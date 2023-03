Une nouvelle formation pour les jeunes entrepreneurs de Montréal-Nord





MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le Pôle (anciennement la CDEC Montréal-Nord) lance un programme de sensibilisation et de soutien pour les jeunes entrepreneurs de Montréal-Nord et des quartiers environnants. Ce programme, qui se déroulera entre février et novembre 2023, est composé de dix formations, vise à sensibiliser une centaine de jeunes à l'entrepreneuriat en plus d'en accompagner une quinzaine dans le démarrage de leur entreprise. Il comble un besoin identifié par Le Pôle chez les jeunes nord-montréalais qui sont aux études ou travaillent à temps plein ou partiel et qui souhaitent avoir l'opportunité de se lancer en entrepreneuriat.

Selon Jean-François Gosselin, directeur général du Pôle, « Nous devons continuer d'agir et d'innover pour que les jeunes aient accès à des formations en entrepreneuriat et pour qu'ils voient l'entrepreneuriat comme une avenue intéressante dans la prise en main de leur avenir, dans la création de richesses et d'opportunités pour notre communauté ainsi que de faciliter leur pleine contribution au développement du Québec ». Il a tenu à préciser que ce nouveau programme répond aux besoins exprimés par les jeunes à Montréal-Nord.

Ce projet du Pôle bénéficie d'un soutien du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cette aide découle de l'Entente de collaboration du Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité jeunesse, en vue de favoriser la mise en place de leviers soutenant les jeunes dans leur épanouissement social, culturel, scolaire et économique, dans un environnement sécuritaire et formateur.

« Avec le Pôle, les jeunes de Montréal-Nord sont maintenant mieux outillés pour démarrer leurs projets et devenir de futurs entrepreneurs. Nous sommes fiers d'appuyer des initiatives qui visent à intéresser et accompagner les jeunes Montréalais dans le monde de l'entrepreneuriat », a fait savoir Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Le Pôle prévoit organiser, jusqu'au mois de mai, des ateliers expliquant les différentes formes d'entrepreneuriats, les avantages et les difficultés que les jeunes pourront rencontrer dans le lancement d'une entreprise.

SOURCE CDEC Montréal-Nord

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 08:55 et diffusé par :