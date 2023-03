RBC publie le Rapport de performance ESG (environnement, société et gouvernance) et le Rapport climatique RBC de 2022





TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - RBC a publié aujourd'hui des mises à jour sur son approche axée sur les objectifs visant à contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités en publiant trois rapports clés. Ces rapports témoignent de l'importance qu'accorde RBC au besoin de cerner, de comprendre et de gérer les sujets touchant l'environnement, la société et la gouvernance (ESG) qui comptent le plus pour nos parties prenantes et pour notre entreprise. Ils témoignent également de notre conviction que les institutions financières peuvent jouer un rôle de premier plan dans la résolution des plus grands défis actuels, et que notre capacité à gérer les enjeux ESG est essentielle à notre réussite à long terme.

Notre Rapport de performance ESG (environnement, société et gouvernance) de 2022 donne un aperçu de l'approche de RBC en matière d'ESG et de notre rendement en 2022 au chapitre de nos priorités stratégiques et dans nos domaines d'intervention clés dans ces secteurs.





Notre Rapport climatique 2022 résume les progrès réalisés jusqu'à présent par RBC en ce qui a trait à la gestion des risques et des occasions liés au climat, conformément à la Stratégie climatique RBC, et à la mise en oeuvre des recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC).





La Déclaration de responsabilité publique 2022 de RBC, pour sa part, décrit notre apport à l'économie et à la société canadiennes, essentiel à la raison d'être de la Banque - contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.

« Pour relever certains des plus grands défis auxquels notre société est confrontée, les entreprises, les gouvernements et les particuliers doivent travailler ensemble de façon plus ciblée et plus ambitieuse. À RBC, nous sommes fiers de jouer notre rôle en démontrant et en mesurant nos progrès afin d'assumer notre responsabilité. Ces rapports et ces déclarations témoignent de notre ambition de contribuer à bâtir un avenir plus inclusif et durable pour nos clients et les collectivités », a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, Banque Royale du Canada.

Faits saillants des rapports de 2022

Progrès réalisés par rapport à notre engagement de finance durable

En 2022, nous avons octroyé des prêts totalisant 84,8 milliards de dollars - ce qui totalise 282 milliards de dollars depuis 2019 - dans le cadre de notre engagement de 500 milliards de dollars en finance durable d'ici 2025 pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs ESG. Nous avons également publié notre Cadre de finance durable, qui définit notre approche et notre méthodologie pour classer, suivre et déclarer les progrès réalisés par rapport à cet engagement.

Accélérer la transition vers le seuil de zéro émission nette

En 2022, nous avons communiqué les objectifs initiaux provisoires de réduction des émissions de 2030 pour nos activités de prêts dans trois secteurs clés : le pétrole et le gaz, la production d'énergie et l'automobile - il s'agit d'une étape importante dans le respect de notre engagement à atteindre le seuil de zéro émission nette dans notre portefeuille de prêts d'ici 2050.

Nous avons signé notre deuxième convention d'achat d'énergie renouvelable à long terme, qui nous aidera à atteindre nos objectifs en matière de réduction des émissions, dans l'optique de réduire de 70 % les émissions de gaz à effet de serre provenant de nos activités mondiales (par rapport à notre référence de 2018) et de nous approvisionner en électricité entièrement auprès de sources renouvelables et non émettrices d'ici 2025.

de nous approvisionner en électricité entièrement auprès de sources renouvelables et non émettrices d'ici 2025. Nous avons publié du contenu ponctuel du groupe Leadership avisé pour faire progresser la décarbonisation dans des secteurs clés, notamment la série La prochaine révolution verte sur les émissions de l'industrie agroalimentaire du Canada et les stratégies pour les réduire.

et les stratégies pour les réduire. Grâce à Techno nature RBCMC, nous avons versé plus de 12 millions de dollars à plus d'une centaine d'universités et d'organismes de bienfaisance qui oeuvrent à trouver des solutions aux défis environnementaux pressants, comme les changements climatiques, en tirant parti des technologies et de l'innovation.

Bâtir des collectivités dynamiques et prospères

Nous sommes fiers d'investir dans les collectivités où nous travaillons et vivons. En 2022, RBC et RBC Fondation ® ont versé des dons en espèces et ont réalisé des investissements dans la collectivité totalisant plus de 154 millions de dollars à l'échelle mondiale, y compris un soutien particulier aux secours humanitaires et aux sinistrés.

ont versé des dons en espèces et ont réalisé des investissements dans la collectivité totalisant plus de 154 millions de dollars à l'échelle mondiale, y compris un soutien particulier aux secours humanitaires et aux sinistrés. Nous continuons d'investir dans la plateforme Arrive ® , qui va au-delà des services bancaires pour aider les nouveaux arrivants au Canada à atteindre leurs objectifs personnels, professionnels et financiers. En moyenne, en 2022, plus de 150 000 nouveaux arrivants ont accédé chaque mois à la plateforme Arrive, ce qui montre l'importance du besoin de renseignements pertinents et de soutien en cette période d'incertitude.

, qui va au-delà des services bancaires pour aider les nouveaux arrivants au à atteindre leurs objectifs personnels, professionnels et financiers. En moyenne, en 2022, plus de 150 000 nouveaux arrivants ont accédé chaque mois à la plateforme Arrive, ce qui montre l'importance du besoin de renseignements pertinents et de soutien en cette période d'incertitude. En 2022, nous nous sommes engagés à investir dans la collectivité à hauteur de 1 % de notre bénéfice net avant impôt pour appuyer des initiatives d'organismes de bienfaisance ou sans but lucratif (moyenne mobile sur cinq ans) sur nos principaux marchés ( Canada , États-Unis, Royaume-Uni et Europe ) d'ici 2025.

, États-Unis, Royaume-Uni et ) d'ici 2025. En 2022, nous avons investi 65,5 millions de dollars dans des organismes jeunesse et avons aidé 1,7 million de jeunes de plus. Depuis 2017, nous avons investi plus de 331 millions de dollars et nous nous sommes associés à plus de 840 organismes pour offrir des programmes à un total cumulatif de 5,3 millions de jeunes.

Pour la première fois, la Campagne de dons des employés a pris cette année une dimension mondiale, atteignant un taux de participation de 81 pour cent. Au total, les employés et les retraités de RBC ont donné plus de 21,8 millions de dollars à plus de 9 500 organismes de bienfaisance dans le monde.

Renforcement de notre culture d'inclusion et d'appartenance

En 2022, 51 % des nouvelles recrues étaient des femmes et 43 %, des Noirs, Autochtones ou personnes de couleur.

En 2022, pour la quatrième année consécutive, nous figurons au classement mondial des 100 entreprises les plus diversifiées et inclusives de l'indice sur la diversité et l'inclusion Refinitiv.

Nous avons aussi lancé le Programme de perfectionnement en leadership STEPS (en anglais seulement) : il s'agit d'un programme de leadership de cinq à six mois offert aux nouvelles dirigeantes désignées comme talents prioritaires, afin d'accroître leurs capacités de leadership, d'accélérer leur perfectionnement et de les préparer à accéder à des postes de haute direction. Au cours de la première année du programme, 40 participantes l'ont suivi et 25 % d'entre elles ont été promues.

De solides assises axées sur la confiance

Pour l'année de rendement 2023, nous prévoyons d'inclure une pondération liée au climat que le conseil d'administration devra prendre en compte lors de l'octroi d'actions au chef de la direction et aux membres du Groupe de la direction. La pondération liée au climat, décrite dans le Rapport climatique de 2022, procure au conseil d'administration la souplesse nécessaire pour apporter des modifications aux primes d'encouragement à moyen terme et à long terme destinées aux cadres supérieurs, en tenant compte des mesures qu'ils ont prises à l'appui de notre stratégie climatique.

Nous avons mis à jour notre principale politique de gestion du risque climatique et du risque environnemental RBC afin de tenir compte de nos engagements et de nos objectifs améliorés en matière de climat.

Nous avons rehaussé nos processus de contrôle diligent et d'évaluation des risques client et fournisseur afin de mieux cerner et gérer les risques liés aux droits de la personne. Nous avons également révisé nos contrats avec les fournisseurs pour vérifier que le respect des droits de la personne fait bien partie de leurs obligations contractuelles.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « règles d'exonération » (safe harbor) du Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, en ce qui a trait au Rapport de carboneutralité et au cadre de finance durable de la Banque Royale du Canada (nous, notre, nos).

Les déclarations prospectives du présent communiqué comprennent, notamment, des déclarations relatives à nos objectifs économiques, environnementaux (y compris le climat), sociaux et liés à la gouvernance, à notre vision et à nos engagements, objectifs, paramètres et cibles, y compris nos cibles provisoires de réduction des émissions de 2030, ainsi que les répercussions de nos activités, notre engagement à consacrer 500 milliards de dollars en finance durable d'ici 2025 à l'appui des objectifs ESG de nos clients ; nous y présentons également notre approche et méthodologie de classification, de suivi et de déclaration du rendement en regard de cet engagement, nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de nos activités mondiales de 70 % (par rapport à notre référence de 2018) et notre engagement à nous approvisionner en électricité entièrement auprès de sources renouvelables et non émettrices d'ici 2025, ainsi que notre objectif d'investissement communautaire de 1 % de notre revenu net avant impôts à l'appui d'initiatives d'organismes de bienfaisance ou sans but lucratif (sur une moyenne mobile de cinq ans) dans les principaux marchés RBC (Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Europe) d'ici 2025. Nous y évoquons en outre notre projet d'adoption d'une pondération liée au climat que le conseil d'administration devra prendre en compte lors de l'octroi d'actions au chef de la direction et aux membres du Groupe de la direction. comme il est décrit dans le Rapport climatique 2022. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est destinée à aider nos parties prenantes, y compris les détenteurs de nos titres et les analystes financiers, à comprendre notre vision, nos engagements, nos objectifs, nos paramètres et nos cibles, de même que les répercussions de nos activités et nos objectifs économiques, environnementaux (notamment en ce qui concerne les changements climatiques), sociaux et de gouvernance, notamment les façons dont nous avons l'intention de traiter la stratégie, les risques, les occasions, les paramètres et les cibles liés au climat ; cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les termes « croire », « s'attendre à », « viser à », « atteindre », « prévoir », « anticiper », « prédire », « se proposer », « estimer », « s'engager à », « planifier », « s'efforcer de », « projeter », « devoir », « cibler » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de termes et d'expressions semblables dénotent généralement des déclarations prospectives.

Par leur nature même, les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques pouvant faire que les prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses se révèlent erronées et que nos objectifs, notre vision, nos engagements, nos buts, nos cibles et nos stratégies d'atténuation et d'adaptation aux risques et aux occasions liés aux changements climatiques, de même que nos objectifs et notre incidence sur les plans économique, environnemental, social et de la gouvernance ne se matérialisent pas. De plus, bon nombre des hypothèses, normes, paramètres et mesures utilisés dans la préparation du présent communiqué continuent d'évoluer et sont fondés sur des suppositions jugées raisonnables au moment de la rédaction, mais leur exactitude ne devrait pas être considérée comme garantie.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque.

Ces facteurs, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté et dont les effets sont difficiles à prédire, comprennent notamment la nécessité de disposer de données climatiques plus nombreuses et de meilleure qualité et d'une normalisation des méthodes de mesure liées au climat, les conditions climatiques et les événements météorologiques, la nécessité d'une participation active et continue et de l'intervention de diverses parties prenantes (y compris les gouvernements et les organisations non gouvernementales, les autres institutions financières, les entreprises et les particuliers) ; les progrès technologiques, l'évolution du comportement des consommateurs, les efforts de décarbonisation variables de diverses économies entrent également en jeu, au même titre que la nécessité de politiques climatiques réfléchies à l'échelle mondiale, les défis liés au maintien d'un l'équilibre entre les objectifs de réduction des émissions et une transition ordonnée et inclusive et les facteurs géopolitiques qui ont une incidence sur les besoins énergétiques mondiaux ; notre capacité à recueillir et vérifier des données, et à mettre efficacement en oeuvre diverses initiatives à l'échelle de l'entreprise dans les délais prévus font partie de ces facteurs, au même titre que le risque lié au respect des délais d'achèvement des initiatives et à l'atteinte des résultats prévus à l'origine par RBC, ainsi que le respect par diverses tierces parties de nos politiques et procédures, et leur engagement envers nous, les conditions des marchés financiers, nos activités commerciales, nos résultats financiers, notre situation et nos objectifs, le cadre juridique et réglementaire et la conformité à la réglementation (qui pourraient entraîner divers litiges et procédures réglementaires et se traduire par des restrictions réglementaires, des pénalités et des amendes), les risques liés à la stratégie, la réputation, la concurrence, au cadre juridique et réglementaire, ainsi que les risques systémiques et d'autre nature. Les autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats réels sensiblement différents des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont exposés dans les sections portant sur les risques de notre rapport annuel pour l'exercice financier terminé le 31 octobre 2022, et dans la section « Gestion du risque » de notre rapport trimestriel pour la période de trois mois terminée le 31 janvier 2023.

Nous tenons à préciser que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient aussi avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions à notre égard doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels. Sauf si la loi l'exige, ni RBC ni ses sociétés affiliées ne s'engagent à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, écrite ou verbale, qu'elles pourraient faire ou qui pourrait être faite à l'occasion pour leur compte.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

