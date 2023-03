Le Bureau de la transition énergétique du Nigeria a organisé une table ronde du secteur privé à Lagos, au Nigeria





ABUJA, Nigeria, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le gouvernement nigérian a conçu un Plan de transition énergétique pour s'attaquer à la double crise de la pauvreté énergétique et du changement climatique et atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, tout en fournissant de l'énergie pour le développement, l'industrialisation et la croissance économique du pays.

Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2060, le Nigeria a besoin d'environ 410 milliards de dollars de plus que ses dépenses habituelles (entre 2021 et 2060), à savoir 150 milliards de dollars de dépenses nettes pour la capacité de production, 135 milliards de dollars pour les infrastructures de transmission et de distribution, 79 milliards de dollars pour la restauration, 21 milliards de dollars pour l'industrie, 12 milliards de dollars pour le transport et 12 milliards de dollars pour la décarbonisation du pétrole et du gaz. Le Bureau de la transition énergétique du Nigeria a identifié une opportunité d'investissement initiale de 23 milliards de dollars à travers un portefeuille de projets, dont environ 17 milliards de dollars sont estimés comme financement requis par le secteur privé, à travers la production, la transmission, la distribution, le comptage, la commercialisation du gaz, la cuisine propre, la e-mobilité et les soins de santé.

Pour aider à consolider les efforts en faveur de la transition énergétique, une table ronde axée sur le secteur privé a été organisée à Lagos le vendredi 17 février 2023. La réunion a permis de discuter du rôle du secteur privé dans le Plan de transition énergétique du pays, et de la manière de tracer le chemin à suivre.

Organisée par le Bureau de transition énergétique, financé par Sustainable Energy for ALL (SEforALL) et Global Energy Alliance for People and Planet, la réunion a rassemblé des acteurs du secteur privé et du gouvernement pour discuter des défis et des opportunités du Plan de transition énergétique du Nigeria. Avec l'aide des acteurs du secteur privé, le groupe travaillera à l'élaboration d'un cadre de mise en oeuvre qui permettra au Nigeria d'atteindre les objectifs de financement du PTE.

Lanre Shasore, conseillère principale du Président sur la planification et la coordination, a donné le ton de la réunion en présentant un bref historique du Plan de transition énergétique. Muntaqa Umar-Sadiq, responsable et spécialiste principal des finances au Bureau de la transition énergétique, a ensuite prononcé un discours de bienvenue. Il a souligné que le PTE établit une feuille de route complète pour la transition énergétique du Nigéria, et a insisté sur la nécessité de l'engagement du secteur privé sous forme de co-création et d'alignement afin de lever les fonds nécessaires pour atteindre l'objectif de neutralité carbone du pays d'ici 2060. Ce rôle crucial, estime-t-il, aidera le gouvernement à surmonter les goulets d'étranglement et à mobiliser les ressources nécessaires.

Divers acteurs des secteurs de l'énergie, de la finance et du droit ont participé à la réunion, ainsi que d'autres experts qui ont partagé leurs points de vue et leurs expériences sur les défis et les opportunités présentés par la transition énergétique. Parmi les intervenants et les participants figuraient Ahmad Salihijo, directeur général de la Rural Electrification Agency, Chinua Azubike, directeur général d'Infracredit, Victor Adamu, conseiller juridique du président pour les infrastructures, Hakeem Shagaya de Sun Africa, Nana Maidugu, responsable ESG de la Nigerian Sovereign Investment Authority, Sola Carrena de Helios Investment, Tunde Gbajumo (chef de partie, Power Africa), Banjo Alimi, Ayo Falola et Seyi Okunnuga de Sterling Bank, Dr. Uzo Egbuche de Climate Finance Accelerator, Muhammad Wakil de GEAPP, Joshua Adedeji d'Innovate UK-KTN et Yemisi Awonuga, partenaire de Templars Law, parmi d'autres acteurs clés. Tout au long de la réunion, ces intervenants ont souligné l'importance de la collaboration entre les secteurs public et privé, ainsi que la nécessité de tirer parti de mécanismes de financement innovants pour mobiliser les investissements qui contribueront à la transition énergétique au Nigeria.

La session interactive sur les opportunités d'investissement dans le plan de transition énergétique nigérian a été présentée lors de la table ronde. La session a été modérée par Tariye Gbadegesin, PDG du ARM-Harith Infrastructure Fund. Tariye a guidé les participants dans leur approche du programme de transition énergétique selon une perspective ascendante, en se concentrant sur des thèmes sectoriels tels que l'électricité, le transport, la transition gazière, la fabrication et la transmission.

Dans le cadre de leurs discours, les participants ont souligné la nécessité de modèles de financement innovants et le rôle des partenariats public-privé dans la reconnaissance des chaînes de valeur à tous les niveaux. Conformément à cet engagement, un groupe de travail du secteur privé a été formé pour soutenir la transition énergétique dans le pays. Le groupe, qui s'appuiera sur son expertise et son réseau, aidera à mobiliser des fonds et à promouvoir des modèles de financement innovants susceptibles d'accélérer l'adoption des technologies d'énergie renouvelable.

Après de longues délibérations et un dialogue constructif, Somkele Awa-Kalu a souligné l'ouverture de l'ETO à la collaboration, ce qui a également été repris par le Dr. Muntaqa Umar-Sadiq, responsable de l'ETO. Le Dr. Umar-Sadiq a recommandé que le groupe de travail sur le secteur privé se réunisse virtuellement tous les mois et tienne des réunions en présentiel tous les trimestres.

