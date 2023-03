La dernière version de la plateforme Appian offre une automatisation complète des processus





Concevez, automatisez et optimisez les processus métier les plus complexes de bout en bout.

PARIS, le 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) annonce aujourd'hui la disponibilité immédiate de la dernière version de la plateforme Appian pour l'automatisation des processus. Cette nouvelle version présente des améliorations dans les domaines de l'expérience totale, de la data fabric, de l'automatisation et du process mining, le tout soutenu par la conception de puissance industrielle du low-code d'Appian.

"Les organisations doivent aller au-delà des applications qui fournissent une automatisation au niveau des tâches et commencer à mettre en oeuvre des orchestrations de processus qui unifient les humains, les systèmes et les travailleurs numériques", déclare Michael Beckley, fondateur et Chief Technical Officer d'Appian. "Appian fournit le contrôle des processus de bout en bout dont les organisations ont besoin pour concevoir de nouvelles solutions numériques, automatiser les processus complexes et optimiser les opérations commerciales pour favoriser l'amélioration continue."

Les améliorations apportées a Appian Portals étendent les avantages liés à l'expérience totale à travers les cas d'utilisation B2B et B2C. En moins de quatre semaines, l'AARP, client d'Appian, a mis en place une expérience robuste, sécurisée et attrayante avec Appian Portals pour soutenir le programme Fraud Watch Volunteer, qui vient en aide aux victimes de fraude parmi les 40 millions de membres de l'AARP.

"Nous avions besoin d'un moyen d'accepter et de traiter les candidatures des bénévoles, et nous avons passé plus de 18 mois à chercher une technologie qui le permettrait tout en répondant à nos exigences très strictes en matière de sécurité", déclare Fisnik Shpuza, directeur de l'automatisation workflow à l'AARP. "Appian Portals nous a donné tout ce dont nous avions besoin. C'est sécurisé, c'est beau et ressemble à une page web de l'AARP, et cela connecte toutes les données entrantes directement dans notre processus."

La nouvelle version rend plus facile que jamais la création de portails web et mobiles magnifiques et intuitifs qui engagent les utilisateurs externes dans une expérience totalement transparente avec les employés internes. Les nouvelles fonctionnalités comprennent :

Lancez le processus à partir de Portals : Lancez n'importe quelle automatisation de processus directement à partir d'une interface de Portals. Les clients d'Appian peuvent lancer des automatisations de processus de bout en bout directement dans Portals, ce qui permet d'orchestrer des services d'intelligence artificielle, d'assigner des tâches humaines ou d'exécuter des automatisations de processus robotiques.

: Lancez n'importe quelle automatisation de processus directement à partir d'une interface de Portals. Les clients d'Appian peuvent lancer des automatisations de processus de bout en bout directement dans Portals, ce qui permet d'orchestrer des services d'intelligence artificielle, d'assigner des tâches humaines ou d'exécuter des automatisations de processus robotiques. Interroger la data fabric d'Appian à partir de Portals : Capacité rationalisée d'interroger et d'afficher les données des records de la data fabric d'Appian dans Portals, sans avoir besoin d'appels d'intégration complexes.

: Capacité rationalisée d'interroger et d'afficher les données des records de la data fabric d'Appian dans Portals, sans avoir besoin d'appels d'intégration complexes. Les barre d'en-tête et pages de Portals : Convaincre les utilisateurs de Portals à travers une bonne expérience utilisateur, en permettant d'ajouter une barre d'en-tête pour une navigation multi-pages afin de connecter avec les utilisateurs de différentes manières, le tout en no-code.

: Convaincre les utilisateurs de Portals à travers une bonne expérience utilisateur, en permettant d'ajouter une barre d'en-tête pour une navigation multi-pages afin de connecter avec les utilisateurs de différentes manières, le tout en no-code. Gestion des changements de Portals : Modifier et itérer Portals devient encore plus faciles. Avec l'ajout de nouvelles actions proactives et de recommandations, Appian met à jour Portals de manière proactive et notifie les développeurs lorsque les objets changent.

La data fabric d'Appian unifie les données entre les systèmes sans les déplacer, ce qui réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour créer des applications puissantes. La dernière version d'Appian comprend des améliorations qui rendent le travail avec la data fabric en plus facile, notamment :

La sécurité centralisée des records: Sécurisez tous les aspects de vos records en un seul endroit. Spécifiez rapidement qui peut voir quels records et vues du record et quelles actions ils peuvent entreprendre.

records: Sécurisez tous les aspects de vos records en un seul endroit. Spécifiez rapidement qui peut voir quels records et vues du record et quelles actions ils peuvent entreprendre. Les règles de sécurité no-code : Spécifiez des règles de sécurité pour les vues des records, en répondant à deux questions simples : Qui peut voir les données, et quand peuvent-elles l'être ?

: Spécifiez des règles de sécurité pour les vues des records, en répondant à deux questions simples : Qui peut voir les données, et quand peuvent-elles l'être ? La simplification : La structure de données d'Appian permet de configurer les types des records par glisser-déposer, de générer automatiquement des relations entre les types des records des utilisateurs, de mettre à jour les bases de données grâce à la modélisation des données sans code, de combiner les données entre les types des records, et plus encore.

Dans l'économie actuelle, les responsables informatiques doivent continuer à apporter de la valeur à l'entreprise avec moins de ressources, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle. Les dirigeants d'entreprise sont confrontés à des charges de conformité réglementaire croissantes, ce qui entraîne un besoin de contrôle des processus de bout en bout, et ils subissent également une pression pour innover numériquement afin de rester compétitifs. La dernière version de la plateforme Appian aide les responsables informatiques à atteindre l'agilité numérique, tout en permettant aux dirigeants d'entreprise de concevoir, d'automatiser et d'optimiser facilement les opérations commerciales afin d'accroître l'efficacité et d'apporter de nouvelles innovations numériques.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation les processus métiers. La Plateforme Appian comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leur workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr. [Nasdaq: APPN]

Suivez Appian France : Twitter, LinkedIn.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2016541/Social_23_1__1.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1948800/Appian_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 09:48 et diffusé par :