Lancement de l'exposition « Premier confinement, photographies d'un quotidien perturbé - mars à juin 2020 »





MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le vernissage aura lieu le mardi 7 mars dès 17h au Cheval Blanc, 809 Ontario est. L'exposition se tiendra du dimanche 5 mars au samedi 25 mars.

Photographe depuis le milieu des années 1990, aussi réalisateur, Dominic Morissette s'est promené dans le monde comme dans son quartier, afin de saisir visuellement ce qui l'entoure, sans artifice, ni intervention.

Ces dernières années sont marquées par une pratique et des sujets plus près de lui, où le quotidien occupe une grande place. Cette routine est un défi constant à la création et à la réinvention. La pandémie nous l'a rappelé.

Trois ans plus tard, Morissette se lance avec cette exposition d'une vingtaine de photographies au Cheval blanc, de ces semaines de premier confinement.

« Pour nous, le premier confinement débute avec la fermeture des écoles et se termine avec la fin de l'année scolaire, soit du vendredi 13 mars au lundi 22 juin 2020.

« Ce corpus d'images nous replonge dans ces semaines de confinement. Comme tout le monde, mes enfants et moi n'avons pas beaucoup d'occasions d'activités, ni de rencontres. La vie s'invente au jour le jour, se construit de petits riens et de beaucoup d'ennui.

« Ces images sont donc le résultat de trois mois de photographies d'un quotidien bouleversé par cette pandémie. Notre terrain de jeux ? Le quadrilatère composé des rues Jarry, Lajeunesse, Gounod et du boulevard St-Laurent. Aussi, le parc Jarry, la ruelle et notre appartement. Nous nous y promenons et y jouons tous les jours. Les marches en soirée sont un exutoire qui permet de respirer, avec ou sans les enfants.

« À ce moment, Corinne et Jules sont âgé·es de 9 et 7 ans. Elle est en quatrième année et lui en première. »

SOURCE Dominic Morissette

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 10:54 et diffusé par :