CGTN : Les propositions de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et la façon dont elles contribuent à l'élaboration de la politique chinoise





BEIJING, 6 mars 2023 /CNW/ - Dans une proposition des membres du 13e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), le plus haut organe consultatif politique du pays, des efforts ont été déployés pour consolider les résultats de l'éradication de la pauvreté par le biais de la réalisation de la revitalisation rurale.

Ces propositions ont joué un rôle actif dans la victoire du pays dans la lutte contre la pauvreté absolue et dans la construction d'une société modérément prospère à tous égards, une réalisation historique accomplie en 2021.

Cette réalisation, ainsi que la manière dont les conseillers politiques du pays ont contribué à l'élaboration des politiques, a été dévoilée samedi, lors de la réunion d'ouverture de la première session du 14e comité national de la CCPPC à Beijing.

Lors de la présentation d'un rapport de travail lors de la session, Wang Yang, président du 13e Comité national de la CCPPC, a déclaré que la CCPPC a effectué des recherches, des consultations et des délibérations sur un large éventail de questions. Certaines étaient liées au développement économique et social de la Chine, comme l'établissement d'un nouveau modèle de développement, le développement de l'économie réelle et la garantie de la sécurité alimentaire, tandis que d'autres concernaient les intérêts immédiats des gens, comme la manière de faire face au vieillissement de la population et d'améliorer les services culturels de base dans les zones rurales.

M. Wang a salué les progrès réalisés par l'organe consultatif au cours de son mandat de cinq ans et a promis de nouvelles contributions à l'avenir.

Des propositions qui ont porté leurs fruits

Au cours des cinq dernières années, un total de 29 323 propositions ont été soumises par les membres du Comité national de la CCPPC et 23 818 ont été déposées, a déclaré Shao Hong, vice-président du 13e Comité national de la CCPPC, lors de la réunion d'ouverture de samedi.

À la fin du mois de février de cette année, 99,8 % d'entre elles avaient été traitées, a déclaré M. Shao.

Après avoir mené des consultations approfondies avec les parties concernées, la CCPPC a vu beaucoup de ces propositions reflétées dans la planification et les mesures politiques, a-t-il affirmé.

Les avantages et les rôles des propositions de la CCPPC dans le développement d'un processus complet de démocratie populaire en Chine et dans la promotion du développement économique et social du pays ont été pleinement exploités, a ajouté M. Shao.

Nouvelles contributions

L'année 2023 est la première année où la Chine mettra pleinement en oeuvre les principes directeurs du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), qui s'est tenu en octobre dernier, et qui a mis en évidence la tâche centrale consistant à faire progresser le rajeunissement de la nation chinoise sur tous les fronts par une voie chinoise visant la modernisation.

Lors de la réunion d'ouverture de samedi, M. Wang, le principal conseiller politique, a appelé tous les membres de la CCPPC à faire des propositions de grande qualité sur une série de plans stratégiques de la Chine visant à construire un pays socialiste moderne à tous égards.

À cette fin, des efforts devraient être faits sur la sélection des sujets de proposition, la recherche sur le terrain et les consultations ciblées, a-t-il ajouté.

« La CCPPC s'acquittera de ses devoirs, pratiquera la démocratie populaire dans son intégralité et fera la promotion de la grande unité entre l'ensemble des fils et des filles de la nation chinoise pour apporter de nouvelles contributions à la réalisation des objectifs et des tâches fixés par le 20e Congrès national du PCC », a affirmé M. Wang.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-04/How-CPPCC-proposals-contribute-to-China-s-policymaking-1hUap8kZAfS/index.html

