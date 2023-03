Action climatique et santé : se mobiliser sur les fronts planétaire et local





MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à la conférence d'ouverture des 25es Journées annuelles de santé publique (JASP), Action climatique et santé : se mobiliser sur les fronts planétaire et local, qui se tiendra le vendredi 10 mars 2023 de 10 h à 11 h. Cet entretien réunira la directrice du département de l'environnement, des changements climatiques et de la santé à l'Organisation mondiale de la santé, Maria Neira et la directrice régionale de santé publique de Montréal, Mylène Drouin.

Participant à la mobilisation des organisations de santé au sujet de la crise climatique, les deux femmes échangeront sur leurs défis et sur les moyens dont elles disposent dans cette lutte planétaire. Tant à l'échelle mondiale que locale, comment faire en sorte que les actions visant l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs impacts convergent et mènent à des résultats espérés pour améliorer la santé des populations? Au terme de l'échange, les conférencières répondront aux questions des journalistes.

Maria Neira

Directrice du département de l'environnement, des changements climatiques et de la santé à l'Organisation mondiale de la santé, Maria Neira a d'abord fait sa marque au Salvador auprès de réfugiés, en tant que membre de Médecins sans frontières. Elle a aussi servi dans différents pays africains aux prises avec des conflits armés. Spécialisée en endocrinologie et en maladies métaboliques, elle détient également une maîtrise en santé publique. La France lui a décerné la médaille de l'Ordre national du Mérite. En 2019, elle a figuré dans la liste des 100 personnes les plus influentes en santé et changements climatiques.

Mylène Drouin

La docteure Mylène Drouin agit comme directrice régionale de santé publique de Montréal depuis 2018. Auparavant, elle y a occupé différents postes, dont celui de cheffe médicale du Développement des individus et de milieux sains et sécuritaires, directrice médicale adjointe aux programmes et partenariat et responsable du Service préventif en milieu clinique. Médecin spécialiste en santé communautaire, madame Drouin est aussi chargée d'enseignement de clinique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.

Détails

Date : 10 mars 2023

Heure de connexion : 9 h 55

Début de l'événement : 10 h

Vous devez obligatoirement vous inscrire pour accéder à la salle virtuelle Zoom.

Lien pour s'inscrire : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-VQagu3NRLaQERxiBO9FIw

Une fois l'inscription reçue, un courriel vous sera transmis pour accéder à la salle virtuelle.

L'événement sera également diffusé en direct sur YouTube, mais les journalistes doivent être accrédités pour participer à la période de questions.

Pour toute demande d'accréditation, envoyez une requête à l'adresse [email protected].

Pour une demande d'entrevue avec la Dre Mylène Drouin ou avec Maria Neira, écrivez à : [email protected] et indiquez Demande d'entrevue avec Maria Neira ou Mylène Drouin.

Trousse média

Les photos des conférencières et les éléments visuels des JASP sont disponibles à : https://www.inspq.qc.ca/jasp/medias.

Suivez-nous sur les médias sociaux

Facebook : www.facebook.com/JourneesAnnuellesSantePublique (le lien est externe)

Twitter : #JASP2022 et @JASP2022

YouTube : https://www.youtube.com/user/jaspQuebec

À propos des Journées annuelles de santé publique

L'événement, qui se tiendra du 13 au 16 mars 2023, est organisé par un consortium de partenaires formé du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de l'Institut national de santé publique du Québec, de l'Institut de la statistique du Québec, des directions de santé publique des centres intégrés de santé et de services sociaux, de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec et de l'Association pour la santé publique du Québec, avec la participation de l'Agence de la santé publique du Canada.

SOURCE Journées annuelles de santé publique

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 08:00 et diffusé par :