Les experts se réunissent à Riyad pour discuter des technologies judiciaires lors de la première conférence internationale sur la justice





Le ministère de la Justice de l'Arabie saoudite organise la première conférence internationale sur la justice entre le 5 et le 6 mars 2023 à Riyad. La conférence réunira des experts, des juristes et des principaux décideurs dans le secteur juridique de plus de 30 pays pour discuter de l'avenir de la technologie et de la numérisation dans le domaine de la justice.

« La conférence résulte de l'intérêt du ministère à échanger l'expertise judiciaire, à enrichir la culture juridique et à favoriser la collaboration internationale dans le domaine judiciaire », a déclaré le ministre saoudien de la Justice, S.E. Walid al-Samaani. « Elle vise à améliorer les catalyseurs numériques facilitant l'accès à la justice, à consolider les garanties dans les applications judiciaires numériques, à échanger l'expertise et les meilleures pratiques, à renforcer les relations internationales et à mettre en évidence les dernières tendances internationales des secteurs judiciaires ».

Les juristes et les experts discuteront des stratégies de transformation numérique et d'intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la justice, l'avenir de la technologie judiciaire numérique, les expériences internationales pertinentes et la dimension juridique et l'utilisation de l'IA dans la sphère judiciaire.

« Avec le soutien des dirigeants saoudiens et conformément à la Vision 2030, le secteur de la justice saoudienne a été témoin d'une transformation numérique notable », a déclaré Al-Samaani. « Le ministère saoudien de la Justice fournit désormais plus de 150 services électroniques liés aux tribunaux, à la notarisation, à la mise en vigueur et à la conciliation ; entre autres ».

Le ministre a également noté que l'Arabie saoudite avait amélioré l'environnement législatif et renforcé son efficacité en conformément aux plus récentes normes mondiales en développant le système législatif spécialisé et en promouvant les principes de justice et de transparence.

En réunissant les leaders d'opinion dans le domaine judiciaire, l'Arabie saoudite cherche à approfondir la collaboration et l'échange de connaissances entre les parties prenantes mondiales dans la sphère de la justice, favorisant la coopération internationale en tant que moteur du développement du système juridique mondial dans l'avenir.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 09:20 et diffusé par :