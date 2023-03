Colin Copp devient président et chef de la direction de Chorus Aviation





HALIFAX, NS, le 6 mars 2023 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) est ravie d'annoncer que Colin Copp a officiellement entamé son mandat à titre de président et chef de la direction de Chorus à la suite du départ à la retraite de Joseph Randell. M. Copp a aussi été nommé au conseil d'administration de Chorus en remplacement de M. Randell, qui a quitté le conseil parallèlement à son départ à la retraite.

« Colin est un membre essentiel et expérimenté de l'équipe de direction de Chorus depuis de nombreuses années. Tout au long de sa carrière, il a dirigé avec succès bon nombre de projets complexes et multilatéraux. Penseur stratégique, il a fait ses preuves pour ce qui est des résultats et de l'exécution opérationnelle. Les membres du conseil sont heureux que le poste soit comblé à l'interne et sont ravis à l'idée que Colin dirige la prochaine phase de croissance de Chorus », a déclaré Paul Rivett, président du conseil d'administration de Chorus.

« C'est un privilège d'occuper le poste de chef de la direction de Chorus, a déclaré M. Copp. Nous avons un bel avenir devant nous. J'ai hâte de travailler avec le conseil, l'équipe de direction et notre effectif de plus de 5 000 employé(e)s à l'échelle mondiale alors que nous entamons un nouveau chapitre pour Chorus. »

M. Copp avait été nommé chef de l'exploitation de Chorus et président de Chorus Aviation Services en mars 2019. Auparavant, il était président de Jazz Aviation. Il compte plus de 30 ans d'expérience en aviation et a occupé des postes de direction clés liés aux opérations, à l'administration et aux relations du travail. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, est un négociateur et un médiateur agréé, et détient un titre (IAS.A) de l'Institut des administrateurs de sociétés. Il est membre du conseil de l'Association des industries aérospatiales du Canada.

À propos de Chorus Aviation Inc.

La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, y compris de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de gestion d'actifs et de location d'avions se concentrant exclusivement sur le secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, le fournisseur exclusif de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de services de modification d'avions et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale du monde entier. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services de soutien englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à forfait; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

