Séminaire sur le leadership numérique de Huawei lors du MWC 2023 : Connecter la sagesse mondiale et rechercher le succès dans la transformation numérique





Huawei a organisé le 1er mars un « séminaire sur le leadership numérique » lors du Mobile World Congress (MWC) 2023 tenu à Barcelone, en Espagne, auquel ont participé plus de 60 clients de haut niveau représentant des opérateurs mondiaux, des institutions gouvernementales et des leaders d'opinion. Des professeurs d'HEC, de l'École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) et d'opérateurs pionniers ont partagé leurs points de vue sur le leadership de la transformation numérique et exploré la meilleure voie du succès. Huawei a réussi à relier la sagesse mondiale à la poursuite de la transformation numérique, faisant de ce séminaire une étape importante en matière des efforts déployés pour stimuler le progrès numérique.

M. Bill Tang, Président du département mondial des services techniques chez Huawei (GTS), a prononcé le discours d'inauguration.

M. Bill Tang a déclaré : « La transformation numérique est un processus organisationnel complet et structuré qui incite les dirigeants d'entreprise à être proactifs et à élaborer des plans stratégiques basés sur les tendances technologiques et commerciales. Le leadership est essentiel pour conduire la transformation numérique au sein des organisations. Tirant parti de l'expérience de Huawei dans le secteur mondial des services au cours des dernières années, nous sommes ravis de nos exploits notables en termes de contrôle des coûts et de croissance des revenus. Huawei a franchi ces étapes en se concentrant sur la transformation numérique, l'innovation et la prise de décision basée sur les données en matière d'affaires ».

Le séminaire comprenait deux cours engageants axés sur la transformation numérique, présentés par d'éminents professeurs d'écoles d'affaires renommées

Lors de sa conférence intitulée « Transformation. Tout, même la façon dont vous transformez », le professeur Yannick MEOUGH de l'École Supérieure de Commerce de Paris a évoqué deux changements importants qui se produisent à l'échelle mondiale : la transformation numérique et la transformation du développement durable. Il a souligné le rôle critique que jouent les opérateurs dans ces transformations en tant que contributeurs essentiels à la transformation numérique mondiale, tout en subissant simultanément l'impact profond de la transformation numérique. Le professeur Meough a souligné l'importance de s'adapter à ces changements en accordant la priorité à la transformation dans tous les aspects de l'organisation.

Au cours de l'événement, le professeur Julian Schirmer d'HEC Business a présenté aux clients la formation intitulée « Les dirigeants reprennent les commandes de la transformation axée sur les données ». Le cours visait à mettre en évidence l'importance des données et de l'intelligence artificielle, non seulement en tant que sujets techniques, mais également en tant que composants cruciaux de la stratégie commerciale. Le professeur Schirmer a expliqué que les données redéfiniraient radicalement la stratégie d'entreprise, la stratégie commerciale et le modèle d'exploitation, l'innovation étant un puissant moteur de transformation de l'entreprise. Le cours a permis aux cadres de prendre en charge la transformation axée sur les données.

Huawei a offert deux solutions de formation complètes pour soutenir la transformation numérique de l'entreprise et promouvoir le leadership numérique

Dans le cadre des efforts de collaboration, Huawei, HEC et ESCP ont dévoilé le programme de développement du Leadership exécutif. Ce programme reflète une fusion des forces uniques de Huawei et des meilleures écoles d'affaires européennes, combinant des réalisations dans les pratiques des TIC et une réflexion systématique sur le leadership. Il vise à fournir des informations précieuses sur la gestion mondiale des opérateurs, à renforcer les capacités d'analyse des tendances et à définir une architecture de gestion multidimensionnelle. Le programme offre également une approche globale pour améliorer le leadership de la transformation numérique, permettant aux cadres de naviguer dans le paysage numérique en évolution rapide.

En outre, Huawei a lancé une nouvelle solution de recherche améliorée, le Développement des cadres pour le leadership de la transformation numérique, pour soutenir la transformation commerciale des opérateurs. Basée sur l'architecture "Apprendre-Explorer-Développer", la solution défie la réflexion conventionnelle en interprétant les tendances de pointe. En visitant les expositions des principaux opérateurs mondiaux et les halls d'exposition de Huawei, les dirigeants peuvent rapidement obtenir des informations sur d'excellents cas pratiques et définir leur orientation de transformation. La solution permet aux clients de déterminer l'approche de mise en oeuvre de la transformation qui correspond à leurs besoins de développement actuels.

Le séminaire a invité deux personnages importants à partager des expériences réussies dans les opérations de renseignement numérique et la gestion des ressources humaines en intelligence numérique.

En tant qu'opérateur pionnier en matière de transformation numérique, China Mobile Zhejiang possède une riche expérience en Exploitation et Maintenance intelligentes. M. Cheng Lu, Directeur général du centre de gestion des réseaux chez China Mobile Zhejiang, a déclaré : « Promouvoir la transformation numérique et réaliser un développement de haute qualité reflètent l'orientation principale de China Mobile Zhejiang. Et nous continuons à promouvoir la transformation autonome de l'Exploitation et de la Maintenance, la collaboration réseau-service agile, l'expérience de perception client ultime, et la conservation d'énergie intelligente et précise. Nous invitons d'autres acteurs mondiaux de l'industrie à visiter China Mobile Zhejiang et à discuter avec nous de l'exploitation et de la maintenance autonomes ».

M. Mochamad Hira Kurnia, Directeur du capital humain chez XL axiata, en Indonésie, a présenté la plateforme de Ressources humaines "New-XLlife", soulignant : "Grâce à cet outil puissant, XL permet aux employés de réaliser un libre-service en termes de gestion de la santé, de transfert de tâches et de rappels clés. En même temps, il sert à optimiser les moyens de gestion du travail et à motiver les employés. La transformation numérique a rendu la gestion des ressources humaines de XL plus visible, pratique et intelligente".

Huawei s'engage à accumuler l'expérience des pratiques et à optimiser les systèmes de développement des talents pour la transformation numérique afin d'aider les clients à surmonter les obstacles dans leur parcours de transformation. Huawei aspire à innover et à transformer la gestion, les modèles commerciaux et les pratiques, permettant aux clients de réaliser des progrès significatifs dans leur développement commercial pour instaurer un avenir numérique.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

