Déclaration de la ministre St-Onge à l'occasion de la cérémonie de clôture des Jeux d'hiver du Canada ÎPÉ 2023





Les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles et la société hôtesse nous ont fait vivre des moments inoubliables aux Jeux d'hiver du Canada ÎPÉ 2023

CHARLOTTETOWN, PE, le 6 mars 2023 /CNW/ - Maintenant que les Jeux du Canada ÎPÉ 2023 ont pris fin, je tiens à souligner les merveilleuses réalisations dont nous avons été témoins tout au long des deux semaines de compétition et de célébration. Je vous invite également à vous joindre à moi afin d'applaudir les efforts de tous ceux et celles qui ont organisé ce rendez-vous, notamment les bénévoles pour leur temps et leur dévouement.

Une fois de plus, les Jeux du Canada ont offert à tous les participants, visiteurs et téléspectateurs une expérience inoubliable, en plus d'inspirer et de motiver la prochaine génération d'athlètes canadiens. Nul doute qu'ils laisseront des souvenirs impérissables dans nos coeurs et nos esprits. Les Jeux du Canada entraînent toujours d'importantes retombées et un legs pour le milieu sportif, la population canadienne et les communautés-hôtes. Ces Jeux à l'Île-du-Prince-Édouard ne manqueront pas de faire la même chose.

Au nom du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens et Canadiennes, je félicite les athlètes - ainsi que les entraîneurs, les officiels et toutes les personnes qui les appuient - pour leurs performances. Je leur souhaite tout le succès possible dans leurs entreprises futures. Merci aussi aux organisateurs, aux organisatrices et aux bénévoles qui ont accompli un travail exceptionnel et fait preuve d'une grande générosité en mettant sur pied cette formidable rencontre.

