Pouvez-vous repérer une arnaque? Une nouvelle étude de Visa révèle qu'un tiers des Canadiens ont été victimes de fraudes plus d'une fois





À l'occasion du mois de la prévention de la fraude, Visa partage le vocabulaire et les expressions les plus courantes utilisés par les fraudeurs pour appâter les consommateurs canadiens

TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - Les Canadiens effectuent plus de transactions numériques que jamais auparavant. Les paiements rapides, sans friction et en temps réel ont apporté de nombreux avantages aux consommateurs. Toutefois, cela a également créé un paysage plus vaste pour les fraudeurs (également appelés « acteurs malveillants »). À mesure que les renseignements personnels sont numérisés, les consommateurs courent un risque accru d'être ciblés par des acteurs malveillants qui cherchent à mettre la main sur des renseignements précieux.

Visa a réalisé une analyse linguistique intitulée « Le langage de la fraude ». Celle-ci permet de révéler comment le langage est utilisé par les escrocs et de comprendre les risques et les vulnérabilités auxquels les consommateurs canadiens font face lors de tentatives de fraude. Selon le rapport, les acteurs malveillants élaborent des messages visant à tirer parti de la tendance des consommateurs à faire confiance aux textos et aux courriels « trop beaux pour être vrais ».

Le rapport explique comment les criminels ont atteint un nouveau niveau de sophistication pour piéger les consommateurs canadiens les plus avisés qui croient être des experts pour les repérer. La majorité des Canadiens ont confiance en leur capacité à repérer une escroquerie lorsqu'ils en voient une, avec près de six répondants sur dix (58 %) se considérant comme très bien informés sur les comportements frauduleux1.

Pourtant, une tournure de phrase peut transformer un simple clic en une fuite d'informations personnelles. Que ce soit au travail ou sur la route, les Canadiens reçoivent de multiples offres par téléphone, texto et courriel pour des « cadeaux gratuits » et des pièges pour « agir maintenant » afin de fournir des renseignements personnels avant qu'un service essentiel ne soit coupé. C'est ce que Visa appelle « Le langage de la fraude », et ça fonctionne.

Plus du tiers (35 %) des Canadiens admettent être tombés dans le panneau d'une arnaque à une ou plusieurs reprises. Au pays, six personnes interrogées sur dix (59 %) ont déclaré qu'elles répondent généralement aux termes ou aux phrases que les fraudeurs utilisent couramment dans les courriels ou les textos2.

« Les Canadiens sont prudents face aux menaces de sécurité financière, mais il est primordial de rester vigilant en matière de sécurité. Assurez-vous de mettre à jour vos mots de passe régulièrement, évitez de cliquer sur des liens dans des courriels ou des textos non sollicités, et ne donnez jamais de données personnelles à quiconque au téléphone, à moins de bien savoir à qui vous parlez », conseille Maryam Saeed, chef de la gestion du risque chez Visa Canada. « La confiance et la sécurité sont des éléments fondamentaux du réseau Visa. Nous sommes fiers d'être un partenaire de confiance dans l'écosystème des paiements en offrant les solutions appropriées pour minimiser les risques. »

Le Mois de la prévention de la fraude est un moment important pour les entreprises et les consommateurs canadiens. Ceux-ci doivent s'informer sur les menaces à la sécurité financière, se renseigner sur l'évolution des mesures de protection et faire tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer d'être protégés.

Le phénomène de la cybercriminalité est toujours présent, mais Visa a pour mission de protéger les consommateurs et d'atténuer la fraude. Au cours des cinq dernières années, Visa a investi plus de 10 milliards de dollars dans la technologie pour contrer la fraude et accroître la sécurité du réseau3. Plus d'un millier de spécialistes dévoués protègent le réseau de Visa contre les logiciels malveillants, les attaques de type « zero-day » (jour zéro) et les menaces internes, 24 heures sur 24 et tout au long de l'année. Rien qu'en 2022, Visa a contribué à prévenir une fraude estimée à 27 milliards $4.

Visa est consciente que, dans une économie axée sur le numérique, la sécurité est une priorité pour les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs au Canada. Elle a mis au point de multiples systèmes et programmes de prévention et de détection de la fraude pour protéger ses données et celles de ses clients, et encourage les Canadiens à utiliser ses ressources en ligne pour y voir plus clair.

