Tournée régionale de la ministre du Tourisme - La ministre Caroline Proulx annonce 850 000 $ en appui à SOS Vortex, une nouvelle attraction touristique à Laval

LAVAL, QC, le 6 mars 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est heureuse de confirmer l'attribution de 850 000 $ pour soutenir l'établissement d'une nouvelle activité proposée par Attractions SOS. Ce divertissement s'ajoute à l'offre touristique de Laval, contribuant encore davantage à son attractivité.

La ministre a fait cette annonce aujourd'hui à l'occasion d'une visite dans la région en compagnie de la députée de Vimont, Mme Valérie Schmaltz, et de la députée de Fabre, Mme Alice Abou-Khalil.

SOS Vortex proposera un environnement immersif et interactif alliant les notions de parcours, de quête et de dépassement de soi. Chaque participant s'engagera à accomplir une mission personnalisée dans un décor labyrinthique truffé d'obstacles et de pièges amusants.

Afin de favoriser une offre touristique encore plus innovante et durable, et d'assurer la pérennité, la croissance et la compétitivité de cette industrie à l'international, le gouvernement du Québec appuie les projets d'investissement à valeur ajoutée des entrepreneurs québécois.

Citations :

« Le tourisme est un vecteur de développement économique important pour toutes nos régions, dont celle de Laval. C'est pourquoi notre gouvernement soutient concrètement, par l'intermédiaire du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, les projets innovants qui bonifient l'offre de notre destination et en accroissent les retombées économiques. Nous continuerons d'être présents aux côtés des entrepreneurs de ce domaine afin qu'ils aient les moyens de leurs ambitions pour mieux enrichir le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« SOS Vortex contribuera à consolider la place de Laval en tant que pôle d'attraction pour le tourisme familial. Cette industrie favorise la vitalité économique de notre région et je me réjouis que ce projet original s'ajoute aux nombreux attraits qui font de la ville un endroit unique à visiter. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Cet investissement souligne toute l'importance que notre gouvernement accorde au développement de l'offre touristique à Laval. C'est une destination de choix pour les familles et cette nouvelle attraction contribue à la vitalité de notre région, déjà bien dynamique. Je salue l'esprit d'entrepreneuriat d'Attractions SOS qui démontre qu'avec de la créativité, de la détermination et un peu de courage, de grandes réalisations peuvent voir le jour. Bravo! On s'y donne rendez-vous cet été! »

Valérie Schmaltz, députée de Vimont et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration - volet Francisation

« Quel beau projet voit le jour à Laval! Il allie le meilleur des deux mondes : l'apprentissage et le plaisir. SOS Vortex incitera les jeunes et les moins jeunes à user de stratégie. Bravo à cette initiative, qui s'ajoute aux nombreux attraits faisant la réputation de notre région. »

Alice Abou-Khalil, députée de Fabre et adjointe parlementaire du ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Attractions SOS est fière de présenter, en grande première au centre-ville de Laval, son tout nouveau concept de divertissement : SOS Vortex. L'accueil et la collaboration extraordinaire des différents partenaires témoignent du dynamisme de cette région touristique. Nous souhaitons remercier particulièrement le ministère du Tourisme, Tourisme Laval, la Ville de Laval, CF Carrefour Laval et Acmé Décors. Au plaisir de jouer ensemble cet été! »

Jean Perron, président-directeur général d'Attractions SOS

Faits saillants :

SOS Vortex propose une aventure unique, sur le site extérieur du CF Carrefour Laval, dans une ambiance pop art. Un savant fou a développé une machine à voyager dans le temps. Le premier vortex temporel projette les participants au centre d'un labyrinthe parsemé d'obstacles et de défis à la recherche des quatre stations de résolution de problèmes portant sur l'environnement. L'objectif est de trouver le deuxième vortex, sans se perdre ou se laisser tromper par les assistants espiègles du savant.





L'expérience se déroule sur un site de plus de 2 000 mètres carrés (22 000 pieds carrés). L'attraction est constituée d'une enceinte de 12 conteneurs recyclés. Le labyrinthe se démarque par son concept immersif et ludique ainsi que ses contenus historiques et scientifiques.





La contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.





Les objectifs du PARIT sont les suivants :

soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;



appuyer des projets qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent les déplacements;



accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.





L'aide financière s'inscrit dans la mise en oeuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain. Celui-ci vise à appuyer le développement de projets majeurs et de diversification.

