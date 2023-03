La Société Canadian Tire soutient l'équité des genres dans le sport





L'entreprise consacrera 50 % de ses dépenses de commandite à la promotion du sport professionnel féminin.

TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - La Société Canadian Tire (la « Société ») a annoncé aujourd'hui sa nouvelle Initiative pour le sport féminin - un investissement de plusieurs millions de dollars - affectant un minimum de 50 % de son argent destiné aux commandites à l'avancée du sport professionnel féminin d'ici 2026. L'Initiative pour le sport féminin comprend également un fonds médiatique désigné afin d'accroître la visibilité du sport féminin à l'échelle des principales plateformes de diffusion, de médias numériques et de réseaux sociaux, ce qui permettra davantage de favoriser une nouvelle ère de croissance et de possibilités.

« La Société Canadian Tire est fière de son engagement de longue date envers l'équité des genres et l'inclusion dans le sport, du terrain de jeu au podium et, maintenant, sur la scène professionnelle grâce au lancement de son Initiative pour le sport féminin. Aider à ouvrir la voie à des occasions plus équitables dans le sport professionnel féminin et inspirer une nouvelle génération d'athlètes féminines font partie intégrante de nos efforts visant à renforcer nos communautés et à réaliser la raison d'être de notre marque, qui est Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada », dit Susan O'Brien, chef de marque et de la clientèle, Société Canadian Tire.

L'Initiative pour le sport féminin comprend cinq nouveaux partenariats sportifs qui s'ajoutent à la liste grandissante de la Société :

Partenaire fondateur de Project 8 , la première ligue de soccer professionnel féminin au Canada , dont le lancement est prévu pour 2025 et qui sera dirigée par Diana Matheson , ancienne olympienne et fondatrice et chef de la direction, Project 8 Sports.





, la première ligue de soccer professionnel féminin au , dont le lancement est prévu pour qui sera dirigée par , ancienne olympienne et fondatrice et chef de la direction, Project 8 Sports. Partenaire de soutien du tout premier match d'avant-saison que la WNBA jouera au Canada , un événement présenté par Tangerine qui aura lieu au Scotiabank Arena le samedi 13 mai 2023.





qui aura lieu au Scotiabank Arena le samedi 13 mai 2023. Grand partenaire national de l'Initiative commerciale pour le sport féminin de Femmes et sport au Canada afin d'aider à financer des recherches importantes destinées à constituer un dossier de décision en faveur d'un investissement accru dans le sport professionnel féminin au Canada .





afin d'aider à financer des recherches importantes destinées à constituer un dossier de décision en faveur d'un investissement accru dans le sport professionnel féminin au . Société partenaire du Future of Sport Lab de la Toronto Metropolitan University afin d'affecter des fonds au soutien de la prochaine génération de leaders féminines en innovation sportive.





afin d'affecter des fonds au soutien de la prochaine génération de leaders féminines en innovation sportive. Partenaire présentateur du premier Sommet espnW au Canada , qui réunira des leaders de l'industrie et des pionnières du sport le vendredi 12 mai 2023 à Toronto .

« Les recherches à venir démontreront que le Canada est en mesure de soutenir un marché commercial prospère axé sur le sport féminin et nous sommes fiers de voir une entreprise légendaire comme la Société Canadian Tire répondre à l'appel en s'engageant activement à investir dans cet espace, dit Allison Sandmeyer-Graves, chef de la direction de Femmes et sport au Canada. En investissant dans l'équité des genres, nous améliorons le sport pour tous. »

« Tous les enfants du pays rêvent de pratiquer un sport qu'ils adorent au plus haut niveau, mais, malheureusement, les occasions offertes aux garçons et aux filles ne sont pas les mêmes, dit Diana Matheson, ancienne olympienne et fondatrice et chef de la direction de Project 8 Sports. C'est pourquoi Project 8 a été créé et que des initiatives comme celle de Canadian Tire sont si importantes. Ensemble, nous pouvons aider encore plus de filles à réaliser leurs rêves de pratiquer un sport au niveau professionnel et dans leur région. L'avenir s'annonce prometteur, et ce n'est qu'un début. »

L'annonce d'aujourd'hui accroît l'étendue des partenariats existants de la Société qui sont destinés à favoriser l'inclusion et la diversité dans le sport, notamment avec la Hockey Diversity Alliance, la Carnegie Initiative, l'Association des joueuses de hockey professionnelles, le Toronto 6ix, la Force de Montréal, le Hayley Wickenheiser's Wickfest et l'équipe canadienne féminine de para-hockey sur glace, sans compter le soutien continu aux joueuses d'Équipe Canada par l'entremise du Comité olympique canadien, du Comité paralympique canadien et des Jeux du Canada, ainsi que l'aide financière apportée aux initiatives Les filles dans le sport de la Fondation Bon départ de Canadian Tire, qui appuient plus de 200 000 filles chaque année.

