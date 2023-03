RBC iShares de retour sur la NEO Bourse pour lancer huit nouveaux FNB





NEO est fière de retrouver RBC iShares à l'occasion du lancement d'une série de huit nouveaux FNB de fonds RBC (« Série de FNB »). La Série de FNB est gérée par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et commence à être négociée aujourd'hui sur la NEO Bourse.

« Nous sommes ravis de référencer notre nouvelle Série de FNB de fonds RBC sur la NEO Bourse, pour offrir aux clients qui préfèrent investir via des FNB un accès élargi à notre expertise éprouvée en matière de gestion proactive », déclare Mark Neill, responsable des FNB RBC chez RBC Gestion mondiale d'actifs Inc..

La Série de FNB de fonds RBC maintenant disponibles sur la NEO Bourse est la suivante :

RBC Canadian Equity Income Fund ? ETF Series (RCEI)

RBC North American Value Fund ? ETF Series (RNAV)

RBC North American Growth Fund ? ETF Series (RNAG)

RBC International Equity Fund ? ETF Series (RINT)

RBC EM Dividend Fund ? ETF Series (REMD)

RBC Global Precious Metals Fund ? ETF Series (RGPM)

RBC Global Energy Fund ? ETF Series (RENG)

RBC Global Technology Fund ? ETF Series (RTEC)

La Série de FNB de fonds RBC rejoint plus de 150 FNB cotés à la NEO Bourse. Les investisseurs peuvent négocier des unités de la Série de FNB ainsi que d'autres FNB RBC iShares via leurs canaux de placement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers de plein exercice. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres cotés sur NEO.

« Il est toujours gratifiant de retrouver un émetteur de FNB pour des lancements successifs », fait remarquer Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. « Cela témoigne de son soutien et sa confiance renouvelés dans la NEO Bourse, et constitue une validation du service inégalé que nous sommes fiers d'offrir à tous les émetteurs cotés sur NEO. Nous sommes honorés que RBC iShares ait choisi NEO comme plateforme de cotation pour ces huit nouveaux FNB et nous nous réjouissons à la perspective de pérenniser notre partenariat au cours des prochaines années. »

La NEO Bourse accueille plus de 260 cotations uniques, y compris les FNB des principaux émetteurs du Canada, des certificats canadiens de dépôt (CCD), et certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus novatrices. NEO traite près de 20 % du volume total négocié en FNB canadiens et entre 10 % et 15 % du volume total négocié en sociétés cotées au Canada.

Les FNB RBC iShares sont composés de FNB RBC et de la Série de FNB de fonds RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et de FNB iShares gérés par BlackRock Asset Management Canada Limited (« BlackRock Canada »). Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus et/ou la fiche de renseignement du fonds ou du FNB avant d'investir. Des commissions, des commissions de suivi et des frais de gestion peuvent être associés aux investissements dans des fonds communs et des fonds négociés en bourse (FNB). Les fonds communs et les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et le rendement passé peut ne pas être répété. Les parts de la Série FNB de fonds RBC sont achetées et vendues au prix du marché sur une plateforme boursière et les commissions de courtage diminueront leurs rendements. Les fonds RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et distribués par l'intermédiaire de courtiers autorisés au Canada.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis 2015 et acquise par Cboe Global Markets en 2022, NEO donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation approfondie, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale dotée d'une approche axée sur des objectifs et basée sur des principes pour offrir un rendement de premier plan. Notre succès vient de nos plus de 97 000 employés qui tirent parti de leur imagination et de leurs connaissances pour donner vie à notre vision, nos valeurs et notre stratégie pour aider nos clients et les communautés à prospérer. En tant que plus grande banque du Canada et l'une des plus importantes au monde en termes de capitalisation boursière, nous disposons d'un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et offrant des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Plus d'informations sur rbc.com.?

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires BlueBay Asset Management et Services de placement Phillips, Hager & North. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers via des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère environ 525 milliards d'actifs et emploie 1 500 personnes au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de BlackRock

La mission de BlackRock est d'aider de plus en plus de personnes à atteindre le bien-être financier. En tant que fiduciaire auprès des investisseurs et que fournisseur de technologie financière de premier plan, nous aidons des millions de personnes à constituer une épargne qui leur servira tout au long de la vie en rendant l'investissement plus facile et plus abordable. Pour plus d'informations sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate

À propos d'iShares

iShares crée des opportunités sur l'ensemble des marchés pour répondre à l'évolution des besoins des investisseurs. Avec plus de vingt ans d'expérience, une gamme mondiale de plus de 1 300 fonds négociés en bourse (FNB) et 2,91 trillions USD d'actifs sous gestion au 31 décembre 2022, iShares continue de faire progresser le secteur financier. Les fonds iShares sont optimisés par le portefeuille spécialisé et la gestion des risques de BlackRock.

