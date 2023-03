BSIF Avis aux médias - Version finale de la ligne directrice B-15, Gestion des risques climatiques





À l'attention des responsables des affectations, des rédacteurs et des journalistes

OTTAWA, ON, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) invite les médias à une séance d'information suivant la publication de la version finale de la ligne directrice B-15 : Gestion des risques climatiques.

Il s'agit de la première ligne directrice du BSIF qui établit un cadre prudentiel plus sensible aux changements climatiques et qui reconnaît l'incidence de ces changements sur la gestion des risques qui guettent le système financier du Canada.

Quoi : Séance d'information à l'intention des médias | Période de questions

Quand : Le mardi 7 mars 2023, à 10 h 30 (HE)

Lieu : Téléconférence

Inscription : Les journalistes peuvent s'inscrire à cette séance d'information en communiquant avec le Service des Affaires publiques du Bureau à l'adresse courriel ci-dessous avant 9 h (HE), le mardi 7 mars 2023.

Vous pouvez nous suivre sur Twitter @BSIFCanada.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 09:00 et diffusé par :