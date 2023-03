Invitation aux médias - Annonce concernant une aide financière du gouvernement du Québec à Gatineau

Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, fera une annonce concernant une aide financière en infrastructures...

Les représentants des médias sont invités à participer au huis clos budgétaire qui se tiendra le 21 mars prochain. Une conférence de presse du ministre des Finances, M. Eric Girard, de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et...

Dr Jack Kolenda de Toronto et Lux Vitae Worldwide sont heureux d'annoncer que le traitement de décolonisation nasale Steriwave est utilisé avec succès par le groupe de rock KISS depuis septembre 2021 pour prévenir la transmission et la propagation de...

Lomiko Metals Inc. (« Lomiko Metals » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente (l' « Entente d'acquisition ») avec SOQUEM et un propriétaire privé pour acquérir 100 % de 17 claims miniers formant le projet Carmin (la «...