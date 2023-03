Les facilités NAV prennent de l'ampleur dans les fonds alternatifs





La croissance des facilités de crédit NAV (Net Asset Value ? valeur liquidative) a été exponentielle dans les fonds de capital-investissement et autres fonds d'investissement alternatifs depuis la pandémie, par rapport à la négociation d'actifs sur le marché secondaire, comme moyen de créer des liquidités, selon le groupe de sociétés Citco (Citco).

La facilité de crédit NAV, un produit financier institutionnel peu connu, a enregistré une croissance annuelle d'environ 30 % dans la clientèle de Citco entre 2019 et 2022, tandis que les échanges secondaires ont connu un taux de croissance annuel d'environ 7 % au cours de la même période. À certains moments, les investisseurs institutionnels ont utilisé des prêts NAV au lieu de la vente d'actifs sur le marché secondaire car ce dernier pouvait aboutir à une perte. Cependant, la facilité NAV prend dorénavant une importance grandissante car elle présente l'avantage de générer des liquidités intermédiaires, permettant aux actifs d'être réalisés de manière ordonnée sur la durée. De leur côté, les ventes d'actifs sont devenues difficiles car les banques centrales dans le monde entier resserrent les conditions financières : le ratio sortie ? ou vente d'actifs ? par rapport à l'investissement pour les sociétés de capital-investissement a enregistré un plus bas sur 10 ans en 2022 (Pitchbook, 2022).

Une facilité NAV est le plus souvent un prêt ? accordé par des banques, des compagnies d'assurance ou des prêteurs privés spécialisés ? à un fonds d'investissement alternatif garanti par les investissements du fonds, qui collectivement comprennent sa valeur liquidative. Ces investissements peuvent consister en des capitaux privés, du capital-risque, des infrastructures, des crédits, de l'immobilier ou des participations dans d'autres fonds d'investissement.

La taille actuelle des facilités NAV dans le monde est estimée à moins de 100 milliards de dollars (The Fund Finance Association, 2022), ce qui représente moins de 1 % de la valeur estimée des investissements de capitaux privés. Sur la base des taux de croissance actuels, Citco estime que le marché NAV pourrait dépasser les 600 milliards de dollars d'ici 2030.

Michael Peterson, directeur général de Citco Capital Solutions Inc., a déclaré : « Pendant la crise financière de 2008, les facilités NAV étaient principalement utilisées pour les fonds de fonds, des véhicules d'investissement qui mettent en commun des capitaux et investissent dans des stratégies sous-jacentes gérées par des tiers. À la différence des prêts à effet de levier, des obligations à rendement élevé et des prêts hypothécaires résidentiels, les facilités NAV ont connu des résultats favorables en termes de crédit durant la crise, avec un minimum de défauts et de pertes. »

« Pour les gestionnaires d'actifs alternatifs, une facilité NAV structurée de façon prudente procure des liquidités, aidant un gestionnaire à assumer son obligation fiduciaire envers ses clients investisseurs. Pour les prêteurs, elles offrent une structure de crédit sécurisée, à faible ratio prêt-valeur, avec un fonds de sûreté diversifié et un alignement des intérêts favorable. Systématiquement, ces facilités font office de soupape de sécurité pour les véhicules de placements alternatifs, facilitant l'allocation efficace des capitaux qui étayent l'économie mondiale. »

« Lorsque l'on se penche sur la performance de nos clients pendant les crises financières, on constate qu'ils ont connu des résultats favorables. En outre, nous pensons que les prêts NAV fournissent un bon investissement ajusté au risque pour le prêteur. Alors que les prêts NAV sont un segment en pleine évolution des prêts d'actifs alternatifs affichant une demande croissante, nous pensons qu'ils répondent à un important besoin et qu'il y a des protections structurelles clés pour les prêteurs, les emprunteurs et le système dans son ensemble. »

Habituellement, les fonds empruntent pour générer des liquidités et déployer des capitaux supplémentaires après épuisement des engagements de leurs investisseurs. Cela peut être dû à un événement extrême inattendu ? comme la pandémie de Covid ? exigeant qu'ils soutiennent les investissements existants ; il se peut aussi qu'ils cherchent à profiter d'opportunités d'investissement de suivi lucratives.

Une autre utilisation d'un prêt NAV est lorsque des investisseurs institutionnels recherchent un effet de levier supplémentaire sur leurs participations en partenariat limité dans des fonds alternatifs. Habituellement, l'investisseur soumet un sous-ensemble de ses participations dans des investissements alternatifs à un prêteur en tant que collatéral pour un prêt NAV, créant ainsi des liquidités. Historiquement, les investisseurs institutionnels ont eu tendance à utiliser ce type de prêt afin de générer des liquidités lorsque le flux de trésorerie de leurs portefeuilles en partenariat limité est attendu en baisse.

Les prêteurs NAV ont tendance à être conservateurs dans leurs structuration et souscription, et ont recours à plusieurs caractéristiques des facilités pour se protéger :

Avant tout, leur effet de levier est faible ? généralement entre 5 et 25 % de la valeur du fonds. En regardant les données historiques, dont le rendement des investissements pendant et après la grande crise financière, les prêteurs dimensionnent les facilités avec une marge de sécurité nécessaire afin de garantir que l'emprunteur peut supporter une crise majeure. Dans l'ensemble de la clientèle de Citco, il a été observé des taux d'avance compris entre 3 et 20 % des garanties éligibles.

Deuxièmement, à la différence d'un prêt à effet de levier à une société sponsorisée par une société de capital-investissement, les garanties d'une facilité NAV consistent en un portefeuille diversifié de placements, généralement une dizaine de positions individuelles ou plus. Cette diversification protège le prêteur contre les chocs idiosyncrasiques au niveau portefeuille.

Troisièmement, la maturité des facilités correspond généralement au calendrier de liquidation prévu des actifs sous-jacents. À la différence des produits qui impliquent une transformation des échéances, il n'y a aucun risque de panique bancaire.

Enfin, ces facilités bénéficient d'un alignement structurel des intérêts : aussi bien le sponsor du fonds ? le gestionnaire d'actifs ? que ses investisseurs sont entièrement subordonnés au prêteur NAV dans l'ordre de priorité des paiements. Pour qu'un gestionnaire d'actifs puisse continuer son activité principale de levée de capitaux futurs, il serait désastreux de faire défaut sur une facilité NAV. Bien que les gestionnaires de fonds de capital-investissement soient des théoriciens du jeu notoirement habiles lorsqu'il s'agit de traiter avec les prêteurs, chaque gestionnaire comprend bien que la levée de fonds est un jeu qui se répète. De la même façon, l'emprunteur du fonds partage un alignement avec le prêteur dans la mesure où un défaut créerait un certain nombre de problèmes structurels et de réputation pour ses investisseurs.

