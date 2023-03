FourKites et Spotos s'associent pour offrir aux affréteurs européens une visibilité en temps réel de leur chaîne d'approvisionnement





Le leader de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement FourKites annonce aujourd'hui la mise à disposition de son réseau de données de bout en bout et en temps réel sur la chaîne d'approvisionnement aux clients européens de Spotos. Basé en Allemagne, Spotos propose une plateforme numérique d'expédition de fret permettant aux expéditeurs d'accéder à un large réseau de transporteurs partout en Europe.

Grâce à ce partenariat, les clients de Spotos bénéficieront de prévisions d'heures d'arrivée (ETA) à la minute près et de mises à jour du statut de leurs expéditions en temps réel, à tout moment et partout en Europe, qu'elles soient en transit ou en attente. Avec les informations très précises de FourKites, les clients de Spotos seront en mesure de réduire les coûts d'immobilisation et de garde tout en optimisant leur réseau, dans un contexte où les expéditeurs cherchent à mieux maîtriser leurs coûts.

"Notre mission est de révolutionner les échanges de fret traditionnels en offrant la plus grande transparence, simplicité et accessibilité aux petits et moyens transporteurs", explique ?ar?nas Stanislov?nas, fondateur et PDG de Spotos. " Grâce aux informations prédictives de FourKites, nous pourrons désormais fournir à nos clients des ETA plus précises et détaillées que celles que les autres technologies disponibles pouvaient raisonnablement fournir."

Spotos bénéficiera également de NIC-Place, la plateforme de visibilité des transporteurs de FourKites. Cela permettra aux clients de disposer de données granulaires, notamment des données de suivi de la température pour les transports de grande valeur, tels que les produits pharmaceutiques, les produits frais et surgelés et les équipements électroniques, à travers toutes les composantes de leur flotte. Avec son centre de contrôle des données (DCC) exclusif, la solution NIC-Place de FourKites permet aux transporteurs de partager les données de la chaîne d'approvisionnement avec leurs clients de manière flexible et sécurisée, tout en leur assurant un contrôle total de leur activité, de leur réseau et de leurs données.

Basée à Berlin, la plateforme d'expédition de fret spot entièrement automatisée de Spotos garantit une expérience de service de très haut niveau aux petits et moyens transporteurs (PME), indépendamment du volume ou de la fréquence de leurs demandes. La solution de FourKites - alimentée par une intelligence artificielle et un apprentissage automatique de pointe - sera intégrée à la plateforme de Spotos pour élargir la visibilité au-delà du transport, dans les cours, les entrepôts, les magasins et bien plus encore.

Pour les PME qui transportent des marchandises de grande valeur, il est essentiel que la visibilité soit assurée sur l'ensemble du réseau de la chaîne d'approvisionnement. En tirant parti du réseau de données de premier plan de FourKites, les clients de Spotos seront en mesure de réagir activement aux changements de plans et de prendre des décisions mieux éclairées en temps réel. Par ailleurs, FourKites apportera des informations susceptibles d'améliorer la planification opérationnelle et de mettre en évidence des opportunités d'efficacité opérationnelle et de réduction des coûts.

"Nous sommes ravis de collaborer avec Spotos et de permettre à leurs clients de suivre leur fret en toute transparence au sein d'une plateforme unifiée", a déclaré Marc Boileau, vice-président senior des ventes, du réseau et des opérations EMEA de FourKites. "Avec FourKites, Spotos bénéficie des fonctionnalités de suivi les plus avancées, assurant une réelle visibilité de bout en bout. Grâce à cette solution à guichet unique, Spotos dispose également des estimations prévisionnelles d'heure d'arrivée les plus précises du marché, pour chaque expédition."

"Nous nous réjouissons de notre partenariat avec FourKites", poursuit Stanislov?nas. "FourKites a fait ses preuves en tant que véritable partenaire soucieux de nos intérêts, cherchant en permanence à faire ce qui est bon pour notre entreprise et nos clients."

À propos de FourKites

La plateforme phare de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de FourKites® étend la visibilité au-delà du transport pour l'appliquer aux chantiers, aux entrepôts et aux magasins, entre autres. Elle assure le suivi de plus de 3 millions d'expéditions par jour sur les voies routières, ferroviaires, maritimes, aériennes, ainsi que les colis et le dernier kilomètre, dans plus de 200 pays et territoires. FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Quelque 1 200 des marques les plus connues au monde, dont 9 des 10 premières sociétés de biens de consommation emballés et 18 des 20 premières entreprises agroalimentaires font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour plus d'informations, visiter le site Web https://www.fourkites.com/.

À propos de Spotos

Spotos a révolutionné le secteur de la logistique traditionnelle, en la combinant avec une innovation de pointe, un design orienté client ainsi qu'une vision futuriste. Spotos offre aux expéditeurs l'accès à un vaste réseau de transporteurs à travers l'UE. La plateforme est alimentée par la science des données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

