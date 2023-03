Le Conservatoire présente ses premières Fêtes baroques!





RIMOUSKI, QC, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) annonce la tenue de sa toute première édition des Fêtes baroques les 18 et 19 mars prochains. Il s'agit d'un festival entièrement dédié à cette période riche et passionnante où il sera possible de participer à des activités telles que des ateliers d'initiation aux danses et aux instruments de cette époque, et de prendre part ou d'assister à des cours de maître, des répétitions d'ensemble et un concert.

Parmi les activités phares des Fêtes baroques, le Conservatoire proposera l'apprentissage et la prestation de danses des XVIIe et XVIIIe siècles, accompagnées par l'orchestre baroque du CMR, auquel pourront se joindre d'apprentis instrumentistes baroques inscrits au festival. La musique et les danses baroques étant intimement liées, c'est la metteure en scène Marie-Nathalie Lacoursière spécialiste de ces danses anciennes qui guidera les participantes et participants dans l'apprentissage de leurs pas et gestuelles bien particuliers afin d'en faire une démonstration au grand concert qui clôturera le festival.

Mme Lacoursière sera accompagnée d'une autre artiste invitée de renom, à savoir la gambiste et altiste Margaret Little. Se produisant depuis de nombreuses années comme soliste et chambriste, elle parcourt le monde depuis maintenant quatre décennies avec divers ensembles montréalais et internationaux. Mme Little animera un cours de maître public invitant les instrumentistes intéressés à venir y travailler une oeuvre de l'époque baroque ou renaissance.

« C'est une très grande fierté pour moi d'amener la période baroque au Conservatoire et à Rimouski. C'est une époque foisonnante et sophistiquée qui apporte beaucoup de créativité où se côtoient finesse et raffinement, et qui met en lumière de grandes figures musicales telles que Bach, Haendel et Vivaldi. J'invite toute la population à venir revivre cette période à travers les Fêtes baroques! », commente Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski.

Les ateliers du festival sont offerts sous une formule contribution volontaire et ouverts au public de tout âge. Le concert du dimanche sera présenté en collaboration avec Les Amis de l'orgue de Rimouski. Tous les détails concernant la programmation, l'inscription et les coûts sont disponibles sur le site Web du Conservatoire de musique de Rimouski.

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

