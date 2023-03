BEACON LANCE UNE TROISIÈME CAMPAGNE ANNUELLE QUI RECONNAÎT LES FEMMES TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DE LA TOITURE





en l'honneur de la Journée internationale des droits de la femme, Beacon (Nasdaq: BECN) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa 3e campagne Personnalité féminine nord-américaine de l'année en toiture reconnaissant l'impact des femmes dans l'industrie de la toiture aux États-Unis et au Canada. Beacon vous encourage à nominer une entrepreneuse de la toiture qui a fait preuve d'excellence et d'engagement afin de donner priorité aux autres, a rendu chaque jour plus sécuritaire et a fait ce qu'il faut.

Les nominations sont les bienvenues jusqu'au 10 avril en visitant le site internet du concours. Cinq finalistes seront annoncés en mai et le public aura l'occasion de voter pour leurs finalistes préférées. Beacon annoncera la gagnante et les finalistes en juin. Les cinq gagnantes recevront un prix en argent afin de soutenir leur développement professionnel ultérieur, par exemple, assister à l'exposition internationale en toiture.

« Les femmes sont une partie essentielle de l'industrie de la toiture et continuent d'offrir un excellent service client, de l'innovation et un dévouement aux valeurs fondamentales dans les rôles variés qu'elles remplissent dans l'industrie de la toiture », a déclaré Christine Reddy, vice-présidente exécutive et avocate générale de Beacon. « Beacon reconnaît l'importance des femmes dans notre industrie, et cette campagne a été créée pour mettre en lumière leurs importantes contributions. Nous espérons que vous prendrez un moment pour nominer une femme dans le domaine de la toiture, afin que nous puissions partager ses histoires inspirantes fondées sur des valeurs de leadership. »

La gagnante de l'année dernière, Michelle Mulder, est la propriétaire de Nailed It Roofing à North Bay, Ontario, Canada. Sa passion pour la toiture l'a inspirée à lancer sa compagnie en 2015, qui est l'une des meilleures entreprises de toiture à North Bay depuis 7 ans.

« J'étais ravie d'être reconnue par Beacon, ma communauté locale et mes collègues avec ce prix », a déclaré Mulder. « J'applaudis Beacon de mettre en valeur les femmes de l'industrie de la toiture. J'espère que mon histoire et les autres que Beacon a partagées inspireront d'autres femmes à considérer le domaine de la toiture comme métier. »

Du 8 mars au 10 avril prochain, le public peut soumettre la candidature d'une professionnelle de la toiture sur le site internet du concours ou en envoyant un courriel à [email protected]. Les candidatures doivent inclure les raisons pour lesquelles la candidate mérite d'être reconnue comme étant la personnalité féminine de l'année en toiture ainsi qu'une courte biographie et une photo. Pour en savoir davantage sur le concours ou pour consulter les règles officielles, visitez https://go.becn.com/fr/femaleroofpro.

À propos de Beacon

Fondée en 1928, Beacon s'inscrit au classement des 500 plus importantes entreprises américaines, est cotée en bourse pour les produits de construction résidentielle et commerciale en Amérique du Nord, et exploite plus de 480 succursales dans les 50 états des États-Unis et 6 provinces du Canada. Beacon dessert une base étendue de plus de 100 000 clients, utilisant son vaste réseau de succursales et diverses offres de services pour fournir des produits et une assistance de haute qualité tout au long du cycle de vie de l'entreprise. Beacon possède sa propre marque de distributeur, TRI-BUILT. Les actions de Beacon sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole BECN. Pour en savoir plus sur Beacon, visitez www.beacon-canada.com.

