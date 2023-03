CGTN : En créant une synergie solide, la Chine fait progresser la nouvelle initiative de modernisation avec confiance





BEIJING, 6 mars 2023 /CNW/ - Après avoir constaté avec joie une augmentation du nombre de touristes dans sa région, Wu Guoping, député de la province du Jiangsu au 14e Congrès national du peuple (CNP), a assisté dimanche à la réunion d'ouverture de la séance annuelle de la plus haute législature de Chine à Pékin.

Selon M. Guoping, le nombre de visiteurs dans la baie de Nianhua de la ville de Wuxi, au Jiangsu, a dépassé 210 000 personnes au cours des deux premiers mois de cette année, soit le nombre le plus élevé pour la même période depuis 2019.

Des relances similaires se produisent partout en Chine alors que le pays commence la première année de son initiative de modernisation, faisant écho aux remarques de Xi Jinping selon lesquelles « le début est crucial pour la situation globale et décisif pour l'avenir ».

M. Jinping a assisté à la réunion d'ouverture de la première séance du 14e CNP dimanche matin, à Pékin. Un rapport de travail gouvernemental soumis à la séance pour délibération analyse les progrès du pays en 2022 et révèle les principaux objectifs de développement de la Chine en 2023.

Établir un consensus dans le respect de la démocratie

Le rapport de travail indique que la population a exprimé bon nombre de points de vue et de suggestions qui méritent toute l'attention et rappelle l'importance de respecter la confiance de la population.

Au cours des deux sessions, près de 3 000 législateurs nationaux et environ 2 000 conseillers politiques portent en eux les attentes de la population pour une vie meilleure ainsi que des questions d'intérêt public, afin que la volonté des 1,4 milliard de Chinois soit intégrée dans la conception de haut niveau du développement national.

C'est une pratique courante de la démocratie populaire en Chine, qui a été soulignée comme une exigence essentielle de la modernisation de la Chine par Xi Jinping.

Au cours de la dernière décennie, le président chinois a participé 53 fois à des délibérations avec des législateurs ou des conseillers politiques dans le cadre des deux séances annuelles, après avoir écouté les opinions et les suggestions de plus de 400 députés du CNP et membres du CCPPC.

Renforcer la confiance

Le rapport de travail du gouvernement a souligné que « les cinq dernières années de la Chine ont été vraiment importantes et remarquables », affirmant que le pays a satisfait à de nombreux critères, y compris l'accélération des changements dans le paysage international, la pandémie de COVID-19 et un ralentissement économique intérieur, et a atteint des réalisations importantes en matière de développement économique et social, notamment en remportant la bataille cruciale contre la pauvreté et en finissant par bâtir une société moyennement prospère à tous les égards.

Appelant à mettre en place les conditions propices à la construction d'un pays socialiste moderne à tous les égards, le rapport énumère les principaux objectifs de développement pour 2023, notamment une croissance du PIB d'environ 5 %, une augmentation de l'indice des prix à la consommation d'environ 3 % et un ratio déficit/PIB de 3 %.

Selon les experts, les deux séances créent une synergie entre les Chinois et les entreprises qui renforcent leur confiance dans la capacité à surmonter les difficultés pour atteindre les objectifs de développement en 2023 et faire progresser la modernisation de la Chine.

« La Chine s'efforce d'assurer une croissance économique stable cette année, de sorte que les deux séances sont d'une importance particulière pour renforcer la confiance et prendre de la vigueur », a déclaré Yang Hui, conseiller politique national.

Des possibilités pour le monde

Le plan de modernisation de la Chine est étoffé et comprend des objectifs précis à atteindre lors des deux séances de cette année, et la façon dont le pays créera de nouvelles occasions pour le monde par son propre développement a attiré l'attention mondiale.

Le rapport de travail du gouvernement indique au monde que « l'économie de la Chine connaît une reprise régulière et fait preuve d'un vaste potentiel et d'une forte dynamique de croissance », alors que la demande des consommateurs, la répartition du marché, la production industrielle et les attentes des entreprises du pays se sont toutes nettement améliorées.

Il a annoncé que la Chine intensifiera ses efforts pour attirer et utiliser les investissements étrangers. « Avec un marché vaste et ouvert, la Chine est certaine d'offrir encore plus de possibilités d'affaires aux entreprises étrangères en Chine ».

Selon un récent rapport publié par la Chambre de commerce américaine en Chine méridionale, plus de 90 % des entreprises participantes ont choisi la Chine comme l'une des principales destinations d'investissement.

Dans son dernier rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le Fonds monétaire international a porté l'estimation de la croissance de la Chine à 5,2 %.

Récemment, de nombreux dirigeants mondiaux se sont rendus en Chine pour explorer les possibilités de coopération. Mercredi, Xi Jinping a déclaré au président du Bélarus, Alexander Lukashenko, que le processus de développement et de modernisation de grande qualité de la Chine offrira de nouvelles possibilités aux autres pays.

