de style de vie luxueuse inspirée par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur du design et de l'architecture durables, avec un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. La chaîne 1 Hotels a été lancée en 2015 avec l'ouverture de propriétés exclusives à South Beach à Miami et à Central Park à Manhattan, puis de celles à Brooklyn sur East River en février 2017 et à West Hollywood sur le boulevard Sunset en juin 2019, à Sanya (Chine) en 2020, à Toronto en 2021, à San Francisco et Nashville en 2022 et plus récemment la propriété phare d'Hanalei Bay. Les établissements 1 Hôtels s'inspirent d'une idée simple : ceux qui voyagent dans le monde devraient aussi en prendre soin. Après tout, il n'y a que 1 monde. 1 Hotels entretient cette vision en canalisant la nature au moyen de partenariats conceptuels et culinaires, tout en établissant des liens avec la communauté locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. La marque prend de l'expansion avec des propriétés en cours de développement à Londres (Mayfair), Cabo San Lucas, Paris, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyad et Melbourne. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site 1hotels.com .

