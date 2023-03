Shanghai Electric finalise le plus grand projet intégré de production d'électricité à partir de charbon du Pakistan, Thar Block-1





Deux unités supercritiques de 660 MW à haut rendement ont terminé un essai de fiabilité à pleine charge pendant 168 heures qui peut répondre aux besoins en électricité de près de 4 millions de foyers locaux

THAR PARKAR, Pakistan, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'exploitation commerciale du projet intégré de production d'électricité à partir de charbon Thar Block-1 (« le projet » ou « le projet Thar ») de Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) au Pakistan a été officiellement lancée le 5 février 2023, après que les deux unités ont passé avec succès le test de fiabilité à pleine charge pendant 168 heures. Le projet produira environ 9 milliards de kilowattheures d'électricité propre pour le réseau local chaque année, répondant ainsi à la demande en électricité de près de 4 millions de foyers.

« Le projet est le tout premier projet de construction-propriété-exploitation (CPE) de Shanghai Electric, développé, construit et exploité avec un investissement total de près de 3 milliards de dollars US. Depuis le début de la construction en mars 2019, nous sommes très heureux d'avoir résolu efficacement le problème de la pénurie d'électricité locale grâce à notre technologie et à nos solutions complètes. Grâce à notre partenariat avec les parties prenantes locales et à l'utilisation de combustible local, nous contribuons de manière significative à la baisse des prix de l'énergie, à l'amélioration de la structure énergétique, à l'atténuation de la crise des importations d'énergie et au renforcement de la sécurité énergétique nationale », a déclaré Donghai Meng, directeur général de Thar Coal Block-I Power Generation.

Le projet, d'une capacité totale de 1320 MW, est alimenté par une mine de charbon à ciel ouvert qui produit annuellement 7,8 millions de tonnes de lignite (charbon brun). Le projet comprend des équipements de technologie de pointe, tels que des turbines à vapeur à haut rendement, des générateurs, des chaudières de type tour, des radiateurs à haute pression et à basse pression, des condensateurs, des dégazeurs, 108 supports de moteurs, des souffleries, des ventilateurs à tirage induit, des ventilateurs de refroidissement des fumées et des économiseurs à basse température, tous fournis par Shanghai Electric. Il servira de référence pour l'utilisation de l'énergie dans le Thar à l'avenir, car sa technologie est conçue sur mesure et correspond aux besoins locaux du Pakistan en matière de combustibles fossiles.

Renforcer l'autonomie de la communauté locale

Le projet Thar représente non seulement une étape importante pour Shanghai Electric, mais contribue également au développement social et économique de la communauté locale. En plus d'avoir créé plus de 15 000 emplois pendant la construction et versé plus de 120 millions de dollars US de taxes, le projet a permis de dispenser une formation professionnelle aux employés locaux et de donner des fonds pour créer une école de langue chinoise pour les échanges culturels internationaux. Cette détermination à améliorer la vie des populations locales, à protéger l'environnement et à promouvoir le développement économique a apporté une nouvelle vitalité à la région du Thar, ce qui témoigne de la volonté de Shanghai Electric de construire des projets qui donnent du pouvoir aux communautés.

Le projet témoigne de l'engagement de Shanghai Electric à collaborer avec les parties prenantes locales pour créer des solutions durables à long terme. Il a donné lieu à de multiples tours de table et consultations avec le gouvernement local, les chefs de village et les représentants des résidents afin de garantir une alimentation électrique stable tout au long du cycle de vie de la mine à ciel ouvert. Le projet, qui vise à promouvoir une construction écologique en adoptant un système d'irrigation par aspersion pour améliorer la construction écologique de la mine à ciel ouvert, a également aidé le gouvernement local à réinstaller les populations autochtones dans la zone minière en améliorant leurs conditions de vie et leur accès à l'eau potable et à l'électricité. En donnant la priorité à la collaboration locale et au développement durable, Shanghai Electric a établi une nouvelle norme pour les solutions énergétiques responsables.

À l'avenir, Shanghai Electric est déterminée à assumer activement sa responsabilité sociale d'entreprise et à poursuivre son travail avec les communautés locales pour un avenir meilleur.

