L'Arabie saoudite dépose 5 milliards de dollars à la Banque centrale de Turquie par l'intermédiaire du Fonds saoudien pour le développement





Selon les directives du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et Son Altesse Royal le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier ministre Prince héritier et Premier Ministre ; l'Arabie saoudite a effectué un dépôt de 5 milliards de dollars à la Banque centrale de Turquie. S.E M. Ahmed Aqeel Al-Khateeb, ministre du tourisme de l'Arabie saoudite et Président du Conseil d'administration du Fonds saoudien pour le développement (FSD), a aujourd'hui signé l'accord avec le gouverneur de la Banque centrale de la République de Turquie, ?ahap Kavc?o?lu.

Cette démarche témoigne non seulement de la coopération étroite et des liens historiques entre le Royaume d'Arabie saoudite et la République de Turquie et leurs peuples, mais reflète également l'engagement du Royaume d'Arabie saoudite à soutenir la Turquie dans ses efforts visant à renforcer son économie et promouvoir la croissance sociale et le développement durable.

Le dépôt de 5 milliards de dollars permettra de renforcer l'économie turque en traitant les problèmes économiques affrontés par divers secteurs. En plus, cette initiative incarne le ferme soutien du Royaume d'Arabie saoudite au peuple turc et sa confiance dans l'avenir de l'économie turque.

*Source : AETOSWire

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 09:20 et diffusé par :